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22.05.2020 - 11:27 |

Günün iftar menüsü: 29. gün

29. gün iftar menüsünde; yüksük çorba, patates salatası, fırın poşetinde tavuk ve un helvası tarifleri bulunuyor. İşte 29. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 29. gün
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29. gün iftar menüsünde çorba olarak; yüksük çorba, salata olarak; patates salatası, ana yemek olarak; fırın poşetinde tavuk ve un helvası tariflerini paylaştık. Yapım aşamaları çok basit olan bu tarifleri, mutlaka deneyin. İşte 29. gün iftar menüsü...

Çorba: Yüksük çorbası

Günün iftar menüsü: 29. gün

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı tereyağı
-3,5 su bardağı dondurulmuş mantı
-2 su bardağı haşlanmış nohut
-6,5 su bardağı et suyu
-3 çay kaşığı kuru nane
-2 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.
-Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
-Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.
-Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Ara sıcak: Patates salatası

Günün iftar menüsü: 29. gün

Malzemeler:

-3 patates (Haşlanmış ve küp doğranmış)
-1 soğan (Piyaz doğranmış ve tuzla ovulmuş)
-3 dal taze soğan (İnce kıyılmış)
-Yarım demet taze nane (İnce kıyılmış)
-Yarım demet maydanoz (İnce kıyılmış)
-Tuz
-Kimyon
-Pul biber
-Yarım limonun suyu
-1 tatlı kaşığı nar ekşisi
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı hardal

Nasıl yapılır?

-Sosu için tuzu, baharatı, nar ekşisini, zeytinyağını, hardalı ve limon suyunu karıştırın.
-Diğer malzemeleri geniş bir kaba aktarın. Sosunu döküp harmanlayın.
-Servis tabağına alarak servis yapın.

Ana yemek: Fırın poşetinde tavuk tarifi

Günün iftar menüsü: 29. gün

Malzemeler:

-6 adet tavuk baget
-2 adet orta boy patates
-1 adet büyük boy kabak
-1 adet büyük boy havuç
-3 diş sarımsak

Marinesi için:

-2 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı kekik
-2 çay kaşığı tuz
-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

-2-3 daltaze biberiye

Nasıl yapılır?

-Tavuğunuzu marine ederek işe başlayın. Derin bir kabın içine zeytinyağı, tuz ve baharatları alın. İyice karıştırın.
-Ardından içerisine bagetleri koyun ve harmanlayın. Yaklaşık 20 dakika marine edin.
-Havucun ve patateslerin kabuklarını soyarak yuvarlak bir biçimde doğrayın.
-Kabağı iyice yıkayın. Kabuklarını soymadan yuvarlak bir şekilde doğrayın.
-Marine edilmiş tavuğun üzerine sebzeleri ekleyin. Son olarak sarımsakların kabuklarını çıkararak, ortadan ikiye bölerek ilave edin.
-Tavuk ve sebzeleri iyice karıştırın.
-Tüm malzemeleri fırın torbasının içine aktarın. Torbanın ağzını bağlayın. Birkaç yerinden minik delikler açın.
-Bir fırın tepsisi ya da fırın kabı hazırlayın. Fırın torbasını yerleştirin. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
-Piştikten sonra fırın torbasından bir tabağa aktarın ve üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edin.

Tatlı: Un helvası

Günün iftar menüsü: 29. gün

Malzemeler:

-70 gram tereyağı
-1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

-1 su bardağı su
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı toz şeker

Un helvası pişirme önerisi:

Tatlının şerbetini arzuya göre sadece su veya sadece süt ile de hazırlayabilirsiniz. Fındık veya Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

-Bir tencerenin içerisine su, süt ve şekeri ekleyin, eriyinceye kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcakh ale gelince ocaktan alın.
-Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya tereyağını alın ve eritin.
-Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
-İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır.
-Kavurma işlemi 10-15 dakika sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın ve kıvamını alınca şerbetini de ekleyin.
-Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.
-Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.
-Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça kıvamı katılaşacaktır.
-Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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