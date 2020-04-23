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23.04.2020 - 15:21 |

Günün sahur menüsü: 1. gün sağlıklı başlangıç

Ramazan'ın ilk sahur gününe sağlıklı bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Eğer ne hazırlayacağınızı bilmiyorsanız sizin için gün gün sahur menüsü paylaşmaya devam edeceğiz. Birinci gün sahur menüsünde hem sizi tok tutacak hem de susatmayacak sağlıklı başlangıç yapabileceğiniz, muffin kalıbında sebzeli omlet, tam tahıllı poğaça ve kayısı kompostosu yer alıyor. Tüm bu lezzetlerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız haberimizi okumaya devam edin. İşte 1. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 1. gün sağlıklı başlangıç

Ramazan'ın ilk haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte en önemli öğünlerden biri sahur menüleri oluyor. Uzmanlar, sabah kahvaltısı yerine geçen sahur menülerini hafif tutmanız konusunda uyarıyor. Bizler de sizin için gün gün olmak üzere sahur menüleri paylaşmaya devam edeceğiz. Birinci gün sahur menüsüne sağlıklı bir başlangıç yapmanız için hem hafif hem tok tutan hem de susatmayan tariflere yer verdik. Muffin kalıbında sebzeli omlet, tam tahıllı pratik poğaça ve kayısı kompostosu için şimdiden hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Peki, bu lezzetler nasıl hazırlanıyor? İşte 1. gün sahur menüsü ve yapım aşamaları... 

Muffin kalıbında sebzeli omlet

Günün sahur menüsü: 1. gün sağlıklı başlangıç

Malzemeler:

-3 yumurta
-1 patates
-1 havuç
-1 kabak
-Zeytin
-Beyaz peynir veya kaşar
-1 kaşık un
-2-3 kaşık süt
-Yarım paket kabartma tozu

Nasıl yapılır?

-Patates, havuç ve kabağı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda biraz kızartın.
-Rendelenmiş peynir ve doğranmış zeytinle karıştırın. Karışımı muffin kalıbına paylaştırın.
-Başka bir kapta yumurtaları çırpıp içine süt, un ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırın.
-Bu karışımı da muffin kalıplarına paylaştırdıkdan sonra önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin.

Tam tahıllı poğaça

Günün sahur menüsü: 1. gün sağlıklı başlangıç

Malzemeler:

-2 adet yumurta
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 çorba kaşığı yoğurt
-1 çay bardağı ılık süt
-120 gram tereyağı
-1 su bardağı çavdar unu
-3 su bardağı tam buğday unu
-1 çorba kaşığı kuru maya
-1 çorba kaşığı şeker
-Tuz
-3 çorba kaşığı yulaf

Nasıl yapılır?

-Hamuru için gereken malzemelerden bir yumurtanın sarısını ayırıp kalanını bir kabın içine alın ve hızlıca yoğurun.
-Üzerini katıp ılık bir yerde dinlendirin. Daha sonra unlanmış tezgahta açıp yuvarlaklar halinde kesin.
-İsterseniz iç harcı yapıp içine koyun ya da sade poğaça yapın. Poğaçaları tepsiye dizin.
-Yumurta sarısı sürüp yulafı serpin, tepsiyi 180 derecedeki fırında 35 dakika pişirin.
-Çayın yanında ikram edebilirsiniz.

Kayısı kompostosu

Günün sahur menüsü: 1. gün sağlıklı başlangıç

Malzemeler:

-5 su bardağı su
-1 su bardağı toz şeker
-7 adet karanfil
-1 adet çubuk tarçın
-500 gram kayısı

Nasıl yapılır?

-Geniş bir tencerenin içine su, şeker, karanfil ve çubuk tarçını ekleyin.
-Orta derecede ateşte kaynatın.
-Su kaynadığında çekirdekleri çıkarılmış, ikiye bölünmüş kayısıları ilave edin.
-Kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın ve sonrasında ocaktan alın.
-Kavanoz ya da kaselere paylaştırın.
-Oda sıcaklığında ılıtın ardından buzdolabında 1 saat kadar soğuttuktan sonra servise sunun.

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