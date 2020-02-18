Hünkar beğendi nasıl yapılır? - Hünkar beğendi tarifi
Hünkar beğendi yemeği, patlıcan yemekleri sevenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Hünkar beğendi, tarihi bir geçmişi olan yemektir ve Osmanlı zamanında geçen bir hikayenin içerisinde yer alır. Tavuklu hünkar beğendi, etli hünkar beğendi ve kıymalı hünkar beğendi olarak çeşitleri bulunur. Biz sizin için kuzu etinden hünkar beğendi yapımı paylaştık. Peki hünkar beğeni nasıl yapılır? İşte hünkar beğendi tarifi…
Hünkar beğendi nasıl yapılır sorusunun cevabını açıklıyoruz. Hünkar beğendi, patlıcan ile etin eşsiz birleşiminden oluşan tarihi bir yemektir. Tavuklu hünkar beğendi, etli hünkar beğendi ve kıymalı hünkar beğendi olacak şekilde çeşitleri bulunur. Biz sizin için kuzu etinden yapılmış hünkar beğendi tarifi paylaşıyoruz. Peki, pratik ve kolay hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte hünkar beğendi yapımı...
İşte Hünkar beğendi tarifi….
Hünkar beğendi malzemeler
Et sotesi için:
-800 gram kuzu eti
-2 yeşil biber
-2 domates
-1 kuru soğan
-2-3 diş sarımsak
-Yarım çay bardağı sıvıyağ
-1 yemek kaşığı salça
-Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz
Beşamel sos için:
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1,5 su bardağı süt
-1,5 yemek kaşığı un
-Karabiber
-Tuz
Hünkar beğendi nasıl yapılır?
-Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin.
-180 derecelik fırında közlemeye bırakın.
-Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin.
-Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun.
-Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın.
-Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun.
-Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin.
-Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
-Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.