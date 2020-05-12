Günün sahur menüsü: 20.gün

20. gün sahur menüsü için kahvaltı sofralarında özlediğiniz lezzetleri paylaştık. Yumurtalı ekmek, kaşarlı patates tava ve hibiskus şerbeti ile sahur sofranız tamamlanmış olacak. İşte 25. gün sahur menüsü için malzemeler...

Yumurtalı ekmek





Malzemeler:

-Dilimlenmiş bayat ekmekler

-3 adet yumurta

-Tuz

-Sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-Yumurtaları geniş bir kasede çırparak yeterince tuz ilave edin.

-Teflon tavada sıvı yağı kızdırın.

-Ekmeklerin her iki yüzünü yumurtaya bulayarak kızdırdığınız yağda kızartın.

-Sıcak servis edin.

Kaşarlı patates tava





Malzemeler:

-3 adet büyük boy patates

-1 kase dolusu rendelenmiş kaşar peynir

-1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle patatesleri yarı yarıya haşlayın.

-Soğuduktan sonra rendeleyin.

-Tuzunu katın ve 1 kaşık tereyağı ve sıvı yağın yarısını tavaya koyun ve patatesleri tavaya yayın.

-Üzerine 1 kase kaşar peyniri kenarlardan taşmayacak şekilde serin.

-Tekrar üzerine patates rendesinin kalan kısmını koyun.

-Altı kızardıktan sonra patatesi, kapak veya tabak yardımı ile çevirirken tavaya geri kalan sıvı yağ ve tereyağını da koyun.

-Daha sonra çevirin ve diğer tarafını da kızartın.

Hibiskus şerbeti





Malzemeler:

-2 litre ılık su

-3 yemek kaşığı hibiskus

-1 tatlı kaşığı karanfil

-1 çubuk tarçın

-1/2 limon

-3/4 su bardağı şeker

Nasıl yapılır?

-Su, hibiskus, tarçın, karanfil ve limonu (bütün olarak) derin bir tencereye alın.

-Kaynamaya başladıktan sonra 20 dk kısık ateşte kendi halinde kaynatın.

-Ateşten alıp tülbentle süzün.

-Şekerini ekleyip (şeker miktarını tadına bakarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz) eriyene kadar karıştırın.

-Oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba kaldırın.

-Soğuk servis edin.

Afiyet olsun.