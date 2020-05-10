Günün sahur menüsü: 18. gün
Günün sahur menüsünde birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifleri sizinle paylaşıyoruz. Yumurta kapama, tam buğday unlu krep ve çok besleyici olan pancarlı ayran tariflerini mutlaka deneyin. İşte 18. gün sahur menüsü...
18. gün sahur menüsü için çok pratik ve hızlıca hazırlayabileceğiniz tarifleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Yumurta tarifleri arasında çok sevilen yumurta kapama, doyurucu tam buğdaylı krep ve çok besleyici olan pancarlı ayran tariflerini mutlaka deneyin. İşte 18. gün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları.
Yumurta kapama
Malzemeler:
-2 adet haşlanmış yumurta
-1 yemek kaşığı tereyağı
-2 yemek kaşığı sıvıyağ
-1 çay kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı pulbiber
Nasıl yapılır?
-Derin bir tavaya tereyağı ve sıvıyağ alınır.
-Yağ ısınınca üzerine pul biber, ve tuz ilave edilerek karıştırılır.
-Haşlanmış yumurtalar ortadan ikiye kesilir.
-Beyaz kısımları yukarıda kalacak şekilde tavaya yerleştirilir ve bir miktar pişirilir.
-Pişen yumurtaların üzerine tavadaki yağlı pulbiberli sostan gezdirilerek servis edilir.
Tam buğday unlu krep
Malzemeler:
-2 orta boy yumurta
-1 bardak süt
-1 bardak su
-2 su bardağı tam buğday unu
-1/2 (yarım) paket kabartma tozu
-1 silme tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı şeker
Nasıl yapılır?
-İlk olarak yumurtayı kırıp iyice çırpın diğer malzemeleri ekleyip kek hamurundan akışkan hamur elde edeceğiz.
-Hamurumuzu 5-10 dakika dinlendirelim. Krep tavamızı hafif yağlayalım. Üzerine 1 kepçe hamur koyup tavayı sağa sola çevirerek yaydıralım.
-Ön tarafını pişirelim. Çevirirken tekrar hafif yağlayalım. Arkalı önlü pişirelim. Bütün hamuru aynı şekilde pişirelim.
-Şimdiden afiyet olsun.
Pancarlı ayran
Malzemeler:
-2 su bardağı yoğurt
-2 küçük pancar
-4 su bardağı soğuk su
Nasıl yapılır?
-Pancarları haşlayıp soğuttuktan sonra el blenderi ile püre haline getirin.
-Yoğurdu ilave edip karıştırın. Soğuk su ekleyerek ayranı hazırlayın. İsteğe göre buz ile servis yapın.
Afiyet olsun.