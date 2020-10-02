Haziran Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi insan sağlığı açısından çok önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek ve sebze meyvelerin besin değerlerinden yararlanmak için besinleri mevsiminde tüketmeniz gerekir. Her ayın mevsim normallerine göre yetişen farklı meyve ve sebze türleri vardır. Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek vitaminlerinden yararlanmanızı sağlar. Haziran ayında çoktan meyve ve sebzeler, besleyici özelliği yüksek ve vitamin bakımından zengin besinlerdir. İşte, Haziran meyveleri ve sebzeleri hakkında tüm detaylar.
Haziran ayında çıkan vitamin bakımından zengin pek çok meyve ve sebze vardır. Mevsiminde yararlanılması gereken bu besinler, kışa hazırlık için de kullanılabilir.
Haziran Meyve ve Sebzeleri İsimleri Nelerdir?
Haziran ayında yetiştirilen meyve ve sebzeler;
Erik
Kayısı
Çilek
Şeftali
Dut
Vişne
Kiraz
Mürdüm eriği
Yeni dünya
Enginar
Taze fasülye
Tere
Bakla
Bezelye
Barbunya
Kabak
Yeşil biber
Patlıcan
Salatalık
Domates
Semiz otu
Taze sarımsak
Rezene
Marul
Fesleğen
Taze soğan
Biberiye
Nane
Maydanoz
Ispanak
Enginar
Haziran Ayında Yetişen Meyve ve Sebzelerin Sağlığa Faydaları
Haziran ayında yetişen meyve ve sebzeler, vitamin açısından oldukça zengin ve besleyici ürünlerdir. Bu ürünlerin mevsiminde tüketilmesi gerekir. Vitamin ve besin değerlerinden yararlanabilmek ve kışın da bu lezzetli meyvelerden yararlanmak için çeşitli reçeller, komposto ve marmelatlar yapabilir ya da buzluklar bu ürünleri saklayabilirsiniz. Pek çok çeşit yeşil salatalar yapabileceğiniz mevsim yeşillikleri Haziran ayında üretiliyor.
Haziran ayında tüketilen sebzeler, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu da hastalıklara karşı vücudun daha dirençli olmasını ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmesini sağlar. Aynı zamanda bu sebzeler bağırsak hareketlerini düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Haziran ayında yetiştirilen meyve ve sebzelerin her birinde önemli vitaminler bulunur. Şifa kaynağı olan bu ürünleri zamanında tüketmek, grip ve soğuk algınlığına yakalanmanızı da önlemeye yardımcı olur.
Mevsiminde Meyve ve Sebze Tüketiminin Önemi
Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri tüketmek insan sağlığını korumada çok önemlidir. Bu meyve ve sebzelerle çok lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Özellikle de ıspanak tüketimi, osteoporoz ve kanser oluşumunu önemli ölçüde engeller. İçinde bulunan A, C ve K vitaminleri sayesinde göz sağlığını korur. Mide ve karaciğer kanserini önlemeye yardımcı olur. Kan dolaşımını ve varis oluşumunu önler.
Çeşitli sebzeler tüketmek, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlar. Pek çok hastalığa karşı bu ürünlerin içinde bulunan vitaminler kalkan görevi görür. Rengarenk pazar tezgahlarından sofralarımıza gelen bu besinler, tam bir şifa kaynağıdır. Mevsiminde meyve ve sebze tüketmek, hormonlu ürünler yemekten kaçınmak sağlık açısından da çok önemlidir.