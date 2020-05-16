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16.05.2020 - 10:00 |

Günün sahur menüsü: 24. gün

Ramazana yavaş yavaş veda ettiğimiz bu günlerde pratik ve doyurucu sahur menülerini paylaşmaya devam ediyoruz. 24. gün sahur menüsünde bulut yumurta, tava böreği ve kakaolu ve kuru hurma püreli süt tarifi sizleri bekliyor. İşte 24. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 24. gün
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Günün sahur menüsünde doyurucu ve pratik tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. 24. gün sahur menüsünde farklı yumurta tarifi arayanlar için bulut yumurta ve doyurucu tava böreği tarifini paylaştık. Yanında ise içecek olarak kuru hurma püreli süt tarifi sizleri bekliyor. İşte 24. gün sahur menüsü... 

Bulut yumurta

Günün sahur menüsü: 24. gün

Malzemeler:

-2 adet yumurta
-Tuz

Nasıl yapılır?

-İlk olarak yumurtaların beyazı ve sarısını ayıralım. Bu noktada sarıların dağılmaması çok önemli.
-Bir kaba yumurta beyazlarını alalım ve içine tuz ekleyerek mikser yardımıyla çırpalım.
-3-4 dakika boyunca yumurta beyazları katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim.
-Fırın tepsisine yağlı kağıdı serelim yumurtanın beyazını 2 parça halinde yayalım ve ortasını çukur şeklinde açalım.
-200 derece fırında 3-4 dakika pişirelim.
-Daha sonra fırından alarak çukurlaştırdığımız alana yumurta sarılarını ekleyelim ve 3-4 dakika daha fırına verelim.

Tava böreği tarifi

Günün sahur menüsü: 24. gün

Malzemeler:

-4 adet yufka
-1 su bardağı süt
-2 adet yumurta
-1/2 çay bardağı sıvı yağ
-1 çay kaşığı tuz
-2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
-1/2 demet kıyılmış maydanoz
-2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

-Kullanacağınız tavayı kısık ateşte yanan ocağa koyun ve 1 adet yufkayı, kenarları tavadan dışarıya taşacak şekilde yerleştirin.
-Geniş bir kasede süt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu karıştırın.
-Geriye kalan 3 adet yufkayı parçalara ayırın ve yufkaları yumurtalı karışıma batırın.
-Tavanın üzerinde duran yufkanın üzerine parçalara ayırıp yumurtalı harca batırdığınız yufkalardan yayın ve üzerine rendelenmiş beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip aynı işlemi iki kere daha tekrarlayın.
-Kenarlara taşan yufkaları içe doğru katlarken yumurtalı karışımı da kuru olan yufkaların üzerine sürün ve yapışmasını sağlayın.
-Böreği tamamen kapattıktan sonra tavanın kapağını kapayın ve kısık ile orta arasında olan ateş üzerinde her bir yüzeyini 15'er dakika pişirin.

Kakaolu ve kuru hurma püreli süt tarifi

Günün sahur menüsü: 24. gün

Malzemeler:

-1 su bardağı süt
-1 tatlı kaşığı kakao
-2 adet kuru hurma

Nasıl yapılır?

-Sütü ve kakaoyu cezveye alın ve orta ateşte ısıtın.
-Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp mutfak robotuna alın.
-Sıcak kakaolu sütü ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın.
-Tekrar ısıtıp servis edin.

 

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