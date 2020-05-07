Günün sahur menüsü: 15. gün

Günün sahur menüsünün 15. gününde çıtır çıtır olan baklava yufkasından börek tarifini paylaştık. Bunun dışında omlete yeni bir dokunuş getirilen waffle omlete ve çilek kompostosu lezzetlerine yer verdik. İşte hem pratik hem lezzetli hem de tok tutacak 15. gün sahur menüsü...

Baklava yufkasından börek tarifi





Malzemeler:

-1 paket baklavalık yufka

-80 gr. tereyağ

-1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

-1 su bardağı süt

-Yarım şişe maden suyu

İç harcı için:

- 4 adet orta boy patates

- 250 gr. kıyma

- 3 adet orta boy soğan

- 1/2 su bardağı zeytinyağı

- Karabiber

- Kırmızı pul biber

- Tuz

Nasıl yapılır?

-Patatesleri kabukları ile haşlayın. Çatal yardımıyla ezin.

-Kıymanın önce tavada suyunu çektirin. Suyu bittikten sonra 2 kaşık yağ ile az kavurun. Üzerine küçük doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edin.

-Kalan yağı, doğranmış patatesleri ve baharatları ekleyin, karıştırıp ocaktan alın. Tereyağ, zeytinyağı, süt, soda ve yumurtayı çırpıp bir sos hazırlayın.

-Yufkaları 5'er adet gruplayın. Bir yufkayı açın üzerine sosu fırça ile az az sürün. 5 kat yufkaya aynı işlemi uygulayın. Uzun kenarına patatesli içten koyun.

-Kol böreği şeklinde fazla sıkmadan sarın (Her biri uzun böreği 4 parçaya kesince 32 adet kol böreği elde ediliyor).

-Yufkaların hepsi bitinceye kadar bu işlemi uygulayın. Yağlanmış fırın tepsisine kol böreklerini yerleştirin. Kalan sosu da üzerine dökün.

-Bıçak ile her parçayı 4'e veya 5'e kesin. Böreği fırınınıza göre 170-175 C''de pişirin. 10 dk. dinlendirdikten sonra sıcak halde servis yapın.

Omlet waffle tarifi





Malzemeler:

-2 adet yumurta

-Dolmalık biber

-Soğan

-İstediğiniz herhangi sebze

-Tuz

-Karabiber

-2 yemek kaşığı süt

Nasıl yapılır?

-Sebzelerinizi küçük küçük doğrayın. Bir kaseye yumurtaları kırıp tuz ve karabiberle tatlandırın.

-Sütü ekleyip çırpın.

-Waffle makinanıza önce sebzeleri koyun. Üstüne yumurtalı karışımı dökün.

-İsteğinize göre peynir veya taze otlarla servis yapın.

Çilek kompostosu





Malzemeler:

-1 kilo çilek

-1,5 litre su

-1 bardak şeker

Nasıl yapılır?

-Şeker ve suyu tencerede şeker eriyene kadar karıştırın.

-Çilekleri temizleyip ikiye bölüp ekleyin ve 5-10 dakika çilekler yumuşayana kadar pişirdikten sonra soğuması için bekletin.

-Soğuk servis yapın.