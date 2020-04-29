Günün sahur menüsü: 7.gün

İftar sofraları kadar sahurda da ne yediğiniz büyük önem taşıyor. Gün boyu sizi tok tutacak ve susatmayacak tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. 7. gün sahur menüsünde; fırında yumurtalı ekmek, peynir ezmesi ve reyhan şerbeti yer alıyor. Kolay ve pratik olan bu 3 tarifi sadece 30 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte günün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları...

Fırında yumurtalı ekmek





Malzemeler:

-6 adet yumurta

-2-3 dal maydanoz

-1 çay kaşığı kırmızı acı biber

-1 çay kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 dilim kaşar peyniri rendesi

-10 dilim bayat ekmek

Nasıl yapılır?

-Maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın. Yumurtaları kırın, kaşar harç tüm malzemeleri iyice çırpın.

-Kaşarın yarısını koyun ve dilimlediğiniz ekmeklerin her iki tarafını da batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

-En son kaşlarını serpiştirin 230 derece sıcak fırına verin. Kızarıncaya kadar pişirin.

Peynir ezmesi





Malzemeler:

-300 gram tam yağlı beyaz peynir

-300 gram labne peyniri

-300 gram lor peyniri

-2 dal kıyılmış taze kekik

-2 dal kıyılmış maydanoz

-2 dal kıyılmış dereotu

-5-6 adet kıyılmış ceviz

-3 çorba kaşığı zeytinyağı

-1-2 diş ezilmiş sarmısak

-1/2 çay kaşığı pul biber

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Nasıl yapılır?

-Tam yağlı beyaz peynir, labne ve lor peyniri geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin.

-Kalan malzemeyi ilave edip tekrar iyice ezin.

-Karışımdan dondurma kaşığı veya çorba kaşığı yardımıyla parçalar alıp servis tabağına yerleştirin.

-Ekşi mayalı ekmek ile servis edin.



Reyhan şerbeti





Malzemeler:

-1 demet reyhan

-10 tatlı kaşığı şeker

-3 adet karanfil

-1 adet çubuk tarçın

-Dilediğiniz miktarda limon suyu

Nasıl yapılır?

-İlk olarak demet olan reyhanı bir tasın içerisine koyun ve içerisine birkaç damla sirke ekleyerek suyun içerisinde bekletin.

-Daha sonra reyhanların iyice temizlenmesini sağlayın.

-Reyhanları iyice yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine bir demet reyhanı ekleyerek, içerisine 1 litre su ilave edin.

-Daha sonra tencerenin içerisine limon suyunu, çubuk tarçını ve karanfili ilave edin.

-Malzemeleri ilave ettikten sonra tencerenizin kapağını cam bir kapakla kapatın.

-Reyhan şerbeti ilk olarak mavi, daha sonra mor, son olarak ise kırmızımsı bir renk alacaktır.

-Karışımı 15 dk boyunca tencerede beklettikten sonra içerisindeki malzemeleri bir süzgeç yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz.

-Servis ederken içerisine buz eklemek tadının daha güzel ve serinletici olmasını sağlayacaktır.