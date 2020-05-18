Günün sahur menüsü: 26.gün
26. gün sahur menüsünde fit ve hafif tarifleri sizinle paylaştık. Özellikle chialı omlet tarifini mutlaka deneyin. İşte günün sahur menüsü...
Günün sahur menüsünün 26. gününde bol lifli ve hafif tarifleri sizinle paylaştık. Fit ve çok pratik olan chialı omlet, yanında hafif kalacak peynir salatası ve kakaolu ballı süt tariflerine yer verdik. İşte 26. gün sahur menüsü...
Chialı omlet
Malzemeler:
-2 yumurta
-1 yemek kaşığı chia
-1 yemek kaşığı süt
-1 çay kaşığı nane kekik pulbiber
-1 yemek kaşığı zeytinyağ (tavaya konulacak)
-Göz kararı yeteri kadar tuz
Üzerine:
-Bir tutam kıyılmış maydanoz
Nasıl yapılır?
-Öncelikle bir kapta sırasıyla bütün malzemeleri karıştıralım.
-Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağ döktükten sonra yumurtalı harcı tavaya alalım, kısık ateşte pişirelim.
-Bir tutam kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapalım.
Beyaz peynirli salata
Malzemeler:
-Marul
-Roka
-Domates
-Salatalık
-Taze soğan
-Maydanoz
-Beyaz peynir
-Siyah veya yeşil zeytin
-Keten tohumu
-Tuz, zeytinyağı, limon suyu
Nasıl yapılır?
-Salata malzemelerini iri iri doğruyoruz.
-Zeytinyağını ve limonunu ekleyip harmanlıyoruz. Dilerseniz tuz da ekleyebilirsiniz.
-Kaselere ya da salata tabağına koyuyoruz.
-Üzerine beyaz peynirleri dilimliyoruz.
-Zeytinle süslüyoruz ve keten tohumu serpiyoruz.
Kakaolu ballı süt
Malzemeler:
-1 su bardağı süt
-1 çay kaşığı süzme bal
-1 çay kaşığı kakao
Nasıl yapılır?
-Öncelikle balın içine kakaoyu koyup karıştıralım ve kakaolu balı bir bardağın içine alalım.
-Bir bardak sütü tencereye alıp kaynatalım, kaynar sütü bardağa koyup içindeki bal eriyene kadar karıştıralım.
-Hazırladığımız kakaolu ballı sütü isterseniz soğuduktan sonra, isterseniz sıcakken içebilirsiniz.
Afiyet olsun.