Günün sahur menüsü: 3. gün tok tutan ve susatmayan tarifler

3. gün sahur menüsünde ne hazırlayacağınızı bilmiyorsanız sizin için hem tok tutan hem de susatmayan sağlıklı tariflere yer verdik. Yulaflı omlet ve pancar ezmesiyle gün boyu zinde kalacak, tok hissedeceksiniz. Ramazan şerbetiyle ise susamayacaksınız. İşte günün sahur menüsü ve hazırlanışı...

Yulaflı omlet





Malzemeler:

-2 adet yumurta

-1 çay bardağı yulaf

-2 kibrit kutusu büyüklüğünde lor peyniri

-Birkaç parça maydanoz

-2 çay bardağı süt

-Bir tutam kekik

-Bir tutam pul biber

Nasıl yapılır?

-Tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.

-Yulafın kabarması için 10-15 dakika kadar bekleyin.

-Beklerken seramik veya yapışmaz tabanlı tavayı yağlayıp kızdırın.

-Karışımı tavaya döküp orta dereceli ateşte pişirin.

Yoğurtlu pancar ezmesi





Malzemeler:

-2 adet orta boy pancar

-5 yemek kaşığı yoğurt

-1 çay bardağı toz ceviz içi

-1 yemek kaşığı tahin

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-5-6 dal maydanoz

Nasıl yapılır?

-Bir minik tencerenin içerisine 1,5 su bardağı kadar su koyun ve kaynatın.

-Pancarların kabuklarını soyacak yardımıyla soyun ve kaynamakta olan suyun içerisine atın.

-Pancarlar hafif yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın. Çıkarıp hafif soğumaya bırakın.

-Yoğurdun varsa suyunu süzdürün. Bir tabağın içine alın ve diğer malzemelerle karıştırın.

-Yoğurdunuz ne kadar koyu kıvamlı olursa sulanma riski o kadar azalır.

-Pancarlar soğuduğunda rendeleyin ve süzgecin üzerine alıp fazla suyunu süzdürün.

-Ardından yoğurtlu karışımın içerisine ilave edip karıştırın.

-Üzerine zeytinyağı gezdirin ve maydanozlarla süsleyerek servis edin.

Susatmayan Ramazan şerbeti tarifi





Malzemeler:

-500 gr kırmızı erik

-250 gr vişne

-2 su bardağı şeker

-1 kabuk tarçın

-4-5 adet karanfil

-1 silme çay kaşığı yenibahar

-1 silme çay kaşığı zencefil

-10-15 kakule tohumu (kapsülün içinden çıkan miniklerden)

-4 litre su

Nasıl yapılır?

-Vişne ve eriklerin saplarını ayıklayıp güzelce yıkayın.

-Erikler büyükse dörde bölün.

-Tencereye alıp üzerlerine 2 litre su ekleyin.

-Tarçın, karanfil, kakule, zencefil ve yenibaharı ekleyip meyveler yumuşayana kadar kaynatın.

-Ateşten alıp meyveler içindeyken ılınmasını bekleyin.

-Ilındıktan sonra bir tülbent yardımıyla süzün.

-Kalan 2 litre suyu da ekleyin.

-Şekerini ekleyip eriyene kadar karıştırın.

-Soğuk servis yapın.