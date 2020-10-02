Kasım Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

İnsan vücudunun bağışıklığının güçlü olması açısından sebze ve meyve tüketimi oldukça önemlidir. Birçok hastalığa karşı vücuda fayda sağlayan pek çok meyve ve sebzeler bulunmaktadır.

Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken Meyveler

Kasım ayı bilindiği gibi grip ve soğuk algınlığı hastalıkların çoğu kez yaşandığı bir aydır. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıkları önlemenin yolu ise bol bol meyve tüketmekten geçmektedir. Meyveler potasyum ve antioksidan bakımından zengin yiyeceklerden birisidir. Özellikle hastalıklara karşı içerdiği C vitamini nedeniyle bol bol tüketilmesi gerekmektedir. Kasım ayı meyveleri ise içeriğinde C vitamini barındırmaktadır.

Kasım ayında üretilen ve tüketilmesi gereken pek çok meyve bulunmaktadır. Kasın ayı içerisinde tüketilmesi gereken meyveler ise şunlardır:

- Üzüm

- Elma

- Kızılcık

- Kuşburnu

- Frenk Üzümü

- Yaban Mersini

- Ceviz

- Armut

- Yerli Muz

- Greyfurt

- Mandalina

- Limon

- Nar ve Ayva

Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken Sebzeler

Sağlığımız için sebze ve meyve tüketimi çok önemlidir. Meyve tüketimi kadar sebze tüketimi de vücut direnci için önem taşımaktadır. Vücut direncini arttıran sebzeler genellikle sofralarda yemek olarak da çoğu kez tüketilmektedir. Kasım ayına bakıldığında bağışıklığın güçlü tutulması için tüketilmesi gereken pek çok sebze bulunmaktadır. Bu sebzeler şunlardır:

- Havuç

- Şalgam

- Yer Elması

- Pırasa

- Kırmızı ve Beyaz Lahana

- Beyaz, Kırmızı ve Siyah Turp

- Kırmızı pancar

- Kara Lahana

- Bal Kabağı

- Kereviz

-Karnabahar ve Pazı

Kasım Ayı Meyveleri ve Sebzelerin Faydaları

- Kasım ayında tüketilen turp antioksidan içermesi nedeniyle öksürük tedavisinde etkilidir.

- Elma tüketimi bol C vitamini içerir ve metabolik sendrom rahatsızlıklarının oluşması riskini azaltır.

- Kasım ayı sebzelerinden olan karnabahar içerdiği antioksidan ve C vitamini ile kalp sağlığını korur ve bağışıklığı güçlendirir.

- Pek çok hastalığa karşı koruyan kereviz A ve K vitaminleri içermektedir. Enfeksiyonları azaltarak eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Bunlar dışında akciğer enfeksiyonu, astım ve cilt sorunlarına da iyi geldiği bilinmektedir.