Günün sahur menüsü 11. gün

Günün sahur menüsünde hızlıca hazırlayabileceğiniz kolay ve pratik tarifler yine sizleri bekliyor. Doyurucu olarak bilinen smoothie kasesi, pırasalı börek ve özellikle detoks etkisi yaratan beyaz çay lezzetlerini paylaştık. İşte 11. gün sahur menüsü ve yapım aşamaları...

Smoothie kasesi





Malzemeler:

-5 yemek kaşığı süzme yoğurt

-10-12 adet yaban mersini

-6 adet çilek

-1 tatlı kaşığı bal

-1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için:

-15 adet yaban mersini

-1 adet küçük boy muz

-1 tatlı kaşığı chia tohumu

-5-6 adet çiğ badem

Nasıl yapılır?

-Süzme yoğurdu blenderın içine aktarın.

-Çileklerin sap kısımları çıkararak üzerine ekleyin.

-Ardından yaban mersini bal ve chia tohumunu ilave edin.

-Güzelce karıştırın.

-Karışımı bir kasenin içine alın. Muzu dilimleyin.

-Üzerini bademler, chia tohumu, muz dilimleri ve yaban mersinleriyle süsleyerek servis edin.

Pırasalı yumurta





Malzemeler:

-1 pırasa

-3 dilim dana jambon

-4 yumurta

-15 gr tereyağı

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 dereceye ayarlayın. Pırasayı 10 cm uzunluğunda kesin. Sıcak suda hafifçe haşlayın.

-Haşlanmış pırasayı yaprak yaprak ayırın. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın.

-Pırasa yapraklarını kenarlardan başlayarak ortası boş kalacak şekilde sıralayın.

-Jambon dilimlerini şeritler şeklinde kesin ve pırasa yaprakları arasına yerleştirin.

-Ortada kalan boşluğa birer yumurta kırın. Pırasaların üzerini fırça ile hafifçe yağlayın.

-Tuz serpin ve sıcak fırında pişirin. Sıcak servis yapın.

Beyaz çay





Malzemeler:

-Dilediğiniz miktarda beyaz çay

-Sıcak su

Nasıl yapılır?

-Öncelikle kaliteli bir beyaz çay almalısınız.

-Aldığınız çayın hava almayan bir paket içinde olmasına özen göstermelisiniz.

-Uzun süre hava ile temas eden beyaz çay tüm etkisini yitirecektir.

-Sıcak su ile demleme yöntemini tercih etmelisiniz.

-Fakat bu sıcaklık ocaktan alındığı anda olan sıcaklık ile aynı olmayacaktır.

-Bir süre kaynayan su, bir iki dakika kadar dinlenmelidir.

-Çok sıcak su kullanırsanız çayınızın lezzeti ve besin değeri kaybolacaktır.

-Dinlenen suyunuzu, bir demlik içinde veya fincan içindeki beyaz çayınızın üzerine yavaşça ekleyin.

-Fincan için 1 çay kaşığı beyaz çay yeterli iş görecektir.

-İki dakika kadar demlenen beyaz çayınızı günde 2 defa tüketebilirsiniz.