Kasım Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?
Meyveler ve sebzeler insan vücudu için oldukça sağlıklı olan ve mutlaka tüketilmesi gereken yiyeceklerdir. Tüm meyve ve sebzelerin ayrı dönemleri bulunmaktadır. Bazı meyveler yaz aylarında üretimi sağlanır iken bazıları kış aylarında üretilmektedir. Özellikle meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmekte fayda bulunur. Sonbahar aylarına girilmesi ile Kasım ayının meyve ve sebzeleri merak edilmeye başlanmıştır. Peki kasım meyveleri ve sebzeleri hangileridir, isimleri nelerdir? Sizlere kasım aylarında tüketilmesi gereken meyve ve sebzelerin isimlerini detaylıca açıkladık.
İnsan vücudunun bağışıklığının güçlü olması açısından sebze ve meyve tüketimi oldukça önemlidir. Birçok hastalığa karşı vücuda fayda sağlayan pek çok meyve ve sebzeler bulunmaktadır.
Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken Meyveler
Kasım ayı bilindiği gibi grip ve soğuk algınlığı hastalıkların çoğu kez yaşandığı bir aydır. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıkları önlemenin yolu ise bol bol meyve tüketmekten geçmektedir. Meyveler potasyum ve antioksidan bakımından zengin yiyeceklerden birisidir. Özellikle hastalıklara karşı içerdiği C vitamini nedeniyle bol bol tüketilmesi gerekmektedir. Kasım ayı meyveleri ise içeriğinde C vitamini barındırmaktadır.
Kasım ayında üretilen ve tüketilmesi gereken pek çok meyve bulunmaktadır. Kasın ayı içerisinde tüketilmesi gereken meyveler ise şunlardır:
- Üzüm
- Elma
- Kızılcık
- Kuşburnu
- Frenk Üzümü
- Yaban Mersini
- Ceviz
- Armut
- Yerli Muz
- Greyfurt
- Mandalina
- Limon
- Nar ve Ayva
Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken Sebzeler
Sağlığımız için sebze ve meyve tüketimi çok önemlidir. Meyve tüketimi kadar sebze tüketimi de vücut direnci için önem taşımaktadır. Vücut direncini arttıran sebzeler genellikle sofralarda yemek olarak da çoğu kez tüketilmektedir. Kasım ayına bakıldığında bağışıklığın güçlü tutulması için tüketilmesi gereken pek çok sebze bulunmaktadır. Bu sebzeler şunlardır:
- Havuç
- Şalgam
- Yer Elması
- Pırasa
- Kırmızı ve Beyaz Lahana
- Beyaz, Kırmızı ve Siyah Turp
- Kırmızı pancar
- Kara Lahana
- Bal Kabağı
- Kereviz
-Karnabahar ve Pazı
Kasım Ayı Meyveleri ve Sebzelerin Faydaları
- Kasım ayında tüketilen turp antioksidan içermesi nedeniyle öksürük tedavisinde etkilidir.
- Elma tüketimi bol C vitamini içerir ve metabolik sendrom rahatsızlıklarının oluşması riskini azaltır.
- Kasım ayı sebzelerinden olan karnabahar içerdiği antioksidan ve C vitamini ile kalp sağlığını korur ve bağışıklığı güçlendirir.
- Pek çok hastalığa karşı koruyan kereviz A ve K vitaminleri içermektedir. Enfeksiyonları azaltarak eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Bunlar dışında akciğer enfeksiyonu, astım ve cilt sorunlarına da iyi geldiği bilinmektedir.