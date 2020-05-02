Günün sahur menüsü: 10. gün

Günün sahur menüsünde tok tutan, bol vitamin içeren ve sebzelerden oluşan tarifler sizleri bekliyor. Kabaklı börek, avokado ezmesi ve yeşil çay lezzetlerini hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kolay ve pratik olan bu tarifleri 10. gün sahur menüsünde mutlaka deneyin. İşte 10. gün sahur menüsü...

Kabaklı börek





Malzemeler:

-2 rendelenmiş kabak

-4 yufka

-Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

-1 şişe maden suyu

-2 yumurta

-1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

-Çeyrek demet dereotu

-Tuz

-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Kabakları iyice yıkayıp rendeleyin, suyunu sıkarak bir kaba alın.

-İçine rendelenmiş peynir, ince kıyılmış dereotu, tuz ve karabiberi ekleyip harmanlayın.

-Hafif yağlanmış fırın tepsisine 2 yufkayı buruşturarak üst üste yerleştirin.

-Üzerine kabaklı içi yayın, kalan 2 yufkayı da buruşturarak üzerine alın.

-Yumurtaları maden suyu ve ayçiçeği yağı ile bir kabın içinde çırpıp böreğin üstüne gezdirin.

-Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlanmış fırında 40 dakika pişirin.

-Dilimleyip sıcak servis yapın.

Avokado ezmesi





Malzemeler:

-2 adet olgunlaşmış avokado

-1 limon

-1 çay kaşığı nane

-1 çay kaşığı kekik

-Yarım çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı tuz

-Maydanoz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle avokadonun iç kısmını bir kabın içine alın ve çatalla iyice ezin.

-İçine limon, tuz, ince kıyılmış nane, kekik ve pul biberi ekleyip iyice karıştırın.

-Son olarak ince kıyılmış maydanozu da ekleyerek servis yapın.

Yeşil çay





Malzemeler:

-Yaprak halinde yeşil çay

-Bir bardak içme suyu

-2 adet fesleğen yaprağı

-Bal ve limon

Nasıl yapılır?

-İlk olarak ne kadar yeşil çay hazırlamak istediğinizi belirleyin. 1 bardak suya 1 çay kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır.

-İstediğiniz miktarda yeşil çayı bir süzgecin içerisine koyun. Suyu kaynama noktasına gelinceye kadar kaynatın. Ancak tam olarak kaynamasına izin vermeyin.

-Su kaynama noktasına geldiğinde içerisinde fesleğen yaprağını dilediğiniz kadar bal ve limonu ekleyip tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.