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24.04.2020 - 06:49 |

Günün iftar menüsü: 3.gün

Günün iftar menüsünde daha klasik ve birçok kişinin bildiği tariflere yer verdik. İftara ne hazırlayacağınızı bilmiyorsanız bu tarifler size yardımcı olacaktır. Ezogelin çorbası ve fırında sebzeli tavuk gibi kolay pratik günün iftar menüsü için şimdiden hazırlıklara başlayın. İşte 3. gün iftar menüsünün hazırlanışı...

Günün iftar menüsü: 3.gün

3. gün iftar menüsünde çok kolay ve pratik tarifleri sizinle paylaşıyoruz. Çorba olarak ezogelin, ara sıcak olarak, peynirli köfte, ana yemek olarak patlıcan kebabı ve tatlı olarak ise yalancı tavuk göğsü tariflerine yer verdik. Akşama ne hazırlayacağınızı bilmiyorsanız bu tarifler iftar sofranız için mükemmel seçim olacaktır. İşte günün iftar menüsü ve yapım aşamaları... 

Çorba: Ezogelin çorbası

Günün iftar menüsü: 3.gün

Malzemeler:

-1 su bardağı kırmızı mercimek
-2 yemek kaşığı pirinç
-2 yemek kaşığı ince bulgur
-1 adet kuru soğan
-2 diş sarımsak
-7-8 su bardağı su

Sosu için:

1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Sıvı yağ
1 tatlı kaşığı dolusu nane
Pul biber, karabiber
Yarim çay kaşığı kimyon
2 su bardağı su veya et suyu

Nasıl yapılır?

-Tencereye sıvı yağı alın ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.
-Yıkadığınız ve süzdüğünüz mercimekle bulguru ekleyip soğanla birlikte kavurmaya devam edin. İçerisine sarımsakları da ekleyin. Daha sonra suyunu ekleyip pişmeye bırakın
-Ayrı bir tencerede yağ ile birlikte unu hafif kokusu çıkana kadar kavurun.
-Daha sonra salça, nane, pul biber, karabiber, kimyon ekleyip biraz daha kavurun.
-Su veya et suyunu ekleyip tel çırpıcıyla iyice karıştırın.
-Mercimekli ve bulgurlu çorbanızın içine yaptığınız soslu karışımı ve tuzu ilave edin. Gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz
-5 dakika boyunca bu şekilde kaynatmaya devam edin. Dilerseniz çorbanızı blender ile çırpabilirsiniz.
-Ezogelin çorbanız hazır! Servis tabağına alın, afiyet olsun!

Ara sıcak: Peynir köftesi

Günün iftar menüsü: 3.gün

Malzemeler:

-250 gr lor peyniri (2 su bardağı kadar)
-2 yumurta
-Yarım paket kabartma tozu
-2-3 yemek kasığı un
-Pul biber
-Tuz
-Maydanoz

Üstü için:

-Yumurta sarısı
-2 yemek kasığı galeta unu

Nasıl yapılır?

-Yumurtanın birinin sarısını kızartırken kullanmak için ayırın, maydanozu hatta dilerseniz dereotunu ince ince kıyın.
-Tüm malzemeleri ele yapışmayan bir hamur olacak şekilde güzelce yoğurun.
-Kadınbudu köfte yapar gibi şekillendirin.
-Tavaya biraz sıvı yağ koyun ve yağ kızgınken önce yumurta sarısına sonra galeta ununa buladığımız köfteleri kızartın.
-Sıcak servis yapın.

Ana yemek: Fırında sebzeli tavuk

Günün iftar menüsü: 3.gün

-1 bütün parçalanmış tavuk
-4 adet patates
-1-2 adet soğan
-3-4 adet yeşil biber
-6 adet çeri domates
-5 diş sarımsak
-Tuz

Sosu için:

-4-4,5 su bardağı sıcak su
-1 yemek kaşığı salça
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-1,5 tatlı kaşığı pulbiber
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı kimyon
-2 tatlı kaşığı kekik

Nasıl yapılır?

-Tavuklar tuzlanıp tepsiye dizilir.
-Üzerine ve aralarına doğranmış patates,soğan,biber ve sarımsak eklenir.
-Üzerine dilimlenen domatesler dizilir.
-Salça az sıvı yağda yakılır.
-Üzerine su, pulbiber, karabiber, kimyon, sıvı yağ ve kekik eklenip karıştırılır.
-Sos tavukların üzerine dökülüp hafif tuz serpilir.
-250 derece fırında pişirilir.

Tatlı: Yalancı tavuk göğsü

Günün iftar menüsü: 3.gün

Malzemeler:

-1 litre süt
-1 su bardağı un
-1,5 su bardağı toz şeker
-125 gr tereyağı
-1 paket vanilin
-Toz tarçın

Nasıl yapılır?

-Yağı tencerede eritin. Ardından unu ekleyip karıştırın. Unun rengi döndüğünde sütü azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edin.
-Üzerine şekeri ekleyin ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.
-Yoğunlaşıp kaynama noktasına geldiğinde vanilini ilave edin ve ocaktan alın.
-Mikser yardımıyla birkaç dakika çırpın. Boşaltacağınız kabı hafifçe su ile nemlendirin ve muhallebiyi içine yayın.
-Buzdolabına kaldırın. Servis ederken dilimleyin ve üzerine tarçın serpin.

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