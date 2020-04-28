Günün sahur menüsü: 6. gün
Günün sahur menüsünde pankek lezzetini özleyenler için yapımı çok basit ve pratik olan pankek tarifini paylaştık. Yanında ise bol proteinli beyaz omlet ve sizi susatmayacak yeşil erik kompostosu yer alıyor. İşte 6. gün sahur menüsü...
Günün sahur menüsünün 6. gününde, kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tarifler paylaştık. Gün boyu sizi tok tutacak beyaz omlet ve pankek tarifleriyle kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Yeşil erik mevsimiyle de çok lezzetli yeşil erik kompostosu hazırlayabilirsiniz. İşte günün sahur menüsü tarifleri ve yapım aşamaları...
Beyaz omlet
Malzemeler:
-6 adet yumurta beyazı
-6 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)
-1 dal biberiye
-1 çimdik tuz
-1 çimdik karabiber
-1/2 demet maydanoz (arzuya göre)
-3 adet mantar
-1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Nasıl yapılır?
-Önceden ısıtılmış tavayı yağlayın. Arzuya göre omletinize mantar koymak isterseniz kızgın yağda mantarları soteleyin.
-Yumurtanın beyazlarını çatal ile 2-3 kere karıştırdıktan sonra tavaya dökün.
-Cherry domates ve biberiye yapraklarını omletin üzerine serpiştirin.
-Tuz ve karabiber ile baharatlandırdıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin.
-Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ilave ederek servis edebilirsiniz.
Pankek tarifi
Malzemeler:
-1,5 su bardağı süt
-3 yemek kaşığı şeker
-2 yumurta
-2 su bardağı un
-Yarım çay bardağı sıvı yağ
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
Nasıl yapılır?
-Tüm malzemeleri 7-8 dk boyunca çırpın.
-Orta ateşte ısıttığımız tavaya bu harçtan kepçe ile azar azar döküp yuvarlaklar oluşturun. İki taraflı pişirin.
-Tavaya çok az yağ damlatın ve ısıtın.
-Harcı döktükten sonra üstü göz göz olduğunda doğru zamanda çevirirseniz istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz.
-Bal ile servis edebilirsiniz.
Yeşil erik kompostosu
Malzemeler:
-1 kilo yeşil erik
-1 su bardağı toz şeker
-1 litre su
-Nohut kadar limon tuzu
Nasıl yapılır?
-Erikleri yıkayın sonra tencereye koyun suyu ilave edip orta ateşte 15 dakika kaynatın sonra şekeri ekleyin.
-15 dakika daha pişirin limon tuzunu içine atın karıştırın.
-Ocağın altını kapatın erikleri süzgece alın.
-Başka bir kaba tahta kaşıkla ezerek geçirin çekirdekleri kalıyor, soğuk olarak tüketebilirsiniz.