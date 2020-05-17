Günün sahur menüsü: 25. gün

25. gün sahur menüsü için kahvaltı sofralarında özlediğiniz lezzetleri paylaştık. Mükemmel lezzete sahip menemen, lavaş tost ve badem sütü ile sahur sofranız tamamlanmış olacak. İşte 25. gün sahur menüsü için malzemeler...

Menemen tarifi





Malzemeler:

-3 adet domates

-1 adet soğan

-2 diş sarımsak

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızıbiber

-Kimyon

-4 adet yumurta

Menemen nasıl yapılır?

-Domatesleri küp küp doğrayın ve bir kenara alın. Daha sonra bir tencereye sıvı yağı ve soğanları alın ve kavurun.

-Kavrulan soğanların içerisine biber salçasını ve domatesleri ekleyin.

-5-10 dakika pişen harcın içerisine karabiber, kırmızıbiber ve kimyonu ekleyin.

-Son olarak sarımsağı ekleyin ve çırpılmış 4 yumurtayı içerisine koyun.

-Tuzu ekledikten sonra üzerine dilerseniz rondodan geçirilmiş fesleğen ilave edebilirsiniz.

Lavaş tost tarifi





Malzemeler:

-1 adet lavaş

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 tutam kekik

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-Domates

-Kaşar peynir dilimi

-Biber ve zeytin dilimleri

Nasıl yapılır?

-Salçaya zeytinyağ ve kekiği ekleyip karıştırın.

-Eğer koyu olursa çok az su ekleyip akışkan bir kıvam almasını sağlayın.

-Bir adet lavaşı düz zemine serin.

-Her tarafına hazırlamış olduğunuz salçalı sostan sürün.

-Dililenmiş biber, zeytin ve domatesleri de videodaki gibi yerleştirin.

-Lavaşı katlayın ve ısıttığınız tost makinesinde 3 ila 5 dakika arası pişirip servis yapın.

Badem sütü





Malzemeler:

-400 gram çiğ badem

-4 bardak su

Nasıl yapılır?

-Bademlerin üzerine su ekleyip üzerini kapatın. Bu şekilde 1 gece beklettikten sonra suyunu süzerek yıkayın.

-Blenderda suyu çıkana kadar çekin. Sonra bir tülbent bezine koyup sıkın.

-Çıkan suyu kavanozlara doldurup buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun.