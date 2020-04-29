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29.04.2020 - 09:56 |

Günün iftar menüsü: 6. gün

Günün iftar menüsü birbirinden lezzetli seçeneklerden oluşuyor. 6. gün iftar menüsünde çorba olarak yöresel düğün çorbası tarifini sizlerle buluşturduk. Ana yemekte etli nohut, tatlı menümüzde ise Ramazan sofralarının vazgeçilmezi revani tatlısı bulunuyor. İşte 6. gün iftar menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları...

Günün iftar menüsü: 6. gün

Ramazan sofraları için pratik, kolay ve birbirinden lezzetli tarifleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. İftara ne pişirsem derdini, günün menüsüne bakarak kolayca çözebilirsiniz. 6. gün iftar menüsünde çorba olarak yöresel düğün çorbası, ara sıcak olarak patatesli ve peynirli sigara böreği, ana yemek olarak etli nohut, tatlı olarak ise Ramazan sofralarının vazgeçilmezi revani tatlısı bulunuyor. İşte 6. gün iftar menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları... 

Çorba: Düğün çorbası

Günün iftar menüsü: 6. gün

Malzemeler:

- 5 parça kuzu gerdan
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- yarım limon
- Su
- Zeytinyağı, pulbiber, nane

Nasıl hazırlanır?

-Kuzu gerdan parçalarını yıkayın, 2 su bardağı su ile köpükleri oluşana kadar kaynatın.
-Rengi kararmış olan köpüklü suyu döküp, tekrar 5 su bardağı su ekleyin ve etler yumuşayana kadar pişirin.
-Et suyunu ince süzgeçten geçirin, başka bir tencereye alın ve ocağın altını da kısık olarak açın.
-Ayrı bir kase içerisinde yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, un ve 1 çay bardağı suyu iyice çırpın, kaynayan et suyuna karıştırarak yavaşça dökün.
-Etleri didikleyip çorbanın içine ekleyin.
-Göz göz olana dek pişirin, tuz ile tatlandırıp, üzerine kızdırılmış yağ, pulbiber ve nane gezdirerek servis edin.

Ara sıcak: Patatesli ve peynirli sigara böreği

Günün iftar menüsü: 6. gün

Malzemeler:

-Haşlanmış patates
-Günlük yufka
-Peynir
-1 şişe maden suyu
-Yarım su bardağı süt
-1 adet yumurta

Nasıl yapılır?

-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pulbiber ile tatlandırın.
-Peyniri pulbiber ve maydanoz ile tatlandırınn. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın.
-Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın.
-Kızgın yağda kızartıp servis edin.

Ana yemek: Etli nohut

Günün iftar menüsü: 6. gün

Malzemeler:

-1 adet soğan
-1,5 su bardağı haşlanmış nohut
-350 gram dana kuşbaşı eti
-1,5 yemek kaşığı biber salçası
-1 adet limonun suyu
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı toz kırmızı biber
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı kimyon

Nasıl yapılır?

-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.
-Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
-Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.
-Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.

Tatlı: Revani tatlısı

Günün iftar menüsü: 6. gün

Malzemeler:

Keki için:

-2 yumurta
-1 yemek kaşığı şeker
-1 çay bardağı zeytinyağ
-1 çay bardağı süt
-1 çay bardağı irmik
-1 çay bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-2 tatlı kaşığı haşhaş

Şerbeti için:

-2 su bardağı şeker
-2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

-Yumurta ve şekeri iyice karışana kadar çırpın, çerisine süt ve zeytinyağını ekleyin.
-Daha sonra yeniden karıştırıp irmik, un, haşhaş ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
-Kek harcınızı bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
-Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Ilıması için bekleyin.
-Pişen sıcak tatlınızın üzerine şerbeti gezdirin ve çekmesi için bekleyin.
-Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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