Günün sahur menüsü: 14. gün

Günün sahur menüsünde hem pratik hem doyurucu ve sizi gün boyu tok tutacak tarifleri paylaştık. 14. gün sahur menüsünde; katmer poğaça, mantarlı ve biberli omlet ve elma kompostosu tarifine yer verdik. Katmer poğaçayı isterseniz çikolata ezmeli de yapabilirsiniz. Elma kompostosu ile susamanın önüne geçebilirsiniz. İşte 14. gün sahur menüsü...

Katmer poğaça tarifi





Malzemeler:

-1 yumurta (sarısı ve akı ayırılarak)

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı kuru maya

-1 su bardağı süt

-2 tatlı kaşığı tuz

-2 çay kaşığı şeker

-Kıvamına göre un

-Çörek otu veya susam

İçine:

-Tereyağı

-Peynir

Nasıl yapılır?

-Yarım çay bardağı ılık suda mayayı eritin ve üstüne süt, yumurta akı, şeker, sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

-İyice karıştırın. Yapışkan kıvamda olmayacak şekilde yumuşak bir hamur kıvamı elde etmek için hamuru yavaş yavaş ekleyin.

-Hamuru 8 parçaya bölüp her birini tabak büyüklüğünde açın. Üstüne tereyağ sürerek açtığınız hamurları üst üste dizin, en sona kalan hamurun üstünü yağlamayın.

-Daha sonra tekrar hamuru ezmeden 65 cm kadar açın, 16 dilime ayırın.

-Hamur dilimlerinin geniş kısmına iç malzemeyi koyup sarın. 30 dakika kadar mayalanmasını bekledikten sonra yağlanmış tepsiye poğaçaları dizin, üzerine yumurtanın sarısını sürün.

-Dilerseniz üstüne çörek otu veya susam serpin ve 180 derecelik fırında pişirin.

-Sıcak servis edin.

Mantarlı ve biberli omlet





Malzemeler:

-3 adet yumurta

-Yarım kırmızı biber

-Yarım yeşil köy biberi

-Yarım sarı kapya biber

-1 kase ince doğranmış kültür mantarı

-Tereyağı

-tuz

Nasıl yapılır?

-Önce iç harcı için biberler ve mantarlar doğranarak hazır edilir.

-Bir tavaya az tereyağı alınıp biberler hafifçe sotelenir.

-Daha sonra mantarlar da ilave edilip suyunu salıp diriliğini yitirinceye kadar sotelemeye devam edilir.

-Sebzeler hazır olunca bir kasede yumurtalar çırpılır, tuzu ayarlanır.

-Omlet tavasına sıvı yağla hafifçe yağlanır.

-Çırpılan yumurtalar dökülerek yayılır.

-Yumurtalar hafif pişmeye başlayınca iç harcı yumurtaların yarısını örtecek şekilde yayılır.

-Diğer yarısı spatula ile kapatılır. Bir kaç dakika sonra ocaktan alabilirsiniz.

-Sıcağıyla servis etmenizi öneririm. Şimdiden afiyet olsun.

Elma kompostosu





Malzemeler:

-4 adet elma

-6 su bardağı su

-1,5 çay bardağı toz şeker

-3-4 diş karanfil

-1 adet çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

-Elmaları yıkayın, soyun ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra küpler halinde doğrayın.

-Tencereye elmaları, limon suyunu, 2-3 elma kabuğunu, suyu, karanfil ve tarçını alın. Elmalar yumuşayınca kadar pişirin.

-Elmalar yumuşayınca toz şekeri ekleyin, dikkatlice karıştırarak şeker eriyinceye kadar pişirin.

-Hoşafı tencerede oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin.

-Buzdolabına kaldırın ve soğuk servis yapın.

Afiyet olsun.