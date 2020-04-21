Hangi et nasıl terbiye edilir? Etleri en iyi terbiye (marine) etme yöntemleri
Marinasyon işlemi, etin belli bir süre boyunca etin tadını güzelleştirmek, kıvama getirmek adına gerçekleştirilen ve daha çok asidik malzemeler ile hazırlanan bir metottur. İşte dana, kuzu ve kırmızı et nasıl marine edilir tüm detayları sizler için hazırladık.
Eğer kırmızı et marinesi yapılmak isteniyorsa ilk önce yassı olacak olan etlerin tercih edilmesi
gerekmektedir. Bunun dışında, mermer görünümlü olan kalın, ele gelen fakat pürüzsüz biçimde kesilmiş
etler de seçilebilir.
Et Nasıl Marine Edilir?
Marine işlemi için satın alınan et, bir buçuk parmak kalınlığı ile kesilmelidir. Bundan sonra marine sosu
hazırlanmalıdır. Ardından et marine edilip kaba yerleştirilir ve marinasyon yaklaşık bir gece bekletilerek
marine işlemi tamamlanabilir.
Dana, Kuzu, Tavuk ve Kırmızı Etlerin Marinesi
Dana marinesi için;
1 çay bardağı zeytinyağı,
Yarım ölçü soya sosu veya limon ya da bir ölçü sirke,
2 diş sarımsak veya 1 ufak soğan,
1 tatlı kaşığı adaçayı veya biberiye,
1 tatlı kaşığı pul ya da toz biber,
1 tatlı kaşığı karışık baharat veya kimyon,
1 tatlı kaşığı karabiber,
Pişirmeden tuz.
Sos yapılarak, et bulanmalı ve bir gece bekletilmelidir.
Kuzu marinesi için;
Bonfile, Kontrfile, Antrikot eti iki santimetre biftek şeklinde kesilmelidir. Etin her iki yanına karabiber ve
tuz sürüp bir kaba alınmalıdır. Üzerine baharatlar, sarımsak ve zeytinyağı eklenerek streç film ile üzeri
sıkı sıkı kapatılmalıdır. Minimum 3 saat olmak üzere ideal olarak 8- 10 saat buzdolabı içerisinde
bekletilerek marine olması sağlanmalıdır.
Tavuk marinesi için;
1 bardak zeytin yağı,
1 tatlı kaşığı kekik,
Yarım ölçü soya sosu, limon suyu veya bir ölçü sirke
1 tatlı kaşığı tuz,
1 tatlı kaşığı karabiber,
1 tatlı kaşığı köri veya 1 tatlı kaşığı tavuk baharatı,
1 tatlı kaşığı reyhan.
Tüm malzemeler karıştırılır. Arzuya göre baharat yoğunluğu veya aromatik lezzetler kişi damak tadına
göre değiştirebilir. Ardından tavukları kap içerisine alarak, kabın ağzı kapatılır. Minimum 1 saat, en çok 1
gece bekletilmelidir.
Kırmızı etlerin marinesi için;
Kırmızı etin marinesi de dana ve kuzu etinde olduğu gibidir. Dana ve kuzu eti marinesi dahilinde kırmızı
eti marine etmek mümkün olacaktır.