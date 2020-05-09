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09.05.2020 - 10:00 |

Günün sahur menüsü: 17.gün

Sahurun 17. gününde pastane açması, artık marketlerden satın almak istemeyeceğiniz ev yapımı,krem peynir ve sizi susatmayacak şeftalili üzüm kompostosu tarifini paylaştık. İşte 17. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 17.gün
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Günün sahur menüsünün 17. gününde yine doyurucu ve susatmayacak şerbete yer verdik. Pastane açaması, marketlerden satın almak istemeyeceğiniz ev yapımı krem peynir lezzetini mutlaka deneyin. Özellikle susatmayacak şeftalili üzüm kompostosu ile orucunuzu rahatça geçirebilirsiniz. İşte 17. gün sahur menüsü...

Pastane açması tarifi

Günün sahur menüsü: 17.gün

Malzemeler:

-4.5 su bardağı un
-1 su bardağı mısırözü yağı
-4 yemek kaşığı şeker
-1 paket kurumaya
-1 adet yumurta sarısı
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı çörek otu
-1.5 su bardağı ılık su

Nasıl yapılır?

-Eğer açmalarınız kabarıp puf puf olmasını istiyorsanız yapmanız gerekn ilk şey maya tuz ve şekeri karıştırıp üzerlerine ılık su eklemek. Ilık su mayayı aktive edecek.
-Mısırözü yağı ve unu ekleyin. İlk önce 1 bardak su ekleyin yoğurun eğer hala hamur çok sulu olursa daha fazla un ekleyebilirsiz.
-Daha sonra hazırladığımız hamuru 1 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlenen hamurdan parçalar koparıp şeritler haline getirin ve halkalar yapmaya başlayın.
-Oluşturduğunuz halkaları bükün ve açma görünümü verin ardından bu halkları 30 dakika kadar daha mayalanmaya bırakın.
-Mayalanan hamurların üzerlerine yumurta sürüp çörek otu dökün ve 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.

Krem peynir tarifi

Günün sahur menüsü: 17.gün

Malzemeler:

-300 gr yağlı yumuşak beyaz yeynir
-4 yemek kaşığı süt

Nasıl yapılır?

-Beyaz peyniri çatalla ezin.
-İçine sütü ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
-Daha sonra servis edin.

Şeftalili üzüm kompostosu

Günün sahur menüsü: 17.gün

Malzemeler:

-2 çorba kasesi taze yeşil üzüm tanesi
-2 adet şeftali
-1,5 litre su
-1/2 su bardağı şeker
-1 çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

-Üzüm tanelerini ve doğradığınız şeftalileri bir tencereye alıp üzerine 1,5 lt souğuk suyu ekleyin,
-Ateşe alıp 20 dk kadar pişirin,
-Çubuk tarçını ekleyip 3-5 dk daha kaynattıktan sonra tarçını çıkarın,
-Şekerini ekleyin ve karıştırarak erittikten sonra 10 dk daha kaynatıp altını kapatın,
-Ilındıktan sonra buzdolabına alıp soğutun ve soğuk servis yapın.

Afiyet olsun. 

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