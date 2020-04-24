Günün sahur menüsü: 4. gün hafif tarifler

4. gün sahur menüsünde daha hafif ve sindirebileceğiniz tarifleri sizin için paylaşıyoruz. Yaz mevsiminin habercisi ayran aşı çorbası ve kabak mücver ile pratik bir sofra hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı limonatayla ise susamanızın önüne geçebilirsiniz. İşte günün sahur menüsü ve hazırlanışı...

Ayran aşı çorbası





Malzemeler:

-1 su bardağı buğday

-1 su bardağı nohut

-250 gram süzme yoğurt

-250 gram yoğurt

-1 su bardağı su

-1 çay kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı dereotu

Nasıl yapılır?

-1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

-Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.

-Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.

-1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.

-Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

-Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

-Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

Kabak mücveri





Malzemeler:

-4-5 adet büyük boy kabak

-1 demet dereotu (ince kıyılmış)

-1 demet yeşil soğan (ince doğranmış)

-2-3 tatlı kaşığı tuz

-4 yumurta

-1-1,5 orta boy su bardağı un

-1/2 su bardağı ezilmiş beyaz peynir

-Karabiber

-Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Kabakların kabuklarını kazıyıp rendeleyin.

-İyice yıkanmış ve ince kıyılmış dereotunu ve doğranmış yeşil soğanı da kaba koyun.

-Üzerine tuz serpip elinizle ya da tahta bir kaşıkla malzemeleri karıştırın.

-Kabakların suyunu salması için bir süre bekletin.

-Genişçe bir kapta yumurtaları çırpın.

-Yumurtaların olduğu kaba süzgeçteki malzemeleri de ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.

-Rendelenmiş peynirleri de ekleyip karıştırın.

-Kıvamlı bir harç olana kadar azar azar un ekleyin.

-Kıvamını alan harca karabiber ilave edin ve tahta bir kaşık ya da çırpıcı ile iyice karıştırın.

-Teflon veya seramik yapışmaz bir tavaya biraz ayçiçek yağı koyup orta-yüksek ateşte ısıtın.

-Tava ısınınca bir kaşıkla mücver harcından alıp boşaltın ve kaşığın tersiyle bastırarak şekil verin.

-Yüzü kızarana kadar birkaç dakika pişirin ve sonra öbür yüzünü çevirerek mücverleri pişirin.

Ev yapımı limonata





Malzemeler:

-1 adet limon,

-1 adet portakal,

-1 su bardağı şeker,

-1,5 litre su

Nasıl yapılır?

-Limonun ve portakalın kabuklarını bir gün önceden soyup buzluğa atın.

-Ertesi gün buzluktan çıkarıp 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletelim.

-Sonra limonu ve portakalı küp şeklinde doğrayıp miksere alalım.

-Üzerlerine şekeri ilave edip mikserden geçirelim ve bir kaba alalım.

-Püre haline getirdiğimiz meyvelerin üzerine suyu ilave edip bu şekilde 5-10 dakika bekletelim.

-Ardından süzgeç ile süzelim. Ev yapımı kolay limonatanızı buzdolabında beklettikten sonra soğuk olarak servis yapabilirsiniz.