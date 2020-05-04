Günün sahur menüsü: 12.gün

12. gün sahur menüsünde pratik, lezzetli ve doyurucu tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü menümüz de peynirli tava keki, salçalı sosis ve reyhanlı ayran tarifi bulunuyor. Salçalı sosisi ev yapımı salça ile yapmayı ihmal etmeyin. Midenizde reflü varsa, baharat ve salça besinlerini göz önüne almayı unutmayın. İşte 12. gün sahur menüsü...

Peynirli tava keki





Malzemeler:

-3 adet yumurta

-1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

-1 su bardağından bir parmak az yoğurt

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 su bardağı un

-2 tutam maydanoz

-2 tutam dereotu

-1 paket kabartma tozu

-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Derin bir kap içine 3 adet yumurta kırın. Mikser ile 3 dakika kadar çırpın.

-Üzerine 1 su bardağından 1 parmak az yoğurt ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyup, tekrar çırpın.

-Daha sonra 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, maydanoz ve dereotunu

ekleyip spatula yardımı ile karıştırın.

-Son olarak unu azar azar koyup, karıştırın.

-Diğer taraftan 24 cm'lik bir tencere ya da tava içini yağlayıp, tavayı ısıtın.

-Hazırladığınız peynirli otlu kek karışımı tava içine döküp, yayın.

-Tavanın kapağını kapatın. Önce 1 dakika yüksek ateş üzerinde daha sonra kışık ateş üzerinde pişirin.

-Ara ara kapakda oluşan nemi kuru bez ile silin.

-Daha sonra kekiniz kabarıp, kenarları kızarmaya başladığı zaman bir tabak üzerine ters çevirin.

-Diğer tarafı da kısık ateş üzerinde pişirin.

-Peynirli tava keki piştikten sonra ocaktan alın. Dilimleyip, sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.

Salçalı sosis tarifi





Malzemeler:

-2-3 adet sosis

-1 yemek kaşığı salça

-1 çay bardağı su

-1 yemek kaşığı tereyağı

-Tuz, karabiber, nane, kekik, pulbiber

Salçalı sosis nasıl yapılır?

-Tereyağını tavada biraz eritip üzerine doğradığımız sosisleri ilave edip güzelce kavuruyoruz.

-Pişen sosislere baharatları da ekliyoruz.

-Bir kabın içinde salçayı suyla açıp sosislere döküyoruz.

-Salçalı sos bir iki kaynadıktan sonra sosisimiz hazır.

Reyhanlı ayran tarifi





Malzemeler:

-400 gram yoğurt,

-10-15 yaprak taze reyhan, tuz.

Nasıl yapılır?

-Bir rondoya ya da blendera yoğurt ve reyhan yapraklarını ekleyin.

-Reyhan yaprakları tamamen parçalanana kadar blenderdan geçirin.

-Damak zevkinize göre tuz ekleyin.

-Tuz tüketimini mümkün olduğunca en aza indirmek için ayran yoğurt vb. yiyecek ve içecekleri taze ya da kuru baharatlarda tatlandırabilirsiniz.