Günün sahur menüsü: 18. gün

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Kendinizi daha fazla gösterip, kararlı davranabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak aşırılıklara da gidebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün özellikle öğle sonrasında yeni insanlar, yeni çevreler sizi daha çok etkileyebilir. Fikirlerinizde daha güçlü olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sizi uğraştıran ya da endişelendirebilecek durumlar olabilir. Şahsen aşırı önemsediğiniz bir konu yüzünden kendinizi zorlayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın bir ilişkiniz ya da eşinizle ilgili bir konu nedeni ile daha hassas olabilirsiniz. Karşılıklı konularda karar vermek, muhasebe yapmak gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zaman alan bir konu ya da tamamlanması gereken bir iş, hizmet ve düzen konuları öne çıkıyor. Sağlık ve başkalarına yardım etme konusu gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Öğle sonrasında kendinize daha çok zaman ayırıp, hayattan keyif alabileceğiniz fırsatlar var. Yaratıcı konularda kendinizi göstermekte zorlanmayacaksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi bir konu ya da eve yönelik bir uğraş bugün sizi daha fazla hareket geçirebilir. Evle ilgili harcamalar da söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün Oğlak burcuna ilerliyor. Yakın çevreniz, konuşmalar ve zihinsel uğraşlar açısından dikkat çekici bir gündesiniz. Sözlerinizle daha etkileyici olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün özellikle öğle sonrasında harcamalara dikkat edin. Güzel şeyler için daha cömert davranabilirsiniz. Ayrıca maddi bir konu üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün öğle sonrasında burcunuzdan geçerken, kişisel konularda daha aktif ve yenilikçi olabilirsiniz. Duygularınızı ortaya koymak zor olmayacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Özellikle akşam saatlerinde kontrol edemediğiniz bir durum ya da sizi hassas kılan bir konu var. Gururunuzu ilgilendirebilecek bir durum da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku Devamını Oku