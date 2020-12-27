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27.12.2020 - 11:40 |

Kastamonu’nun yöresel lezzeti cırık tatlısı tescillendi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde eve davet edilen misafirlere yapılan Hindi Bandumasından sonra ikram edilen cırık tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Kastamonu’nun yöresel lezzeti cırık tatlısı tescillendi
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Son yıllarda gastronomi alanında adından sıkça söz ettiren Kastamonu’nun yöresel lezzetlerine coğrafi işaret alınması süreci devam ediyor. Bu kapsamda coğrafi işaret alınması için yaklaşık 8 ay önce çalışmalarına başlanılan Devrekani’nin yöresel lezzeti cırık tatlısı da tescillendi. Devrekani’de ikamet eden yöre halkının bir diğer coğrafi işaretli ürünü olan Devrekani Hindi Bandumasından sonra misafirlerine ikram ettikleri Devrekani Cırık Tatlısı da geçtiğimiz ay itibariyle coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

“8 ay önce tesciline başladığımız cırık tatlımız coğrafi işaret aldı”

8 ay önce tesciline başvurdukları cırık tatlısının coğrafi işaret aldığını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Coğrafi İşaretli ürünümüz olan cırık tatlısını şu anda yapıyoruz. Devrekani Belediyesi olarak 8 ay önce coğrafi işaretli ürün olarak tesciline başladığımız cırık tatlımız, geçtiğimiz ay itibariyle Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilerek tescillendi. İlçemizde özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tüketilen cırık tatlımız, mayalandırılmış hamurla hazırlanıyor. Kızdırılmış yağın içerisine atılarak kızarması sağlanıyor. Belli bir zaman sonrasında tekrar tatlandırılmak üzere pancar şekerinin eritilmiş halinin içerisine atılarak tatlandırılıyor. Cırık tatlısını ilçemizde yoğun bir şekilde tüketiyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personelleriyle ilçede sık sık cırık tatlısı üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin olduğunu anlatan Başkan Altıkulaç, “Tatlandırma aşamasında sakkaroz yerine nişkoz kullanılaraktan gıdanın tağşiş edildiğini kimi zaman gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri ekipleriyle ilçemizde ticari olan işletmelerimizde bunun denetimini yoğun bir şekilde yaptırarak, tağşişinde önüne geçmeyi planlamaktayız. Ben, ülkemizin bütün coğrafyalarında bizim coğrafi işaretli ürünümüz olan cırık tatlımızın beğenilerek tüketileceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Şekerinin ve tatlandırıcısının kendisine has olması cırık tatlısını özel kıldığını belirten Başkan Altıkulaç, “Cırık tatlısı, Devrekani’mizde başta mahallelerimiz ve köylerimiz olmak üzere herkes tarafından evlerinde yapılarak yoğun bir şekilde tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. Geçmişi ne kadar tam olarak bilinemiyor ama uzun zamandır tüketiliyor. Yöremizde örf ve adetlerimize göre anneden kızlarına geçerek günümüze kadar ulaşan bir tatlıdır cırık. Şekerinin ve tatlandırıcısının kendisine has olması, kızartma tarzının kendisine has olması bu aromanın verilmesine neden oluyor. Bu da cırık tatlısına ayrı bir güzellik getiriyor” şeklinde konuştu.

“Coğrafi işaret alan cırık tatlısının satışında artış yaşandı”

Coğrafi işaret alan cırık tatlısının satışında artış yaşandığına işaret eden Yıldız Altıkulaç ise, “Cırık tatlısı, büyüklerimizin yemeklerden sonra eve gelen misafirlere veya kendileri için yatsılık olarak yapıp yedikleri yöre halkının sıkma olarak isimlendirdiği tatlı çeşididir. Devrekani Belediyemiz, sağ olsun bu cırık tatlısına coğrafi işaret almışlar. Bizlerde bu lezzeti bütün Türkiye’ye tanıtmak amacıyla devam ettiriyoruz. Bizler, bu tatlıyı büyüklerimizden gördük yine geleceğe taşımak amaçlı da çocuklarımıza öğretiyoruz. Ayrıca bu ürün kaybolmasın diye coğrafi işaret alındı. Bu tatlıdan yiyenlere afiyet olsun. Bu ürün coğrafi işaret aldıktan sonra satışından artış oldu, cırık tatlısına yönelik bir talep oluştu. Daha çok satılmaya, daha çok tüketilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

“Cırık tatlısı yemek için Devrekani’ye geldim”

Cırık tatlısı için Devrekani ilçesine geldiğini ve çok beğendiğini belirten Neslihan Kaya Tufan da, şöyle konuştu: “Diğer bir coğrafi işaretli ürünümüz olan hindi bandumasından sonra akşam misafirlere ikram edilmek üzere en az malzeme kullanılarak yapılan en lezzetli tatlımız olan cırık tatlısıdır. Cırık tatlısı, en güzel Devrekani ilçemizde yenir, en güzelde Devrekani’de yapılır. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz büyüklerimizin bizlere yaptığı bu güzel tatlıyı, ilimize gelen misafirlerimizin de tatması için herkesi Devrekani’ye bekliyoruz”

“Akrabalarıma ve tanıdıklarıma yedirip, kargo ile de gönderiyorum”

Küçüklüğünden beri annesinin cırık tatlısından yapıp kendilerine yedirdiğini anlatan Satiye Karagöz ise, şunları kaydetti: “Benim küçüklüğümden beri annemler bu cırık tatlısından yaparlar. Akşam evimize gelen misafirlere genelde yaparlardı bu tatlıyı. Önce evimize gelen misafirlere hindi banduması yapardık, daha sonra tatlı olarak cırık tatlısını ikram ederdik. Bende, bu tatlının yapılışını babaannemden öğrendim. Bende evde ara sıra bu tatlıdan yapıyorum, ayrıca çocuklarıma da öğretiyorum. Bu tatlıyı severek misafirlerimize, akrabalarıma ve tanıdıklarıma yediriyorum. Çokta güzel bir lezzeti var, dışarıdan gelen akrabalarımıza bu tatlıdan tattırıyoruz. Dışarıdan gelenler yediklerinde bu tatlıyı çok seviyorlar. Dışarıdan çok sayıda insan özellikle bu tatlıdan yemek için Devrekani’ye uğruyorlar. Herkese cırık tatlımızdan ikram ediyoruz. Buradan kargo ile akrabalarımıza zaman zaman cırık tatlısından da gönderiyoruz”

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