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29.04.2020 - 10:26 |

Günün sahur menüsü: 7.gün

Sahurda ne pişirsem diye düşünüyorsanız günün sahur menüsünü sizinle paylaşıyoruz. 7. gün sahur menümüzde; fırında yumurtalı ekmek, peynir ezmesi ve reyhan şerbeti bulunuyor. Bu 3 pratik mükemmel lezzeti sahurda kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte 7. gün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları...

Günün sahur menüsü: 7.gün

İftar sofraları kadar sahurda da ne yediğiniz büyük önem taşıyor. Gün boyu sizi tok tutacak ve susatmayacak tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. 7. gün sahur menüsünde; fırında yumurtalı ekmek, peynir ezmesi ve reyhan şerbeti yer alıyor. Kolay ve pratik olan bu 3 tarifi sadece 30 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte günün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları... 

Fırında yumurtalı ekmek

Günün sahur menüsü: 7.gün

Malzemeler:

-6 adet yumurta
-2-3 dal maydanoz
-1 çay kaşığı kırmızı acı biber
-1 çay kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 dilim kaşar peyniri rendesi
-10 dilim bayat ekmek

Nasıl yapılır?

-Maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın. Yumurtaları kırın, kaşar harç tüm malzemeleri iyice çırpın.
-Kaşarın yarısını koyun ve dilimlediğiniz ekmeklerin her iki tarafını da batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
-En son kaşlarını serpiştirin 230 derece sıcak fırına verin. Kızarıncaya kadar pişirin.

Peynir ezmesi

Günün sahur menüsü: 7.gün

Malzemeler:

-300 gram tam yağlı beyaz peynir
-300 gram labne peyniri
-300 gram lor peyniri
-2 dal kıyılmış taze kekik
-2 dal kıyılmış maydanoz
-2 dal kıyılmış dereotu
-5-6 adet kıyılmış ceviz
-3 çorba kaşığı zeytinyağı
-1-2 diş ezilmiş sarmısak
-1/2 çay kaşığı pul biber

Nasıl yapılır?

-Tam yağlı beyaz peynir, labne ve lor peyniri geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin.
-Kalan malzemeyi ilave edip tekrar iyice ezin.
-Karışımdan dondurma kaşığı veya çorba kaşığı yardımıyla parçalar alıp servis tabağına yerleştirin.
-Ekşi mayalı ekmek ile servis edin.

Reyhan şerbeti

Günün sahur menüsü: 7.gün

Malzemeler:

-1 demet reyhan
-10 tatlı kaşığı şeker
-3 adet karanfil
-1 adet çubuk tarçın
-Dilediğiniz miktarda limon suyu

Nasıl yapılır?

-İlk olarak demet olan reyhanı bir tasın içerisine koyun ve içerisine birkaç damla sirke ekleyerek suyun içerisinde bekletin.
-Daha sonra reyhanların iyice temizlenmesini sağlayın.
-Reyhanları iyice yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine bir demet reyhanı ekleyerek, içerisine 1 litre su ilave edin.
-Daha sonra tencerenin içerisine limon suyunu, çubuk tarçını ve karanfili ilave edin.
-Malzemeleri ilave ettikten sonra tencerenizin kapağını cam bir kapakla kapatın.
-Reyhan şerbeti ilk olarak mavi, daha sonra mor, son olarak ise kırmızımsı bir renk alacaktır.
-Karışımı 15 dk boyunca tencerede beklettikten sonra içerisindeki malzemeleri bir süzgeç yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz.
-Servis ederken içerisine buz eklemek tadının daha güzel ve serinletici olmasını sağlayacaktır.

 

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