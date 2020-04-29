Günün sahur menüsü: 7.gün
Sahurda ne pişirsem diye düşünüyorsanız günün sahur menüsünü sizinle paylaşıyoruz. 7. gün sahur menümüzde; fırında yumurtalı ekmek, peynir ezmesi ve reyhan şerbeti bulunuyor. Bu 3 pratik mükemmel lezzeti sahurda kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte 7. gün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları...
İftar sofraları kadar sahurda da ne yediğiniz büyük önem taşıyor. Gün boyu sizi tok tutacak ve susatmayacak tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. 7. gün sahur menüsünde; fırında yumurtalı ekmek, peynir ezmesi ve reyhan şerbeti yer alıyor. Kolay ve pratik olan bu 3 tarifi sadece 30 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte günün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları...
Fırında yumurtalı ekmek
Malzemeler:
-6 adet yumurta
-2-3 dal maydanoz
-1 çay kaşığı kırmızı acı biber
-1 çay kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 dilim kaşar peyniri rendesi
-10 dilim bayat ekmek
Nasıl yapılır?
-Maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın. Yumurtaları kırın, kaşar harç tüm malzemeleri iyice çırpın.
-Kaşarın yarısını koyun ve dilimlediğiniz ekmeklerin her iki tarafını da batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
-En son kaşlarını serpiştirin 230 derece sıcak fırına verin. Kızarıncaya kadar pişirin.
Peynir ezmesi
Malzemeler:
-300 gram tam yağlı beyaz peynir
-300 gram labne peyniri
-300 gram lor peyniri
-2 dal kıyılmış taze kekik
-2 dal kıyılmış maydanoz
-2 dal kıyılmış dereotu
-5-6 adet kıyılmış ceviz
-3 çorba kaşığı zeytinyağı
-1-2 diş ezilmiş sarmısak
-1/2 çay kaşığı pul biber
Nasıl yapılır?
-Tam yağlı beyaz peynir, labne ve lor peyniri geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin.
-Kalan malzemeyi ilave edip tekrar iyice ezin.
-Karışımdan dondurma kaşığı veya çorba kaşığı yardımıyla parçalar alıp servis tabağına yerleştirin.
-Ekşi mayalı ekmek ile servis edin.
Reyhan şerbeti
Malzemeler:
-1 demet reyhan
-10 tatlı kaşığı şeker
-3 adet karanfil
-1 adet çubuk tarçın
-Dilediğiniz miktarda limon suyu
Nasıl yapılır?
-İlk olarak demet olan reyhanı bir tasın içerisine koyun ve içerisine birkaç damla sirke ekleyerek suyun içerisinde bekletin.
-Daha sonra reyhanların iyice temizlenmesini sağlayın.
-Reyhanları iyice yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine bir demet reyhanı ekleyerek, içerisine 1 litre su ilave edin.
-Daha sonra tencerenin içerisine limon suyunu, çubuk tarçını ve karanfili ilave edin.
-Malzemeleri ilave ettikten sonra tencerenizin kapağını cam bir kapakla kapatın.
-Reyhan şerbeti ilk olarak mavi, daha sonra mor, son olarak ise kırmızımsı bir renk alacaktır.
-Karışımı 15 dk boyunca tencerede beklettikten sonra içerisindeki malzemeleri bir süzgeç yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz.
-Servis ederken içerisine buz eklemek tadının daha güzel ve serinletici olmasını sağlayacaktır.