Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Günün sahur menüsü: 26.gün
18.05.2020 - 10:44 |

Günün sahur menüsü: 26.gün

26. gün sahur menüsünde fit ve hafif tarifleri sizinle paylaştık. Özellikle chialı omlet tarifini mutlaka deneyin. İşte günün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 26.gün
ABONE OL

Günün sahur menüsünün 26. gününde bol lifli ve hafif tarifleri sizinle paylaştık. Fit ve çok pratik olan chialı omlet, yanında hafif kalacak peynir salatası ve kakaolu ballı süt tariflerine yer verdik. İşte 26. gün sahur menüsü...

Chialı omlet

Günün sahur menüsü: 26.gün

Malzemeler:

-2 yumurta
-1 yemek kaşığı chia
-1 yemek kaşığı süt
-1 çay kaşığı nane kekik pulbiber
-1 yemek kaşığı zeytinyağ (tavaya konulacak)
-Göz kararı yeteri kadar tuz

Üzerine:

-Bir tutam kıyılmış maydanoz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle bir kapta sırasıyla bütün malzemeleri karıştıralım.
-Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağ döktükten sonra yumurtalı harcı tavaya alalım, kısık ateşte pişirelim.
-Bir tutam kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapalım.

Beyaz peynirli salata

Günün sahur menüsü: 26.gün

Malzemeler:

-Marul
-Roka
-Domates
-Salatalık
-Taze soğan
-Maydanoz
-Beyaz peynir
-Siyah veya yeşil zeytin
-Keten tohumu
-Tuz, zeytinyağı, limon suyu

Nasıl yapılır?

-Salata malzemelerini iri iri doğruyoruz.
-Zeytinyağını ve limonunu ekleyip harmanlıyoruz. Dilerseniz tuz da ekleyebilirsiniz.
-Kaselere ya da salata tabağına koyuyoruz.
-Üzerine beyaz peynirleri dilimliyoruz.
-Zeytinle süslüyoruz ve keten tohumu serpiyoruz.

Kakaolu ballı süt

Günün sahur menüsü: 26.gün

Malzemeler:

-1 su bardağı süt
-1 çay kaşığı süzme bal
-1 çay kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

-Öncelikle balın içine kakaoyu koyup karıştıralım ve kakaolu balı bir bardağın içine alalım.
-Bir bardak sütü tencereye alıp kaynatalım, kaynar sütü bardağa koyup içindeki bal eriyene kadar karıştıralım.
-Hazırladığımız kakaolu ballı sütü isterseniz soğuduktan sonra, isterseniz sıcakken içebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz.  Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelene destekleri göz ardı etmemeye çalışın. Sosyal konulara zaman ayırın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almak için acele etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dans Sanatçısı Göker Yıldız
    Dans Sanatçısı Göker YıldızHer hayal bir beden
    Ayşegül Kartal
    Ayşegül KartalMilimetrekareye kaç aşk sığar?
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşBahçe mobilyası nasıl olmalı?
    Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
    Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekPANDEMİ NE ÖĞRETTİ
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan KozlucaGökyüzündeki retrolar
    Oğuz Kara
    Oğuz Kara#dmifsa gördünüz mü?
    Op. Dr İlhan Serdaroğlu
    Op. Dr İlhan SerdaroğluBrezilya keratin bakımı
    Avukat Yaşar Öksüz
    Avukat Yaşar ÖksüzDeğer artış payı alacağı nedir?
    Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
    Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalEvde kendine bakım (self care) için 10 öneri
    Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
    Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalHuzursuz Bacak Sendromu
    En Çok İzlenen Videolar
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
    Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günün iftar menüsü: 25.gün

    Günün iftar menüsü: 25.gün

    Yeni fikirler var

    Yeni fikirler var

    Günün sahur menüsü: 25. gün

    Günün sahur menüsü: 25. gün

    Günün iftar menüsü: 24. gün

    Günün iftar menüsü: 24. gün

    Sıradaki Haber