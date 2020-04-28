Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Günün iftar menüsü: 5. gün
28.04.2020 - 10:56 |

Günün iftar menüsü: 5. gün

Günün iftar menüsünü sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. 5. gün iftar menüsünde; köz domates biber çorbası, ara sıcak olarak patatesli ıspanak graten, ana yemek olarak fırında kaşarlı köfte, tatlı olarak ise ev usulü kazandibi tarifini sizin için paylaştık. İşte 5. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 5. gün

Günün iftar menüsünün 5. gününde çok lezzetli ve doyurucu tarifleri bir araya getirdik. Çorba olarak köz domates biber çorbası, ara sıcak olarak patatesli ıspanak graten, ana yemek olarak ise fırında kaşarlı köfte tarifini sizinle paylaştık. Tatlıda ise; Ramazan ayının vazgeçilmezi ev usulü kazandibi tarifini sizlere sunduk. İşte 5. gün iftar menüsü...

Çorba: Köz domates biber çorbası

Günün iftar menüsü: 5. gün

Malzemeler:

-10 adet domates
-1 adet kuru soğan
-2 adet kırmızı biber
-1 adet sarımsak
-Yarım paket krema
-1 kaşık salça
-4 bardak sıcak et suyu 
-Tuz
-Karabiber
-Kekik
-Sıvı yağ veya zeytin yağı
-Tereyağı

Köz domates biber çorbası nasıl yapılır?

-Öncelikle domatesleri ikiye bölüp tepsiye dizin, üzerine karabiber, tuz ve sıvı yağ gezdirin.
-Fırında 15 dk pişirdikten sonra çıkartıp soğanları ve biberleri üzerlerine karabiber, tuz dökerek kenarlarına ekleyin.
-Sarımsakları aralarına dağıtın.
-Tekrar 15 dk pişirdikten sonra tencereye 1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
-Salçayı da ekleyip kavurun üzerine fırında olan tüm malzemeleri ekleyin.
-Üzerine et suyunu da ekleyip kaynatın.
-Baharatları da ilave edin.
-Yaklaşık 10-15 dk kaynattıktan sonra blender ile pürüzsüz hale gelecek kadar çekin.
-Çektikten sonra 1-2 dk daha kaynatıp kremayı ekleyin.
-Tekrar üzerinde pişirin ve kapatıp servis edebilirsiniz.

Ara sıcak: Patatesli ıspanak graten tarifi

Günün iftar menüsü: 5. gün

Malzemeler:

-3 orta boy haşlanmış patates
-2 çorba kaşığı tereyağı
-1.5 Su bardağı süt
-Tuz

Üzeri için:

-2 demet ıspanak
-1 orta boy soğan
-1 diş sarımsak
-Kaşar peyniri
-Tuz

Beşamel sos için:

-2 çorba kaşığı sıvı yağ
-1.5 su bardağı süt
-2 çorba kaşığı un

Nasıl yapılır?

-Haşlamış ılık patatesleri bir kabın içerisine rendeliyoruz. Yumuşak tereyağı, tuz ve sütü ekleyip karıştırıyoruz.
-Yağlanmış borcamın içine bu karışımı yayıp bastırıyoruz.
-Derin bir tencerenin içine yağı ve yemeklik doğranmış soğanı alıp kavuruyoruz, daha sonra içerisine orta kalınlıkta doğranmış ıspanakları ve tuzu ilave ediyoruz ve ıspanak suyunu çekene kadar pişiriyoruz.
-Ispanağı ocaktan alıyoruz. Ayrı bir tencerede beşamel sosu için sıvı yağı ve unu kavuruyoruz.un pembeleşince sütü ilave ediyoruz ve kaynayana kadar durmadan karıştırıyoruz.
-Kaynadıktan sonra sosu ıspanaklı karışımın içine döküyoruz ve karıştırıyoruz.
-Ardından ıspanaklı sosu patates püresinin üzerine yayıyoruz ve üzerine ister rendelenmiş ister kesilmiş kaşar peynirini ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz.

Ana yemek: Fırında kaşarlı köfte

Günün iftar menüsü: 5. gün

Malzemeler:

-1 kg kıyma
-1 buçuk su bardağı robotta çekilmiş ekmek içi
-1 büyük kuru soğan
-3 diş sarımsak
-Yarım demet maydanoz
-1 yumurta
-1 tatlı kaşığı kimyon
-1 tatlı kaşığı kekik
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı karabiber
-1 yemek kaşığı tuz

Sosu için:

-5 adet orta boy domates
-3 yemek kaşığı sıvı yağ
-Tuz, karabiber

Nasıl yapılır?

-İlk önce domatesler yıkanır bıçakla bir kaç parçaya bölünür ve rondoda püre haline getirilir.
-Püre bir tencereye konur üzerine sıvı yağ, tuz, karabiber ilave edilerek ocakta ara sıra karıştırılarak suyu çekinceye kadar pişirilir ocaktan alınır.
-Köfte harcını yapmak için derin bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, çekilmiş bayat ekmek içi, bir yumurta, ince kıyılmış maydanoz, küçük doğranmış sarımsak, baharatlar, tuz konarak iyice yoğurulur.
-Yoğrulan harçtan cevizden büyük köfteler yapılır ve fırın kabına dizilir.
-Üzerlerine eritilmiş 1 çay bardağı tereyağı gezdirilir. 200 derecelik fırına verilir üzeri hafif kızarıncaya kadar tutulur.
-Fırından çıkarılır üzerine hazırlanan domates sosu dökülür, tekrar fırına verilir.
-20 dakika kadar tutulur tekrar çıkarılır, köftelerin üzerlerine rendelenmiş kaşar serpilir, yeniden fırına konulur.
-Kaşarlar eriyince fırından çıkarılır servis yapılır.

Tatlı: Ev usulü kazandibi

Günün iftar menüsü: 5. gün

Malzemeler:

-6 su bardağı süt
-3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
-3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
-1 su bardağı toz şeker
-1 yemek kaşığı tereyağı
-3 tatlı kaşığı pudra şekeri
-1 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın.
-Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.
-Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın.
-Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın.
-Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
-Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.
-Rulo yapabileceğiniz tatlıyı, yanık tarafı üstte kalacak şekilde kare dilimler halinde de servis edebilirsiniz. Arzuya göre servis tabaklarına birer top sade dondurma ekleyebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Güney Güneyan
Güney GüneyanDeğer Biçimi
Op. Dr İlhan Serdaroğlu
Op. Dr İlhan SerdaroğluKimyasal saç düzleştiricileri
Hülya Nida
Hülya Nida2020-2022 Ay Düğümleri
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKSağlıkta teknoloji ve insan
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Boğa: Ruhsal estetik
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızRuhun dansı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaOrta yüz germe estetiği
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus tanısı nasıl konur?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDengeli olmak
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBalkonlarda bahar zamanı
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi ev yapımı tarifi - malzemeleri

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi ev yapımı tarifi - malzemeleri

Günün sahur menüsü: 6. gün

Günün sahur menüsü: 6. gün

Günün iftar menüsü: 5. gün

Günün iftar menüsü: 5. gün

Akşam yemeğinizi mahvedebilecek 6 pişirme hatası

Akşam yemeğinizi mahvedebilecek 6 pişirme hatası

Sıradaki Haber