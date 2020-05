Günün iftar menüsü: 26. gün

Günün iftar menüsünün 26. gününde çorba olarak közlenmiş kapya biber çorbası tarifini paylaştık. Bunun dışında ara sıcak olarak Ege mutfağından lezzetli rum böreği, ana yemek olarak, Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi ve tatlı olarak ise etimek tatlısı lezzetlerine yer verdik. İşte 26. gün iftar menüsü...

Çorba: Közlenmiş kapya biber çorbası





Malzemeler:

-6 adet kırmızı dolma biber

-1 adet patates

-1 küçük soğan

-2 diş sarımsak

-3 su bardağı su

-3 yemek kaşığı üzüm sirkesi

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, karabiber

Nasıl yapılır?

-1 küçük soğanı ve sarımsakları zeytinyağı ile soteleyi, sirkeyi ilave edin.

-1 küçük patates, 6 adet közlenmiş biberin üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin. (tavuk veya et suyu da kullanabilirsiniz.)

-Patatesler haşlanınca el mikseri ile pürüzsüz hale getirin.

-Kasenin dibine kıtır ekmek üzerine rende kaşar ve maydanoz ilave edebilirsiniz.

Ara sıcak: Rum böreği





Malzemeler:

-150 gr lor peyniri

-1 yumurta

-1 yemek kaşığı nişasta

-1 yemek kaşığı doğranmış dereotu

-Tuz

-Beyaz biber

-1 kemer patlıcan

Nasıl yapılır?

-Patlıcan kabuklarını alacalı soyun. 1 cm kalınlığında verev halkalar şeklinde dilimleyin.

-Tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın. Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlayın.

-Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin.

-Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın.

-Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.

Ana yemek: Islama köfte





Malzemeler:

-500 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 su bardağı ekmek içi

-1 yemek kaşığı süt

-1 silme tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 silme tatlı kaşığı karabiber

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için:

-18 dilim ekmek

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

-5 su bardağı su

-1 adet et bulyon

Nasıl yapılır?

-Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun.

-İyice yoğurduğunzu köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.

-Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın.

-Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın.

-Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın.

-Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın.

-Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınzı et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın.

-Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin.

-Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin.

-Köfteleri de üzerine dizin. Ardından servis edin.

Tatlı: Etimek tatlısı





Malzemeler:

-1 paket tuzsuz etimek

Şerbeti için:

-1 buçuk su bardağı toz şeker

-2 su bardağı su

Muhallebisi için:

-1 litre süt

-Yarım su bardağı toz şeker

-1 yemek kaşığı tereyağı

-3 yemek kaşığı tepeleme un

-2 yemek kaşığı buğday nişastası (mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)

-1 paket vanilya

Üzeri için:

-1 su bardağı süt

-1 paket krem şanti

Süslemek için:

-Antep fıstığı, hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Etimek tatlısının muhallebisini yapmak için:

-Derin bir tencereye sütü ve yarım su bardağı toz şekerini, 3 yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyin.

-Tüm bu malzemeleri ocakta pişirirken karıştırmaya devam edin. Muhallebiniz kaynamaya başlar gibi olduğunda vanilya ve tereyağını da ilave ederek 2-3 dakika kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

-Etimek tatlınızın muhallebisi de hazır. Bir süre soğumaya bırakın.

-Soğuduğundan emin olduktan sonra, muhallebinizi, hazırlamış olduğunuz şerbetli etimeklerin üzerine dökün. Bir kaşık yardımıyla üst yüzeyini düz bir hale getirin.

Ardından etimek tatlınızın üzerini süslemek için:

-Bir kapta süt ile krem şantiyi mikser yardımıyla çırpın.

-Burada dikkat etmeniz gereken son bir husus: krem şantiyi tatlınızın üzerine dökmeden önce, muhallebisinin iyice soğuduğundan emin olmak... Aksi taktirde krem şantiniz erimiş ve canlı görüntüsünü yitirmiş olur.

Etimek tatlınız neredeyse hazır:

-Servis etmeden önce bir gün buzdolabında bekletmeniz önerilir. Buzdolabına koyduğunuz etimek tatlınızı streç bir filmle sarmak da oldukça önemli.

-Son olarak servis zamanı, etimek tatlınızın üzerini Antep fıstığı, ceviz için vb. ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.