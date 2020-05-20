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20.05.2020 - 11:09 |

Günün sahur menüsü: 28. gün

28. gün sahur menüsünde mükemmel tarifler sizi bekliyor. Özellikle cevizli börek tarifini mutlaka deneyin. İşte günün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 28. gün
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Günün sahur menüsünün 28. gününde unutamayacağınız tarifleri sizinle paylaşıyoruz. Çok pratik olan cevizli börek, kayısı kıvamında yumurta ve içecek olarak ise sayısız faydası olan kefir tarifine yer verdik. İşte 28. gün sahur menüsü...

Cevizli börek tarifi

Günün sahur menüsü: 28. gün

Malzemeler:

-1/3 paket yaş maya
-1 su bardağı ılık süt
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yumurta
-1 su bardağı ayçiçeği yağı
-5 su bardağı un
-1 su bardağı su

İç malzeme için:

-4 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:

-1 yumurta
-250 gram tereyağı

Nasıl yapılır?

-Süt ve mayayı bir kaba alın. Maya eriyene kadar elinizle karıştırın. 15 dakika bekletin.
-Su, şeker, tuz, yumurta ve ayçiçeği yağını ilave edip iyice karıştırın.
-Unu azar azar ilave edip yoğurun. Hamuru un serptiğiniz mutfak tezgahına alıp 5 dakika daha yoğurun.
-Mayalanması için üzerini örtüp 50 dakika bekletin. Hamuru 4 bezeye ayırın. Bezelerden ilkini oklava ile unladığınız mutfak tezgahında açın.
-Üzerine ceviz serpiştirin ve hamuru ortadan ikiye kesin. Hamurları uzun kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın.
-Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. 50 cm çapındaki fırın tepsisini yağlayın.
-Rulo şeklindeki hamurları tepsinin ortasından başlayarak yuvarlak şekilde yerleştirin.
-Tereyağını eritip ılınınca hamurun üzerine gezdirin. Yumurtayı çırpıp böreğin üzerine sürün.
-Mayalanması için 50 dakika bekletin.
-Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirip dilimleyerek servis yapın.

Kayısı kıvamı yumurta tarifi

Günün sahur menüsü: 28. gün

Malzemeler:

-1 adet yumurta
-Yeterli miktarda su
-Bir tutam tuz
-Cezve

Nasıl yapılır?

-Cezveye yumurtayı bir kaşıkla koyduktan sonra yumurtayı geçecek kadar su koyun.
-Yumurtanın pişerken çatlamaması için biraz tuz ilave edin. Ardından orta ateşte 5-6 dk pişirin.
-Bu süre geçtikten sonra yumurtayı bir kaşıkla alın ve soğuk su dolu bir kaseye koyun.
-Bu kasede yumurtanın bekleme süresi, özellikle kahvaltıya hazırlıyorsanız, 5-6 saniye olduğundan elinizi çabuk tutmanız gerekecek.
-Bu süre de dolduktan sonra tekrar kaşıkla alın ve bir tabağa koyun.
-Tabakta kaşığın tersiyle yumurtanın kabuğuna vurarak kabuğu soyun. Kayısı kıvamı yumurtanız hazır.

Kefir tarifi

Günün sahur menüsü: 28. gün

Malzemeler:

-1 litre süt
-1 yemek kaşığı kefir tanesi
-Cam kavanoz
-Plastik süzgeç

Nasıl yapılır?

-Önce sütü kaynatın ve kaymağını üzerinden alın. Ardından süte kefir tanelerini ekleyin.
-Kullandığınız kabın metal olmamasına dikkat edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabınızın üzerini temiz bir bez ile kapatın.
-20-25 °C'de kalacak şekilde karanlık bir ortamda 2 gün kadar sütü bekletin. Bu sürede süt pıhtılaşacaktır.
-Mayalanmış olan bu sütü plastik bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzün.
-Dilerseniz kefirinizi bu şekilde tüketebilir, dilerseniz içine meyve taneleri ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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