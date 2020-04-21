Hangi et nasıl terbiye edilir? Etleri en iyi terbiye (marine) etme yöntemleri

Eğer kırmızı et marinesi yapılmak isteniyorsa ilk önce yassı olacak olan etlerin tercih edilmesi

gerekmektedir. Bunun dışında, mermer görünümlü olan kalın, ele gelen fakat pürüzsüz biçimde kesilmiş

etler de seçilebilir.

Et Nasıl Marine Edilir?

Marine işlemi için satın alınan et, bir buçuk parmak kalınlığı ile kesilmelidir. Bundan sonra marine sosu

hazırlanmalıdır. Ardından et marine edilip kaba yerleştirilir ve marinasyon yaklaşık bir gece bekletilerek

marine işlemi tamamlanabilir.

Dana, Kuzu, Tavuk ve Kırmızı Etlerin Marinesi

Dana marinesi için;

1 çay bardağı zeytinyağı,

Yarım ölçü soya sosu veya limon ya da bir ölçü sirke,

2 diş sarımsak veya 1 ufak soğan,

1 tatlı kaşığı adaçayı veya biberiye,

1 tatlı kaşığı pul ya da toz biber,

1 tatlı kaşığı karışık baharat veya kimyon,

1 tatlı kaşığı karabiber,

Pişirmeden tuz.

Sos yapılarak, et bulanmalı ve bir gece bekletilmelidir.

Kuzu marinesi için;

Bonfile, Kontrfile, Antrikot eti iki santimetre biftek şeklinde kesilmelidir. Etin her iki yanına karabiber ve

tuz sürüp bir kaba alınmalıdır. Üzerine baharatlar, sarımsak ve zeytinyağı eklenerek streç film ile üzeri

sıkı sıkı kapatılmalıdır. Minimum 3 saat olmak üzere ideal olarak 8- 10 saat buzdolabı içerisinde

bekletilerek marine olması sağlanmalıdır.

Tavuk marinesi için;

1 bardak zeytin yağı,

1 tatlı kaşığı kekik,

Yarım ölçü soya sosu, limon suyu veya bir ölçü sirke

1 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı karabiber,

1 tatlı kaşığı köri veya 1 tatlı kaşığı tavuk baharatı,

1 tatlı kaşığı reyhan.

Tüm malzemeler karıştırılır. Arzuya göre baharat yoğunluğu veya aromatik lezzetler kişi damak tadına

göre değiştirebilir. Ardından tavukları kap içerisine alarak, kabın ağzı kapatılır. Minimum 1 saat, en çok 1

gece bekletilmelidir.

Kırmızı etlerin marinesi için;

Kırmızı etin marinesi de dana ve kuzu etinde olduğu gibidir. Dana ve kuzu eti marinesi dahilinde kırmızı

eti marine etmek mümkün olacaktır.