İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na geri sayım başladı

Ülkemizde hemen her gün farklı sanat disiplinlerini içeren etkinliklerin düzenlenmesi sosyal yaşamı olumlu yönde etkilerken, bireysel ve toplumsal gelişime de ivme kazandırıyor. Bu bağlamda sanatseverler, özellikle plastik sanatlar alanında sergilenen eserlere tanık olmanın yanı sıra onların hikayesiyle bütünleşmek ve üretim süreçlerini solumak istiyor. Bu kapsamda Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen, sanatı ve tarihi anbean yaşatacak İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı. 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarın açılışı 19 Şubat Çarşamba günü ulusal gururumuz Gülsin Onay’ ın vereceği piyano resitali eşliğinde düzenlenecek VIP kokteyl ile gerçekleşecek. Seçici Kurul Başkanlığını Halilhan Dostal’ın üstlendiği İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, ulusal ve uluslararası birçok sanat galerisini, koleksiyoncuyu, antikacıyı ve sanatçıyı bir araya getirecek. Ayrıca ülkemizin yetkin temsilcilerine ait yapıtların yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerle üretimde bulunan yabancı sanatçıların da eserleri sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’den ve dünyadan birçok sanat eserinin yanı sıra antika eşya ve objeye ev sahipliği yapan IAAF, fuar kapsamında düzenleyeceği akademik buluşmalarla da, sanatseverlerin gönlünde ve zihninde taht kuracak.

Tarihimizde İz Bırakan Koleksiyonlar Yer Alacak

Bütünsel sanat ekolünün Türkiye’de tek temsilcisi olarak bilinen Ender Güzey’ in farklı dönemlere ait eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan kültür-sanat platformu Ender Güzey Müzesi ARThill ve değerli sanatçımız Süleyman Saim Tekcan’ın yaşama geçirdiği ilk özgün baskı müzesi İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi- IMOGA koleksiyonunda yer alan ve Türk resim sanatında derin izler bırakan ustaların imzalarını taşıyan 80 yapıtla tarihimize ışık tutacak. 19. ve 20. yüzyıla damga vuran, İstanbul’da yaşam sürmüş ya da kentle yolu kesişmiş Felix Ziem, Leonardo De Mango, Amedeo Preziosi ve J. Warnia Zarzecki gibi yetkin oryantalistlerin yapıtlarını içeren ve değerli koleksiyoncu Erol Makzume Koleksiyonu’ndan derlenen; ‘Resimde Oryantalizm ve Doğu’nun Kapısı İstanbul’ başlıklı seçki, ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı’nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın’ konulu sergilemenin yanı sıra Dikici Koleksiyonu’nda yer alan ve II.Abdülhamit Dönemi’nin saray ressamlarından Fausto Zonaro’nun başyapıtlarından ‘İnci Dizen Kız’, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverlerle buluşacak.

19 Şubat Çarşamba günü Gülsin Onay’ın piyano resitali eşliğinde ön izleme ve açılış kokteyliyle başlayacak ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’ na katılım sağlamak için biletleri Biletix satış noktalarından veya biletix.com üzerinden satın alabilirsiniz.