İftar sofranız için lezzetine doyum olmayan 5 tepsi yemeği

Ramazan sofralarının en çok sevilen tepsi yemekleri bereketli olduğu kadar çok doyurucu. Kolayca tepside hazırlayabilir ve ana yemek derdinden kurtulabilirsiniz. Hem sofranızı zengin gösterecek hem de kendine hayran bırakacak 5 tepsi yemeği için işte malzemeler ve yapım aşamaları...

Tepsi kebabı





-Yarım kg orta yağlı kıyma

-1 tane kuru soğan

-1 tane yeşil biber

-Çeyrek demet maydanoz

-1 diş sarımsak

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kekik

-1 tatlı kaşığı pul biber

-2 çay kaşığı tuz

Üzerini süslemek için:

-1 tane domates

-1 tane soğan

-2 tane çarliston biber

Sosu İçin:

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 yemek kaşığı domates salçası

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tepsi kebabı nasıl yapılır?

-Soğan, maydanoz ve yeşil biberi robotta çekin. Eğer robotunuz yoksa bunları çok ince olacak şekilde doğrayın.

-Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine robottan geçirdiğiniz malzemeleri ve baharatları ekleyin.

-Harcı iyice yoğurun. Kebabın şekli bozuk olsun istemiyorsanız, yoğurma işlemine dikkat edin.

-Hazırlanan karışımı orta boy yuvarlak bir fırın tepsisine yayın.

-Hiç boşluk kalmayacak şekilde tepsinin her tarafını kapatın.

-Üzerini süslemek için, domatesi dörde bölüp kıymanın üzerine dağıtın.

-Biberlerin saplarını alıp ortan 2’ye bölüp domateslerin aralarına sıralayın.

-Soğanı da soyup 4 parçaya ayırarak aynı şekilde sıralayın.

-Salçayı sıvı yağ ile karıştırarak, tepsinin her tarafına gezdirin.

-Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede pişirin. 40 dakika gibi bir sürede tepsi kebabı hazır olacaktır.

-Tepsi kebabını, pirinç pilavı ve patlıcan turşusu ile birlikte servis edebilirsiniz.

Kilis tava





Malzemeler:

-1 adet sivri yeşil biber

-1 diş sarımsak

-1 adet kuru soğan

-1 adet kırmızı kapya biber

-1 adet domates

-Yarım kilo kadar kıyma

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı kırmızı toz biber

-1 çay kaşığı kekik

-1 çay kaşığından az karabiber

-2 adet patates (tabanına döşemek için)

Kilis tava nasıl yapılır?

-Kıymayı derin bir kaba alalım. Sarımsağı rendeleyip üzerine ilave edin.

-Domatesi biberleri ve soğanı rondodan geçirip karabiber, tuz, kimyon, kekik ekleyin.

-Sonrada ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayın. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı güzelce yoğurun.-

-Daha sonra kıymalı harcı bir kenara alıp patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayın.

-Sonra tepsiyi sıvı yağ ile yağlayıp, patatesleri alta dizip üzerine yoğurduğunuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verin.

-Domates, biber ve soğan ile süsleyip üzerini de folyo ile güzelce kapatıp 200 derece ısıtılmış fırında bir müddet kapalı olarak pişirin.

-Daha sonra folyoyu çıkarıp kızartın, kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.

Parmak kebabı





Malzemeler:

Kızartmak için;

-5 adet patates

-2 adet kabak

-2 adet patlıcan

-2 adet kırmızı biber

-6 adet yeşil biber

Kıymalı harcı için;

-4 yemek kaşığı sıvı yağ

-300 gr kıyma

-1 adet soğan

-2 diş sarımsak

-1 adet yeşil biber

-1 adet domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-Yarım su bardağı sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

Üzeri için;

-Çeri domates

Üzerine dökmek için;

-1 su bardağı sıcak su

-1 tatlı kaşığı salça

-Tuz

Parmak kebabı nasıl yapılır?

-İlk önce sebzeleri parmak şeklinde doğrayın ve kızdırdığınız sıvı yağda sıra ile hafifçe kızartın.

-Yuvarlak tepsiye ya da borcama kızarttığınız sebzeleri ortası boş kalacak şekilde dizin.

-Kıymalı harç için tavaya sıvı yağı alın ve kıymayı ilave ederek kavurmaya başlayın.

-Soğanı, sarımsağı ve biberi yemeklik doğrayın, kıymanızın içerisine ekleyerek kavurmaya devam edin.

-Doğradığınız domatesi, domates salçasını, tuzu, karabiber ve pul biberi ilave ederek karıştırın.

-Sıcak suyu ekleyerek 5 dakika daha pişirim ve ocaktan alın.

-Kıymalı harcı sebzelerin ortasındaki boş kalan kısma boşaltın.

-Çeri domatesleri dilimleyin ve üzerini süsleyin.

-Sosu için bir kaba salçayı, tuzu ve sıcak suyu alalım, salça eriyene kadar karıştırın.

-Hazırladığınız sosu yemeğinizin üzerine gezdirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirim.

-Pişen parmak kebabınız servise hazır.

Tepside kıymalı patates





Malzemeler:

-4-6 tane patates

-500 gram kıyma

-3-5 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 tane kuru soğan (ince kıyılmış)

-1 yemek kaşığı salça

-2-3 tane domates (küçük doğranmış veya menemenlik sos) isteğe bağlı sarımsak kullanabilirsiniz

-Yarım çay bardağından fazla sıcak su

-Tuz, karabiber, kekik

Tepside kıymalı patates nasıl yapılır?

-Tepside kıymalı patates için önce kıymayı sıvı yağda biraz kavurun.

-Soğan ve sarımsağını ekleyin ve kavurmaya devam edin, ardından salçasını ilave edin.

-Daha sonra domates, baharat ve suyu katıp kısık ateşte domatesler iyice pişene kadar soteleyin.

-Bu arada patatesleri soyun, yıkayın ve yuvarlak ince şekilde dilimleyin.

-Yuvarlak tepsiyi bol yağlayın ve patates dilimlerinden bir kat tepsiye döşeyin.

-Kıyma harcının yarısını patateslerin üzerine yayın sonra tekrar patatesleri dizin. İki kat kıyma, üç kat patates şeklinde yapabilirsiniz.

-Patatesler pişene kadar 200 derece fırında pişirin.

-Kıymalı patatesiniz hazır! Afiyet olsun.

Patlıcanlı tepsi kebabı





Malzemeler:

-5 adet patlıcan

-Yarım kilo dana ya da kuzu kıyma

-3-4 iri diş sarımsak

-2-3 adet domates

-4-5 adet yeşil biber

-Kırmızı toz biber, karabiber, tuz

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Patlıcanlı tepsi kebabı nasıl yapılır?

-Patlıcanları 1,5-2 parmak eninde kesin

-Kıyma, dövülmüş sarımsak, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzumuzu ekleyip karıştırın.

-1 patlıcan 1 köfte olacak şekilde tepsiye dizin.

-Tepsinin orta boşluk kısmına 4-5'e böldüğümüz domates ve biberleri koyun.

-Tepsinin üzerine hafif tuz serpip, 2 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirin.

-Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 1 saate yakın pişirin.

-Yemeğin pişip pişmediğini patlıcanları kontrol ederek anlayabilirsiniz. Patlıcanlar iyice yumuşak olmmuşsa pişmiştir.

Şimdiden afiyet olsun!