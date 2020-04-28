Günün iftar menüsü: 5. gün

Günün iftar menüsünün 5. gününde çok lezzetli ve doyurucu tarifleri bir araya getirdik. Çorba olarak köz domates biber çorbası, ara sıcak olarak patatesli ıspanak graten, ana yemek olarak ise fırında kaşarlı köfte tarifini sizinle paylaştık. Tatlıda ise; Ramazan ayının vazgeçilmezi ev usulü kazandibi tarifini sizlere sunduk. İşte 5. gün iftar menüsü...

Çorba: Köz domates biber çorbası





Malzemeler:

-10 adet domates

-1 adet kuru soğan

-2 adet kırmızı biber

-1 adet sarımsak

-Yarım paket krema

-1 kaşık salça

-4 bardak sıcak et suyu

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

-Sıvı yağ veya zeytin yağı

-Tereyağı

Köz domates biber çorbası nasıl yapılır?

-Öncelikle domatesleri ikiye bölüp tepsiye dizin, üzerine karabiber, tuz ve sıvı yağ gezdirin.

-Fırında 15 dk pişirdikten sonra çıkartıp soğanları ve biberleri üzerlerine karabiber, tuz dökerek kenarlarına ekleyin.

-Sarımsakları aralarına dağıtın.

-Tekrar 15 dk pişirdikten sonra tencereye 1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

-Salçayı da ekleyip kavurun üzerine fırında olan tüm malzemeleri ekleyin.

-Üzerine et suyunu da ekleyip kaynatın.

-Baharatları da ilave edin.

-Yaklaşık 10-15 dk kaynattıktan sonra blender ile pürüzsüz hale gelecek kadar çekin.

-Çektikten sonra 1-2 dk daha kaynatıp kremayı ekleyin.

-Tekrar üzerinde pişirin ve kapatıp servis edebilirsiniz.

Ara sıcak: Patatesli ıspanak graten tarifi





Malzemeler:

-3 orta boy haşlanmış patates

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1.5 Su bardağı süt

-Tuz

Üzeri için:

-2 demet ıspanak

-1 orta boy soğan

-1 diş sarımsak

-Kaşar peyniri

-Tuz

Beşamel sos için:

-2 çorba kaşığı sıvı yağ

-1.5 su bardağı süt

-2 çorba kaşığı un

Nasıl yapılır?

-Haşlamış ılık patatesleri bir kabın içerisine rendeliyoruz. Yumuşak tereyağı, tuz ve sütü ekleyip karıştırıyoruz.

-Yağlanmış borcamın içine bu karışımı yayıp bastırıyoruz.

-Derin bir tencerenin içine yağı ve yemeklik doğranmış soğanı alıp kavuruyoruz, daha sonra içerisine orta kalınlıkta doğranmış ıspanakları ve tuzu ilave ediyoruz ve ıspanak suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

-Ispanağı ocaktan alıyoruz. Ayrı bir tencerede beşamel sosu için sıvı yağı ve unu kavuruyoruz.un pembeleşince sütü ilave ediyoruz ve kaynayana kadar durmadan karıştırıyoruz.

-Kaynadıktan sonra sosu ıspanaklı karışımın içine döküyoruz ve karıştırıyoruz.

-Ardından ıspanaklı sosu patates püresinin üzerine yayıyoruz ve üzerine ister rendelenmiş ister kesilmiş kaşar peynirini ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz.

Ana yemek: Fırında kaşarlı köfte





Malzemeler:

-1 kg kıyma

-1 buçuk su bardağı robotta çekilmiş ekmek içi

-1 büyük kuru soğan

-3 diş sarımsak

-Yarım demet maydanoz

-1 yumurta

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 tatlı kaşığı kekik

-1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı karabiber

-1 yemek kaşığı tuz

Sosu için:

-5 adet orta boy domates

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-Tuz, karabiber

Nasıl yapılır?

-İlk önce domatesler yıkanır bıçakla bir kaç parçaya bölünür ve rondoda püre haline getirilir.

-Püre bir tencereye konur üzerine sıvı yağ, tuz, karabiber ilave edilerek ocakta ara sıra karıştırılarak suyu çekinceye kadar pişirilir ocaktan alınır.

-Köfte harcını yapmak için derin bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, çekilmiş bayat ekmek içi, bir yumurta, ince kıyılmış maydanoz, küçük doğranmış sarımsak, baharatlar, tuz konarak iyice yoğurulur.

-Yoğrulan harçtan cevizden büyük köfteler yapılır ve fırın kabına dizilir.

-Üzerlerine eritilmiş 1 çay bardağı tereyağı gezdirilir. 200 derecelik fırına verilir üzeri hafif kızarıncaya kadar tutulur.

-Fırından çıkarılır üzerine hazırlanan domates sosu dökülür, tekrar fırına verilir.

-20 dakika kadar tutulur tekrar çıkarılır, köftelerin üzerlerine rendelenmiş kaşar serpilir, yeniden fırına konulur.

-Kaşarlar eriyince fırından çıkarılır servis yapılır.

Tatlı: Ev usulü kazandibi





Malzemeler:

-6 su bardağı süt

-3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

-3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

-1 su bardağı toz şeker

-1 yemek kaşığı tereyağı

-3 tatlı kaşığı pudra şekeri

-1 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın.

-Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.

-Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın.

-Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın.

-Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

-Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.

-Rulo yapabileceğiniz tatlıyı, yanık tarafı üstte kalacak şekilde kare dilimler halinde de servis edebilirsiniz. Arzuya göre servis tabaklarına birer top sade dondurma ekleyebilirsiniz.