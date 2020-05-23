Günün iftar menüsü: 30. gün

30. gün son iftar menüsünde çorba olarak; topalak çorba, ara sıcak olarak; pastırmalı humus ana yemek olarak; çökertme kebabı ve haşhaşlı revani tariflerini paylaştık. Yapım aşamaları çok basit olan bu tarifleri, günün son iftar menüsünde bulundurmayı ihmal etmeyin. İşte 30. gün iftar menüsü...

Çorba: Topalak çorbası





-500 gram iri doğranmış dana eti

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 adet kuru soğan

-2 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı domates salçası

-1 tatlı kaşığı kuru nane

-2 çay kaşığı tuz

-2 litre su

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

Köftesi için:

-2 su bardağı köftelik bulgur

-1/2 su bardağı irmik

-1 adet yumurta

-1,5 su bardağı su

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1/2 çay bardağı un

-2 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı kuru nane

Nasıl yapılır?

-Öncelikle etleri düdüklü bir tencereye koyun ve üstüne 1 litre su ilave ederek ocağa alın. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika etleri pişmeye bırakın.

-Et pişerken köfteleri hazırlayın. Köfte için gerekli olan bulgur ve irmiği bir kaba alın ve üstüne 1,5 su bardağı sıcak su dökün, hafifçe karıştırıp yaklaşık 10 dakika kabarmaya bırakın.

-Ardından yumurta, salça, un ve baharatlarını ilave ederek güzelce yoğurun.

-Yoğurduğunuz bu bulgurlu harçtan, fındık büyüklüğünde olacak şekilde elinizle yuvarlayarak minik minik köfteler yapın. Hazırladığınız köfteleri bir kenara alın.

-Derin bir tencereye yağı alın ve yağ kızınca ince ince doğradığınız soğan ve sarımsakları ilave ederek, soğanlar pembeleşene dek kavurun.

-Ardından salça ve kuru naneyi ekleyin, bir süre daha kavurun.

-Tencereye haşladığınız etin suyunu ve 1 litre daha ilave edin, baharatlarını da ekleyip kaynamaya bırakın.

-Kaynamaya başlayınca içine etleri, haşlanmış nohutu ve hazırladığınız bulgur köftelerini ilave edin ve bu şekilde de kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

-Piştikten sonra ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin.

Ara sıcak: Pastırmalı humus





Malzemeler:

-1,5 su bardağı haşlanmış nohut

-1/2 çay bardağından biraz fazla tahin

-2 dış sarımsak

-1 çay kaşığı kimyon

-1 /2 limon suyu

-Tuz , biraz koyuluğunu açmak için ya nohudu haşladığınız su veya ılık su

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

-Pastırma

-Tereyağı

-Pul biber

Nasıl yapılır?

-Yukarıdaki bütün malzemeyi robota koyup yoğunluğunu su ile hafif açarak macun kıvamında iyice çekin.

-Daha sonra servis tabağına yerleştirin.

-Pastırmaları tereyağı ve pul biberde biraz kızdırın.

-Humusun ekleyin ve daha sonra servis edin.

Ana yemek: Çökertme kebabı





Malzemeler:

-250-300 gram jülyen kesilmiş et

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-2 diş sarımsak

-1 çay kaşığı tuz

Sos için:

-4 yemek kaşığı yoğurt

-2 diş sarımsak

-1 fiske tuz

-4 adet orta boy patates

-1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

-1 kaşık domates biber sosu ya da saçla

Nasıl yapılır?

-Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

-Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.

-Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.

-Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir.

-İçerisine tuz ekleyip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.

-Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.

-Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.

-İsterseniz domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.

-Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

Tatlı: Haşhaşlı revani





Malzemeler:

Hamuru için;

-4 adet yumurta

-3/4 su bardağı toz şeker

-1/2 su bardağı sıvı yağ

-1/2 su bardağı yoğurt

-1 adet orta boy rendelenmiş portakal kabuğu

-3/4 su bardağı haşhaş tohumu

-1/2 su bardağı irmik

-2 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

-2 su bardağı toz şeker

-2 su bardağı su

-4 damla taze sıkılmış limon suyu

Nasıl yapılır?

-Tatlı sıcak, şerbet soğuğa yakın kıvamda olacağından şerbet hazırlığı için; ölçülü toz şeker ve suyu tencereye alın.

-Şeker taneleri eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırdığınız şerbet karışımını, kısık ateşte şurup kıvamına gelene kadar kaynatın.

-Kaynayıp koyulaşan şerbet karışımına birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

-Revani hamurunu hazırlamak için; oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilavesiyle, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

-Sıvı yağ, yoğurt ve rendelenmiş portakal kabuğu eklediğiniz tatlı hamurunu karıştırma işlemini sürdürün.

-Haşhaş tohumu ve irmik ekleyip elenmiş un ve kabartma tozunu katın.

-Pürüzsüz bir kıvam alan tatlı hamurunu ısıya dayanıklı ve yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 40-45 dakika pişirin.

-Fırından çıkan revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılımış şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin.

-Ardından dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun.