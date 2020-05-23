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23.05.2020 - 08:00 |

Günün iftar menüsü: 30. gün

2020 Ramazan Ayı'nın son iftar menüsünü sizinle paylaşıyoruz. 30. gün iftar menüsünde; topalak çorbası, pastırmalı humus, çökertme kebabı ve haşhaşlı revani tarifleri bulunuyor. İşte 30. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 30. gün
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30. gün son iftar menüsünde çorba olarak; topalak çorba, ara sıcak olarak; pastırmalı humus ana yemek olarak; çökertme kebabı ve haşhaşlı revani tariflerini paylaştık. Yapım aşamaları çok basit olan bu tarifleri, günün son iftar menüsünde bulundurmayı ihmal etmeyin. İşte 30. gün iftar menüsü...

Çorba: Topalak çorbası

Günün iftar menüsü: 30. gün

-500 gram iri doğranmış dana eti
-1 su bardağı haşlanmış nohut
-1 adet kuru soğan
-2 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı domates salçası
-1 tatlı kaşığı kuru nane
-2 çay kaşığı tuz
-2 litre su
-1/2 çay bardağı zeytinyağı

Köftesi için:

-2 su bardağı köftelik bulgur
-1/2 su bardağı irmik
-1 adet yumurta
-1,5 su bardağı su
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1/2 çay bardağı un
-2 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı kuru nane

Nasıl yapılır?

-Öncelikle etleri düdüklü bir tencereye koyun ve üstüne 1 litre su ilave ederek ocağa alın. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika etleri pişmeye bırakın.
-Et pişerken köfteleri hazırlayın. Köfte için gerekli olan bulgur ve irmiği bir kaba alın ve üstüne 1,5 su bardağı sıcak su dökün, hafifçe karıştırıp yaklaşık 10 dakika kabarmaya bırakın.
-Ardından yumurta, salça, un ve baharatlarını ilave ederek güzelce yoğurun.
-Yoğurduğunuz bu bulgurlu harçtan, fındık büyüklüğünde olacak şekilde elinizle yuvarlayarak minik minik köfteler yapın. Hazırladığınız köfteleri bir kenara alın.
-Derin bir tencereye yağı alın ve yağ kızınca ince ince doğradığınız soğan ve sarımsakları ilave ederek, soğanlar pembeleşene dek kavurun.
-Ardından salça ve kuru naneyi ekleyin, bir süre daha kavurun.
-Tencereye haşladığınız etin suyunu ve 1 litre daha ilave edin, baharatlarını da ekleyip kaynamaya bırakın.
-Kaynamaya başlayınca içine etleri, haşlanmış nohutu ve hazırladığınız bulgur köftelerini ilave edin ve bu şekilde de kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.
-Piştikten sonra ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin.

Ara sıcak: Pastırmalı humus

Günün iftar menüsü: 30. gün

Malzemeler:

-1,5 su bardağı haşlanmış nohut
-1/2 çay bardağından biraz fazla tahin
-2 dış sarımsak
-1 çay kaşığı kimyon
-1 /2 limon suyu
-Tuz , biraz koyuluğunu açmak için ya nohudu haşladığınız su veya ılık su
-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

-Pastırma
-Tereyağı
-Pul biber

Nasıl yapılır?

-Yukarıdaki bütün malzemeyi robota koyup yoğunluğunu su ile hafif açarak macun kıvamında iyice çekin.
-Daha sonra servis tabağına yerleştirin.
-Pastırmaları tereyağı ve pul biberde biraz kızdırın.
-Humusun ekleyin ve daha sonra servis edin.

Ana yemek: Çökertme kebabı

Günün iftar menüsü: 30. gün

Malzemeler:

-250-300 gram jülyen kesilmiş et
-2 yemek kaşığı sıvı yağ
-2 diş sarımsak
-1 çay kaşığı tuz

Sos için:

-4 yemek kaşığı yoğurt
-2 diş sarımsak
-1 fiske tuz
-4 adet orta boy patates
-1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
-1 kaşık domates biber sosu ya da saçla

Nasıl yapılır?

-Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
-Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.
-Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.
-Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir.
-İçerisine tuz ekleyip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.
-Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.
-Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.
-İsterseniz domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.
-Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

Tatlı: Haşhaşlı revani

Günün iftar menüsü: 30. gün

Malzemeler:

Hamuru için;

-4 adet yumurta
-3/4 su bardağı toz şeker
-1/2 su bardağı sıvı yağ
-1/2 su bardağı yoğurt
-1 adet orta boy rendelenmiş portakal kabuğu
-3/4 su bardağı haşhaş tohumu
-1/2 su bardağı irmik
-2 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

-2 su bardağı toz şeker
-2 su bardağı su
-4 damla taze sıkılmış limon suyu

Nasıl yapılır?

-Tatlı sıcak, şerbet soğuğa yakın kıvamda olacağından şerbet hazırlığı için; ölçülü toz şeker ve suyu tencereye alın.
-Şeker taneleri eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırdığınız şerbet karışımını, kısık ateşte şurup kıvamına gelene kadar kaynatın.
-Kaynayıp koyulaşan şerbet karışımına birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.
-Revani hamurunu hazırlamak için; oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilavesiyle, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
-Sıvı yağ, yoğurt ve rendelenmiş portakal kabuğu eklediğiniz tatlı hamurunu karıştırma işlemini sürdürün.
-Haşhaş tohumu ve irmik ekleyip elenmiş un ve kabartma tozunu katın.
-Pürüzsüz bir kıvam alan tatlı hamurunu ısıya dayanıklı ve yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 40-45 dakika pişirin.
-Fırından çıkan revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılımış şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin.
-Ardından dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun.

 

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