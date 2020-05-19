Günün sahur menüsü: 27. gün

Günün sahur menüsünün 27. gününde hem pratik hem de sofranızı şenlendirecek tariflere yer verdik. Kolay yapımı ile peynirli sufle, yumurtanın en güzel hali poşe yumurta ve içecek olarak ise detoks çayı tarifini paylaştık. İşte 27. gün sahur menüsü...

Peynirli sufle tarifi





Malzemeler:

-3 yemek kaşığı tereyağı

-Bir miktar ekmek kırıntısı

-1/3 su bardağı un

-1 su bardağı süt

-1 çay kaşığı hardal

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

-Taze çekilmiş karabiber

-4 büyük yumurta

-1/2 su bardağı rendelenmiş mozerella peyniri

-1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

-1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Nasıl yapılır?

-Öncelikle 4 adet sufle kalıbınızı tereyağı ile yağlayın ve içini ekmek kırıntılarıyla kaplayın.

-Daha sonra 3 yemek kaşığı tereyağı bir kabın içerisine alın ve ocakta eritmeye başlayın.

-İçerisine unu ekleyin ve kavurmaya devam edin. Un ve tereyağı karışımı yavaş yavaş kızarmaya başladığında sütü ekleyip karıştırın.

-Tüm peynirli sırasıyla ekleyip karıştırmaya devam edin.

-Tuz, kırmızı toz biber, hardalı da ilave edin ve karıştın.

-Bu esnada 4 büyük yumurtanın sadece sarılarını tek tek karışıma ilave ederek homojen bir görünüm elde edin.

-Son olarak taze çekilmiş karabiberi de ekleyip ocağın altını kapatın ve karışımınızı bir kenara alın.

-4 büyük yumurtadan geriye kalan beyazları ayrı bir kaba alın ve kar köpüğü olana kadar çırpın.

-Yumurta beyazlarını yavaş yavaş hamurlu karışımınızın içine ekleyerek spatula yardımıyla alttan üste doğru iyice karıştırın ve yedirin.

-Hazır olan sufle hamurunuzu yağladığınız kaplarınıza bölün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

-İçi nemli ve dışı hafif sallanan bu harika peynirli sufleyi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Poşe yumurta tarifi





Malzemeler:

-1 hamburger ekmeği

-1 dilim dana jambon

-1 yumurta

-1 yemek kaşığı sirke

-2 su bardağı su

-Tuz

-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Ekmeği fırın ızgarasında kızartın. Küçük bir tencerede su kaynatın, sirke ekleyin ve yumurtayı bir kepçenin içine kırın.

-Kepçeyi yavaşça suyun içine batırın. 30 saniye kadar bekleyip yumurtayı suyun içine bırakın.

-2-3 dakika pişirin ve yumurtayı kevgir yardımıyla suyun içinden alın.

-Ekmeğin üzerine jambonu ve yumurtayı yerleştirin. Taze çekilmiş karabiber ve tuz serpiştirin, servis yapın.

Detoks çayı tarifi





Malzemeler:

-2 çorba kaşığı yeşil çay

-1 limon suyu

-3 adet karabiber

-4 sap maydanoz

-1 tane yeşil elma

-1 tatlı kaşığı mate çayı

-4 adet karanfil

-1 kabuk tarçın

Nasıl yapılır?

-5 su bardağı suyu kaynatın. İçerisine elmanın kabuklarını soymadan dilimler halinde atın.

-Ardından tüm malzemeleri ekleyin. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.