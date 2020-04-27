Günün iftar menüsü: 4. gün

Günün iftar menüsünün 4. gününde iftara özel menüleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Çorba olarak; tavuk suyu çorbası, ana yemek olarak ise orman kebabı tariflerini sizinle paylaştık. Ara sıcak olarak fırında kaşarlı mantar ve tatlı olarak ise süt helvası lezzetlerini size sunduk. İşte 4. gün iftar menüsü için malzemeler...

Çorba: Tavuk suyu çorbası





Malzemeler:

-1 çay bardağı tel şehriye

-3 su bardağı tavuk suyu

-2 su bardağı su

-5 adet tavuk baget

-1 yemek kaşığı tereyağ

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 çay kaşığı tuz

-1 tutam maydanoz (İnce kıyılmış)

-1 tutam karabiber

Terbiyesi için:

-1 dolu yemek kaşığı un

-1 dolu yemek kaşığı yoğurt

-1 yemek kaşığı limon suyu

-Biraz tavuk suyu veya su

Nasıl yapılır?

-5 adet tavuk bageti 1,5-2 bardak su olacak şekilde düdüklüde haşlayın.

-Tavuk suyu içine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Lezzet vermesi için soğan, patates hatta havuç koyabilirsiniz.

-Çorbayı hazırlamak için tencereye 1-2 kaşık tereyağ ekleyin ve küçük çay bardağı şehriye ekleyip kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su eklenir.

-Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika şehriyeler kabarana kadar pişirilir. Bu arada terbiyesi için malzemeler çırpılır.

-Şehriyeler kabardıktan sonra çorbanın suyundan terbiye karışımına kepçe yardımı ile birkaç kez alınıp konulur ve karıştırılır.

-Hazır olan terbiyesi yavaş yavaş çorbaya eklenir ve 2-3 dk kaynatıp kapatılır. Tuzu isteğe göre atılır.

-Altını kapattıktan sonra bir tutam karabiber ve bir tutam kıyılmış maydanoz serpilir.

Ara sıcak: Fırında kaşarlı mantar





Malzemeler:

-400 gr kültür mantarı ya da ızgaralık mantar (1 paket)

-1 su bardağı taze kaşar rendesi

-2 yemek kaşığı tereyağı

-Tuz, karabiber

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 dereceye ısıtmaya başlayın.

-Mantarları yıkayıp saplarını çıkartın (silerek de kullanabilirsiniz).

-Borcama ya da tepsiye saplarını çıkarttığınız mantarları dizin. Tuz ve biber ile lezzetlendirin.

-Tereyağı mantarlara paylaştırın. Önceden ısıttığınız fırında 10-15 dakika kadar fırınlayın.

-Mantarları fırından alın üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini paylaştırın.

-Kaşar peynirleri eriyip üzeri kızarıncaya kadar fırınlayın ve sıcak servis yapın.

Ana yemek: Fırında orman kebabı





Malzemeler:

-800 gr kuşbaşı et

-3 adet havuç

-8-9 adet patates

-2 adet büyük boy soğan

-3 adet yeşil biber

-2 su bardağı haşlanmış bezelye

-Sıvı yağ

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

-Kimyon

-Kekik

Üzeri için:

-Salça

-Sıcak su

-Sarımsak

Nasıl yapılır?

-Etlerinizi düdüklüde biraz kavurup haşlayın.

-Bütün sebzeleri (bezelye hariç) çok minik olmayacak şekilde doğrayın ve bir kabın içerisinde sıvı yağ ile baharat ekleyerek karıştırın.

-Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

-Daha sonra fırından aldığınız sebzelerin üzerine bezelye ve haşlanan eti ilave edin.

-Sulandırdığınız salçaya sarımsak ekleyerek karıştırın ve orman kebabının üzerine ekleyerek yağlı kağıt ile kapattığınız tepsiyi tekrar fırına verin.

-Üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Daha sonra servis edebilirsiniz.

Tatlı: Süt helvası





Malzemeler:

-150 gram tereyağı

-1 su bardağı un

-1,5 su bardağı şeker

-5 su bardağı süt

-1 yumurta sarısı

-1 tutam tuz

Nasıl yapılır?

-Derin bir tencerenin içerisine şekeri ve 1 bardak sütü koyun, şekerler eriyene kadar ocakta karıştırın.

-Şeker eridikten hemen sonra ocaktan sütü alın. Bu adımda dikkat etmeniz gereken nokta sütün kaynaması ya da ısınması değil, yalnızca şekerin erimesi.

-Ardından şekerli sütün içerisine kalan sütü ve yumurtayı ekleyerek çırpın.

-Tereyağı tavaya alın. Eriyince unu ve bir fiske tuzu ekleyip rengi sararıncaya kadar sürekli karıştırarak kavurun.

-Sütü de içerisine ekleyerek hızla karıştırmaya devam edin.

-Karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak sevis yapın.