Günün sahur menüsü: 23.gün

Günün sahur menüsünün 23. gününde bol lifli ve hafif tarifleri sizinle paylaştık. Fit ve çok pratik olan yulaflı kahvaltı poğaçası, mantarlı yumurta ve kan şekerinizi dengeleyeci, kan yapıcı karadut kompostosuna yer verdik. İşte 23. gün sahur menüsü...

Yulaflı kahvaltı poğaçası





Malzemeler:

-2 su bardağı yulaf ezmesi

-4 kaşık light yoğurt

-1 yumurta

-15 çekirdeği çıkartılmış siyah zeytin

-5 çorba kaşığı lor peyniri

-1 avuç maydanoz

-1 avuç dereotu

-1 çay kaşığı kara biber

-1 çay kaşığı pul biber

Nasıl yapılır?

-Tüm malzemeleri bir kasede karıştırarak hamur haline getirin, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine köfte şeklinde dizin.

-Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

-Poğaça sevenler için lezzetli ve düşük kalorili bir tarif olan bu tarif lif, protein ve kalsiyumdan zengindir.

-Lor peyniri ve yulaf sayesinde uzun süre tokluk sağlar.

-Süt ürünlerinden gelen kalsiyum göbek çevresindeki yağ yıkımına yardımcı olur.

-Unlu ve yağlı poğaçalara kıyasla çok daha rahat sindirilir.

Mantarlı yumurta





Malzemeler:

-Yarım paket kültür mantarı

-1 adet küçük boy kuru soğan

-1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı

-4 adet yumurta

-Tuz

-Karabiber

-Taze kekik

Nasıl yapılır?

-Soğanı minik minik yemeklik doğrayın. Mantarları yıkayıp toprağını atın ve kurulayın. Kuruladığınız mantarları bozuk para kalınlığında doğrayın.

-Tereyağı ve zeytinyağı karışımını tavaya alın, soğanları ve tuzu ilave edip soğanlar pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurun.

-Mantarları ilave edip 2-3 dakika kadar soteleyin. Mantarların rengi dönmeye başlayıp yumuşayınca yumurtaları kırın ve istediğiniz kıvamda pişirin.

-Tuz, karabiber ve taze kekik ile servis yapın.

Karadut kompostosu tarifi





Malzemeler:

-50 gram kara dut

-1 su bardağı şeker

-1 litre su

-1 limon veya 1 çay kaşığı limon tuzu

-Birkaç dal taze nane

Nasıl yapılır?

-Dutlarımızı ve suyumuzu bir tencerede 10 dakika kaynatalım üzerine şekerimizi ilave edip bir 5-6 dakika daha kaynatalım.

-Limon suyumuzu da ilave edip altını kapatalım. Birkaç dal taze nane varsa içine atıp aromasını vermesini bekleyip içinden alalım.

-Kompostonuz servise hazırdır.

Afiyet olsun.