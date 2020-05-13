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13.05.2020 - 12:08 |

Günün sahur menüsü: 21.gün

Günün sahur menüsünü sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. 21. gün sahur menüsünde; çok lezzetli katmerli börek, çoban salatası ve özlediğiniz yaz içeceği çilekli limonata tariflerini paylaştık. İşte 21. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 21.gün
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21. gün sahur menüsü için kahvaltı sofralarında özlediğiniz lezzetleri paylaştık. Katmerli börek, çoban salatası ve çilekli limonata ile sahur sofranız tamamlanmış olacak. İşte 21. gün sahur menüsü için malzemeler...

Katmerli börek

Günün sahur menüsü: 21.gün

Malzemeler:

Hamuru için:

-1.5 su bardağı süt
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 çay bardağı su
-2 yumurta
-1 yemek kaşığı toz şeker
-1 paket yaş maya
-6 su bardağı un
-Tuz

İç harcı için:

-3 haşlanmış patates
-1 çay bardağı beyaz peynir
-4-5 dal maydanoz
-Tuz
-Karabiber
-Kırmızı pul biber

Arası için:

-200 g tereyağı

Üzeri için:

-Yumurta sarısı
-Tereyağı
-Haşhaş tohumu

Nasıl yapılır?

-Süt, zeytinyağı, su, yumurta, toz şeker ve mayayı geniş bir yoğurma kabına alıp karıştırın.
-Un ve tuzu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin.
-İç harcı için rendelediğiniz patates, beyaz peynir, ince kıydığınız maydanoz, tuz ve baharatları geniş bir kasede karıştırın.
-Mayalanan hamuru 6 bezeye ayırın. Her bezeyi bir merdane yardımıyla aralarına tereyağı sürerek açın. Bütün bezeler için aynı işlemi tekrarlayın.
-Yağlı bezeleri tekrar bir merdane yardımıyla dikdörtgenler elde edecek şekilde uzunlamasına açın.
-Dikdörtgenlerin uzun tarafına iç harcından koyup rulo şeklinde sarın.
-Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı ve kalan tereyağını sürün.
-Haşhaş tohumu serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

Çoban salatası tarifi

Günün sahur menüsü: 21.gün

Malzemeler:

-4 adet orta boy domates
-3 adet orta boy yeşil biber
-2 adet orta boy salatalık
-1 adet büyük boy kuru soğan
-1/4 demet maydanoz
-5 yemek kaşığı zeytinyağı
-4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
-1/2 çay kaşığı
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Çoban salatayı hazırlamak için; sap kısımlarını aldığınız sulu ve orta boy domatesleri ince ince doğrayın.
-Kabuğunu soyduğunuz salatalıkları domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.
-Ortadan ikiye kestiğiniz ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri yarım ay şeklinde kesin.
-Kuru soğanı küçük parçalar halinde ya da arzuya göre ince piyazlık doğrayın. Maydanozu incecik kıyın.
-Kuru soğan dışında kalan doğranmış tüm malzemeyi salata kabında karıştırın. Servis tabağına aldığınız salata üzerine doğranmış kuru soğanları yerleştirin.
-Salatanın sosu için; zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirin.
-Sosuyla harmanladığınız salatayı, sulanmaması için bekletmeden servis edin. Her türlü ana yemek yanında sevdiklerinizle paylaşın.

Çilekli limonata

Günün sahur menüsü: 21.gün

Malzemeler:

-500gram çilek
-4-5 bol sulu limon
-1 su bardağı toz şeker
-1-1,5 litre soğuk su

Nasıl yapılır?

-Çilekleri iyice temizleyip yıkadıktan sonra blendera atın. Limonların suyunu sıkıp çileklerin üzerine ilave edin.
-1-2 tur karıştırdıktan sonra toz şeker ve 1 bardak su ilave edip püre haline gelene kadar karıştırın.
-Püreniz hazır olduğunda kalan suyu da ekleyip karıştırın.
-Limonatanız hazır! Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.
-Dilerseniz sürahinin içerisine 2-3 yaprak taze nane ve yarım yeşil elmayı dilimleyerek de ekleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir koku ve lezzet katıyor.

Afiyet olsun.

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