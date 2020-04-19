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19.04.2020 - 22:31 |

Kinoa Nasıl Pişirilir? Beyaz Kinoa Ve Bitkisini Pişirme Yolları

Son yıllarda Türkiye'de revaçta olan kinoa, tam bir magnezyum deposudur. Ispanak ve pancar gibi kök familya ailesine mensup olan kinoa, yenilebilir tohum yapısına sahiptir. Barındırdığı vitamin ve faydalar ile dikkat çeken kinoa, yüksek oranda lif içermektedir. Özellikle kilosuna ve sağlığına dikkat edenler, kinoanın olduğu tarifler yapmaktadır. İşte kinoa hakkında en çok sorulan sorular ve cevapları.

Kinoa Nasıl Pişirilir? Beyaz Kinoa Ve Bitkisini Pişirme Yolları

Kinoanın yapıldığı en pratik ve yaygın tarif salatadır. Salatalar kinoa ile lezzetlendirilmekte olup salataya mayhoş bir tat vermektedir. Kinoayı pişirmeden yarım saat önce suda bekletmek gerekmektedir.

Kinoanın tadında bulunan acılığın giderilmesi için süzgeçte bol su ile ovularak yıkanmalıdır. Et veya tavuk suyunda kaynatılan kinoanın pişmesi için yüksek ateş kullanılmaktadır. Pişirilen kinoa, bir süre dinlenmeye bırakılmaktadır.

Kinoa Nasıl Pişirilir?

Diyetlerin vazgeçilmez besinlerinden olan kinoa, tok tutmakla birlikte cildi de korumaktadır. Bitkisel protein kaynaklarından olan kinoa, salataların yanı sıra yemeklerin içerisine de ilave edilmektedir. Pişmemiş kinoaların kalori oranının yüksek olmasından dolayı pişirilmektedir. Ara öğünde tüketilecek olan kinoa, yoğurt ile karıştırılabilmektedir. Bulgura oldukça benzeye kinoanın besin değeri son derece yüksektir.

Siyah, kırmızı ve beyaz çeşitleri bulunmakla birlikte sağlıklı tarifler yapılabilmektedir. Yemeklerin içerisinde harika bir tat veren kinoa, biraz sert bir yapıya sahip olduğundan önce haşlanmaktadır. Yeni haşlanan kinoadan salata veya kısır yapmak mümkündür. Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirenler, kinoadan farklı tarifler yapmaktadır.

Beyaz Kinoa ve Bitkisini Pişirme Yolları

Beyaz kinoa yüksek oranda besleyici olduğundan son derece doyurucu bir tahıldır. Doyurucu olma özelliğinden faydalanmak için diyet listelerinde yer verilmektedir. Pişirilmiş beyaz kinoa, sindirim problemlerine iyi gelmektedir. Tıpkı bulgur gibi her tür yemeğe katılabilen beyaz kinoa, kilo verme sürecinde etkili bir rol oynamaktadır. Beyaz kinoanın kullanım alanı oldukça geniştir ve her yemek için uygun bir tahıldır.

Birkaç defa yıkanan beyaz kinoa, bir süre suda beklemelidir. Bekletme süresi en az 20 dakika olmalı ve daha sonra süzülmesi gerekmektedir. Su ekleyip kapalı bir tencerede pişirmek, iyi bir pişirme yöntemidir. Pişmiş beyaz kinoa bir süre dinlendirilmeye bırakılmakta ve her tarif için hazır bir şekilde kullanılabilmektedir. Beyaz kinoa sayesinde diyet menüleri daha lezzetli ve sağlıklı bir hale gelmektedir.

 

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