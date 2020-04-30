Günün iftar menüsü: 7.gün

Günün iftar menüsünde birbirinden lezzetleri tarifleri sizinle paylaşıyoruz. 7. gün iftar menüsünde çorba olarak brokoli çorbası, ara sıcak olarak sütlü kabak, ana yemek olarak fodula ve tatlı olarak ise sultan sarması bulunuyor. İşte günün iftar menüsü ve yapım aşamaları...

Çorba: Brokoli çorbası





Malzemeler:

-500 gram brokoli

-1 tane havuç

-1 tane patates

-2 bardak süt

-1 tane soğan

-2 kaşık süt kreması

-2 kaşık tereyağı

-Tuz

-Karabiber

-1 kaşık un

Nasıl yapılır?

-Brokoliyi yıkayın, patatesi küp küp doğrayın,havucu halka halka dilimleyin ve soğanı doğrayın.

-Hepsini bir tencerede karıştırın, üzerine geçecek kadar su ilave edin ve sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın.

-Diğer bir tencerede tereyağını eritin ve elediğiniz unu ekleyerek kavurun. Yavaş yavaş sütü ilave ederek beşamel sosu pişirin.

-Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile ezin.

-Tuz ve karabiberi ekleyerek kaynatın. Son olarak brokoli çorbasının kremasını ilave edip, kaynatın ve çorbanız hazır.

Ara sıcak: Fırında sütlü kabak





Malzemeler:

-4 adet orta boy kabak

-2 su bardağı süt

-1 yumurta

-1 çay kaşığı karabiber

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı kekik

-1 dal taze ya da kuru biberiye

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:



-Rendelenmiş kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

-Bir kabın içerisine süt ve yumurtayı çırpın. İçerine sıvı yağ, tuz ve baharatları ekleyin. Biberiyeyi de ekleyerek karıştırın.

-Kabaklarınızı yıkayın ve kabuklu bir şekilde orta kalınlıkta dilimler elde edecek şekilde kesin.

-Fırın kabının tabanına kabakları dizin. Üzerine hazırladığınız sıvı karışımdan birkaç kepçe gezdirin.

-Ardından üzerine kaşar peyniri ve dereotu serpin. Tüm malzemeler bitene kadar işlemi tekrar edin.

-170 derecelik fırında üzeri kızarıp kıvamı yoğunlaşana kadar 40 dakika pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

Ana yemek: Fodula





Malzemeler:

-1 adet yuvarlak çavdar ekmeği

-600 gram kuşbaşı kuzu eti

-2 çorba kaşığı tereyağ

-1 adet soğan

-1 çay bardağı haşlanmış bezelye

-1 adet havuç

-Bir tutam toz rezene

-Bir tutam anason

-Yeteri kadar sıcak su

-1 çay fincanı kurutulmuş adaçayı

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.

-Tencereye bezelye, küp doğranmış havucu ekleyin.

-Rezene, anason ve tuzu da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

-Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.

-Çavdar ekmeğinin üzerini kapak şeklinde kesin.

-İçini çıkartıp etli harcı paylaştırın. Daha sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.

-Kalan tereyağını küçük bir tavada eritip üzerine adaçayı ekleyin.

-Karıştırıp ocaktan alın ve ekmeğin üzerine gezdirin.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dk pişirip servis yapın.

Tatlı: Sultan sarması





Malzemeler:

-1 litre süt

-1 bardak şeker

-Yarım bardak un

-Yarım bardak nişasta

-2 çorba kaşığı kakao

-1 çorba kaşığı margarin

-1 paket vanilya

Süslemek için:

-1 paket hindistan cevizi

-1 paket krem şanti

-1 bardak soğuk süt

Nasıl yapılır?

-Sütü, şekeri, kakaoyu, unu nişastayı ve şekeri bir tencereye alarak ocağın üzerinde kıvam alıncaya kadar karıştırın.

-Kaynayıp fokurdamaya başladıktan sonra içerisine bir çorba kaşığı tereyağını ve bir paket margarini ilave edin.

-Bu şekilde iyice kaynadıktan sonra mikserle bir kere daha çırpın. Daha sonra yağlı hindistan cevizini iyice serin.

-Üzerine muhallebiyi dökün ve iyice yaydırın.

-Krem şantiye de bir bardak soğuk su ile mikserle iyice çırptıktan sonra ılınan muhallebinin üzerine dökün.

-Daha sonra dolapta bu şekilde iyice soğumasını bekleyin.

-Soğuduktan sonra yağlı kağıdı yuvarlayın sonrasında ise açın.

-Kesme işlemine geçip tabaklara servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.