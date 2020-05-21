Günün iftar menüsü: 28. gün

Günün iftar menüsünün 28. gününde çorba olarak; terbiyeli sebze çorbası, ara sıcak olarak; kabak yoğurtlusu, ana yemek olarak bonfile sarması tarifini sizinle paylaşıyoruz. Tatlı da ise klasik şerbetli kadayıf tarifine yer verdik. İşte 28 gün iftar menüsü...

Çorba: Terbiyeli sebze çorbası





Malzemeler:

-2 adet orta boy havuç

-1 sap pırasa

-1 adet orta boy istiridye mantar

-100 gr ıspanak

-3 litre sebze suyu

-Tuz

-Karabiber

Terbiyesi için:

-1 su bardağı yoğurt

-1 adet yumurta sarısı

-1 yemek kaşığı un

Nasıl yapılır?

-Çorbanın terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı ve unu derin bir kase içinde çırpın ve kenara ayırın.

-Havuçları tavla zarı büyüklüğünde küpler halinde doğrayın.

-Pırasayı ince ince kıyın.

-İstiridye mandarı da havuçların büyüklüğünde doğrayın.

-Ispanakları da aynı şekilde doğrayın.

-Zeytinyağını tencereye alın. Havucu ve pırasayı ilave ederek 2 dakika kadar kavurun.

-Tencereye mantarları ilave edin ve 1 dakika daha kavurun.

-Sebze suyunu ekleyin ve orta ateşte kaynatın.

-Kaynayan sebze suyundan yoğurtlu terbiyeye 2 kepçe ilave ederek çırpın.

-Ilınan terbiyeyi tencereye dökün ve karıştırın.

-Ispanakları, tuzu ve karabiberini eklediğiniz çorbayı 10 dakika daha orta ateşte pişirerek servis yapın.

Ara sıcak: Kabak yoğurtlusu





Malzemeler:

-3 adet kabak

-3 diş sarımsak

-1 tutam dereotu

-1 tutam tuz

-2 yemek kaşığı yoğurt

-1 su bardağı süzme yoğurt

Kızartmak için:

-2 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

-1 tutam toz kırmızı biber

Nasıl yapılır?

-Kabakları yıkayın ve bir soyacak yardımı ile ince ince dilimleyin.

-Bir kızartma tavasına yağı alın ve kızdırdığınız yağda, doğradığınız kabakları pembeleşinceye dek kızartın.

-Bir kasede yoğurtları karıştırın ve içine sarımsakları rendeleyin.

-İnce ince doğradığınız dere otlarını yoğurda karıştırın ve kızarttıktan sonra bir kağıt havlu ile fazla yağını aldırdığınız ve bir servis tabağına yerleştirdiğiniz

kabakların üstüne gezdirin.

-En üstüne de toz kırmızı biber serpiştirin ve servis edin.

Ana yemek: Fırında bonfile sarma





Malzemeler:

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-4 adet biftek ince dövülmüş

-1 adet havuç

-1 adet kırmızı biber

-1 adet yeşil biber

-1 adet sarı biber

-1 küçük kırmızı soğan

-Tuz

-Karabiber

-Kimyon

-Kırmızı toz biber

Nasıl yapılır?

-Havucun kabuklarını soyun uçlarını ayıklayın. Renkli biberlerin saplarını ve çekirdeklerini ayıklayarak, ince uzun şeritler halinde doğrayın.

-Soğanları şerit halinde doğrayın.

-Havucu da biberler ile aynı ölçüde doğrayın.

-Yemeği yaparken, ince uzun olarak doğradığınız biberler, havuçlardan ve soğandan bir tutam alarak bifteklerin üzerine yerleştirin.

-Baharatları bir kapta karıştırıp, bonfilenin üzerine sürün.

-Daha sonra da biftekleri dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sarın.

-Tavaya bir miktar yağ ilave edin ve yağ ısınınca, rulo şeklinde sardığınız biftekleri yüksek ateşte hızlıca mühürleyin, böylece etin suyu içinde kalır.

-Mühürleme işlemi etin hem lezzetli hem de yumuşacık olmasını sağlar.

-Mühürlenen biftek sarmaları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Tatlı: Kadayıf tatlısı





Malzemeler:

-500 gram tel kadayıf

-200 gram tereyağı

-1/2 su bardağı Antep fıstığı içi

-1 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

Şerbeti için:

-2,5 su bardağı toz şeker

-2,5 su bardağı su

-1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Nasıl yapılır?

-İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Tencereye aktardığınız su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

-Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirdiğiniz şerbet karışımına limon suyu ekleyip 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Soğuması için ayrı bir yerde bekletin.

-Tel kadayıfı, yayvan bir tepsiye alın. Kadayıfları, elinizle açıp havalandırdıktan sonra açın.

-Tereyağını, kısık ateşte eritin. Kullanacağınız tepsiyi bolca yağlayıp geri kalan tereyağını ılınması için kenarda bekletin. Bütün Antep fıstıklarını yağlanmış fırın tepsisine serpiştirin.

-Yağlanmış ve fıstıkla kaplanmış fırın tepsisinin tabanını tel tel açtığınız kadayıfların yarısıyla kaplayın. Bu esnada kadayıfları azar azar serpiştirin ve tereyağına yapışmalarını sağlayın. İyice sıkışması için bir tepsiyle bastırarak üzerinden geçin.

-İnce çekilmiş Antep fıstığı içini kadayıfların üzerini örtecek şekilde tepsiye serpiştirin.

-Kalan kadayıfları azar azar ekleyin. Sıkışması için üzerlerine bastırarak fıstıkların üzerini kaplayın. Kalan eritilmiş tereyağı ile tatlının üzerini yağlayın.

-Fıstıklı kadayıfı, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Üst kısmı kızaran tatlıyı, dikkatli bir şekilde ters çevirip, diğer tarafını da 10 dakika kadar kızartın.

-Her iki tarafı da nar gibi kızaran kadayıfı, ılınması için 2 dakika kadar bekletin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti azar azar gezdirin.

-Şerbetini içine çeken kadayıfı, dilimledikten sonra servis edin.

Afiyet olsun.