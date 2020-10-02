Haziran Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Haziran ayında çıkan vitamin bakımından zengin pek çok meyve ve sebze vardır. Mevsiminde yararlanılması gereken bu besinler, kışa hazırlık için de kullanılabilir.

Haziran Meyve ve Sebzeleri İsimleri Nelerdir?

Haziran ayında yetiştirilen meyve ve sebzeler;

Erik

Kayısı

Çilek

Şeftali

Dut

Vişne

Kiraz

Mürdüm eriği

Yeni dünya

Enginar

Taze fasülye

Tere

Bakla

Bezelye

Barbunya

Kabak

Yeşil biber

Patlıcan

Salatalık

Domates

Semiz otu

Taze sarımsak

Rezene

Marul

Fesleğen

Taze soğan

Biberiye

Nane

Maydanoz

Ispanak

Enginar

Haziran Ayında Yetişen Meyve ve Sebzelerin Sağlığa Faydaları

Haziran ayında yetişen meyve ve sebzeler, vitamin açısından oldukça zengin ve besleyici ürünlerdir. Bu ürünlerin mevsiminde tüketilmesi gerekir. Vitamin ve besin değerlerinden yararlanabilmek ve kışın da bu lezzetli meyvelerden yararlanmak için çeşitli reçeller, komposto ve marmelatlar yapabilir ya da buzluklar bu ürünleri saklayabilirsiniz. Pek çok çeşit yeşil salatalar yapabileceğiniz mevsim yeşillikleri Haziran ayında üretiliyor.

Haziran ayında tüketilen sebzeler, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu da hastalıklara karşı vücudun daha dirençli olmasını ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmesini sağlar. Aynı zamanda bu sebzeler bağırsak hareketlerini düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Haziran ayında yetiştirilen meyve ve sebzelerin her birinde önemli vitaminler bulunur. Şifa kaynağı olan bu ürünleri zamanında tüketmek, grip ve soğuk algınlığına yakalanmanızı da önlemeye yardımcı olur.

Mevsiminde Meyve ve Sebze Tüketiminin Önemi

Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri tüketmek insan sağlığını korumada çok önemlidir. Bu meyve ve sebzelerle çok lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Özellikle de ıspanak tüketimi, osteoporoz ve kanser oluşumunu önemli ölçüde engeller. İçinde bulunan A, C ve K vitaminleri sayesinde göz sağlığını korur. Mide ve karaciğer kanserini önlemeye yardımcı olur. Kan dolaşımını ve varis oluşumunu önler.

Çeşitli sebzeler tüketmek, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlar. Pek çok hastalığa karşı bu ürünlerin içinde bulunan vitaminler kalkan görevi görür. Rengarenk pazar tezgahlarından sofralarımıza gelen bu besinler, tam bir şifa kaynağıdır. Mevsiminde meyve ve sebze tüketmek, hormonlu ürünler yemekten kaçınmak sağlık açısından da çok önemlidir.