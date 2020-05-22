Günün iftar menüsü: 29. gün

29. gün iftar menüsünde çorba olarak; yüksük çorba, salata olarak; patates salatası, ana yemek olarak; fırın poşetinde tavuk ve un helvası tariflerini paylaştık. Yapım aşamaları çok basit olan bu tarifleri, mutlaka deneyin. İşte 29. gün iftar menüsü...

Çorba: Yüksük çorbası





Malzemeler:

-2 yemek kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı tereyağı

-3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

-2 su bardağı haşlanmış nohut

-6,5 su bardağı et suyu

-3 çay kaşığı kuru nane

-2 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.

-Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

-Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.

-Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Ara sıcak: Patates salatası





Malzemeler:

-3 patates (Haşlanmış ve küp doğranmış)

-1 soğan (Piyaz doğranmış ve tuzla ovulmuş)

-3 dal taze soğan (İnce kıyılmış)

-Yarım demet taze nane (İnce kıyılmış)

-Yarım demet maydanoz (İnce kıyılmış)

-Tuz

-Kimyon

-Pul biber

-Yarım limonun suyu

-1 tatlı kaşığı nar ekşisi

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı hardal

Nasıl yapılır?

-Sosu için tuzu, baharatı, nar ekşisini, zeytinyağını, hardalı ve limon suyunu karıştırın.

-Diğer malzemeleri geniş bir kaba aktarın. Sosunu döküp harmanlayın.

-Servis tabağına alarak servis yapın.

Ana yemek: Fırın poşetinde tavuk tarifi





Malzemeler:

-6 adet tavuk baget

-2 adet orta boy patates

-1 adet büyük boy kabak

-1 adet büyük boy havuç

-3 diş sarımsak

Marinesi için:

-2 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı kekik

-2 çay kaşığı tuz

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

-2-3 daltaze biberiye

Nasıl yapılır?

-Tavuğunuzu marine ederek işe başlayın. Derin bir kabın içine zeytinyağı, tuz ve baharatları alın. İyice karıştırın.

-Ardından içerisine bagetleri koyun ve harmanlayın. Yaklaşık 20 dakika marine edin.

-Havucun ve patateslerin kabuklarını soyarak yuvarlak bir biçimde doğrayın.

-Kabağı iyice yıkayın. Kabuklarını soymadan yuvarlak bir şekilde doğrayın.

-Marine edilmiş tavuğun üzerine sebzeleri ekleyin. Son olarak sarımsakların kabuklarını çıkararak, ortadan ikiye bölerek ilave edin.

-Tavuk ve sebzeleri iyice karıştırın.

-Tüm malzemeleri fırın torbasının içine aktarın. Torbanın ağzını bağlayın. Birkaç yerinden minik delikler açın.

-Bir fırın tepsisi ya da fırın kabı hazırlayın. Fırın torbasını yerleştirin. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

-Piştikten sonra fırın torbasından bir tabağa aktarın ve üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edin.

Tatlı: Un helvası





Malzemeler:

-70 gram tereyağı

-1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

-1 su bardağı su

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı toz şeker

Un helvası pişirme önerisi:

Tatlının şerbetini arzuya göre sadece su veya sadece süt ile de hazırlayabilirsiniz. Fındık veya Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

-Bir tencerenin içerisine su, süt ve şekeri ekleyin, eriyinceye kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcakh ale gelince ocaktan alın.

-Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya tereyağını alın ve eritin.

-Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

-İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır.

-Kavurma işlemi 10-15 dakika sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın ve kıvamını alınca şerbetini de ekleyin.

-Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.

-Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.

-Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça kıvamı katılaşacaktır.

-Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.