Günün sahur menüsü: 2. gün glutensiz tarifler

Günün sahur menüsünde glutensiz lezzetlere yer verdik. Özellikle glutene karşı alerjisi olanlar ya da gluten tüketmeyi tercih etmeyenler bu tarifleri kolayca hazırlayabilir. Karabuğday ekmeği, karabuğday ekmeğinde poşe yumurta ve altın süt ile gün boyu enerjik, tok kalabilirsiniz. İşte 2. gün sahur menüsü ve yapım aşamaları...

Karabuğday ekmeği





Malzemeler:

-500 gr kavrulmamış karabuğday unu

-350 ml ılık su

-2 çorba kaşığı zeytinyağı

-2 tatlı kaşığı toz kuru maya

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı sirke

-2 orta boy yumurta

Nasıl yapılır?

-Cam bir kasede ılık su ve toz mayayı çırparak homojen olana dek karıştırın. Aktive olması için 10 dakika bekletin.

-Ayrı bir kasede yumurta ve zeytinyağını köpük köpük olana dek çırpın, bir kenara ayırın.

-Geniş bir kaseye karabuğday ununu koyun ve ortasına bir havuz açın. İçine yumurtalı karışımı, mayalı karışımı, sirke ve tuzu ekleyin. Bir kaşık yardımı ile homojen olana dek karıştırın.

-Bir kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın. Hamuru içine dökün. Kapalı fırınınızın içinde 1 saat mayalandırın.

-200 derece fırında 40-45 dakika pişirin

Karabuğday ekmeğinde avokadolu poşe yumurta





Malzemeler:

-İki dilim karabuğday ekmeği

-20 gram krem peynir

-1 adet avokado

-2 adet yumurt

-10 gram frenk soğan

-30 gram domates

-1 tutam tuz

-1 dilim büyük karabuğday ekmeği

-1 çorba kaşığı sirke

Nasıl yapılır?

*Öncelikle 1 adet ısıtılmış karabuğday ekmeği üzerine krem peyniri sürülür.

-Sonrasında özellikle yumuşak olmasına dikkat ettiğimiz avokado köy ekmeğinin üzerine eklenir.

-Sirkeli su içerisinde kırarak pişirdiğimiz yumurtaları da hazırladığımız ekmeğin üstüne ekleriz.

-Süsleme için domatesler küp haline getirilir.

-Hazırladığımız domatesleri frenk soğanla ile birlikte serpiştirerek ekmeğimizin üzerine ekleyerek avokadolu poşe yumurtamız hazır hale gelir.

-Lezzet açısından sıcak servis yapmanız önerilir.

Altın süt





Malzemeler:

-1 su bardağı süt

-1 tatlı kaşığı zerdeçal

-1 çay kaşığı zencefil

-1 çay kaşığı tarçın

-Yarım çay kaşığı karabiber

-1-2 tane karanfil

-1 çay kaşığı öğütülmüş kakule

-1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ya da isteğiniz başka bir yağ

-1 tatlı kaşığı ham bal

Nasıl yapılır?

-Tüm baharatlar kısık ateşte tencereye alınır. Üzerine süt ilave edilir. Arada karıştırarak karışım ısıtılır. Amaç baharatların ısınarak emilimini arttırmaktır.

-Karışımı kaynatmanıza gerek yoktur. Buharlaşma başladığında ocağı kapatabilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra yağınızı karışıma ekleyin.

-Eğer altın sütünüze bal ilave edecekseniz, karışımın biraz ılımasını bekleyin, aksi halde sıcaklık balı kanserojen hale getirecektir.

-Altın süte, bal ilave etmeyecekseniz sıcak ya da soğuk şekilde tüketebilirsiniz.