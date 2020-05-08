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08.05.2020 - 11:27 |

Günün sahur menüsü: 16. gün

Sahura kalkmakta zorlanan için birbirinden pratik ve lezzetli tarifleri bir araya getirdik. İşte 16. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 16. gün
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Günün sahur menüsünün 16. gününde, sahura kalkmakta zorlanan için hem pratik hem de lezzetli tarifler paylaştık. 3  malzemeli bayatlamayan poğaça ve besleyici yumurtalı ot kavurma tarifi sizi gün boyu tok tutacak. Limon, elma ve üzüm suyu ise ferahlamanızı sağlayacak ve susamanızı engelleyecek. İşte 16. gün sahur menüsü için tarifler ve malzemeler...

 

3 malzemeli bayatlamayan poğaça

Günün sahur menüsü: 16. gün

Malzemeler:

-2 yumurta
-3 tane kabartma tozu
-1 su bardağı yoğurt
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-Tuz
-Aldığı kadar un
-Patates

Nasıl yapılır?

-Bir adet yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Üstüne sürmek için un hariç geri kalan malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
-Daha sonra unu ekliyoruz. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur olmasına özen gösterin.
-Patates haşlayın ve poğaçaların içine koyup kapatın.
-Üstlerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına atın.

Yumurtalı ot kavurma

Günün sahur menüsü: 16. gün

Malzemeler:

-1 demet pazı
-1 demet ebe gümeci
-4 dal taze soğan
-2 adet kuru soğan
-5 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı tuz
-4 adet yumurta

Nasıl yapılır?

-Zeytinyağını bir tavaya alın, kuru soğanları yemeklik olarak doğrayın ve ısınmış olan zeytinyağının içene ekleyin.
-Soğanlar pembeleşene dek kavurun. Ardından ince ince doğranmış pazıları ve ebegümeçlerini ilave edin.
-Sebzeler sularını salıp, iyice pişene dek kavurun. İnce ince doğradığınız taze soğanları da ekleyin ve kavurmaya devam edin.
-Tuzunu ilave edip, karıştırın. Sebzeler iyice piştiğinde üstüne yumurtaları kırın ve karıştırın.
-Yumurtalar pişince altını kapatın, ılıklaşmaya bırakın.
-Ardından elinizle şekillendirip, servis tabağına alın ve servis edin.

Limon, elma ve üzüm suyu

Günün sahur menüsü: 16. gün

Malzemeler:

-1 adet elma
-1 tatlı kaşığı zencefil
-1 avuç dolusu üzüm
-Çeyrek limon
-1 şişe soda.

Nasıl yapılır?

-Soyup hazırladığınız elmayı blendera atınız. Ardından üzümleri ekleyin ve zencefille blenderdan geçirin.
-Limonu sıkıp sodayı da ekleyin. Hafifçe karıştırıp afiyetle için.

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