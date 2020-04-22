Kız Kulesi Nerede? Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir? (2020)  

Kız Kulesi, çok özel tarihi olan ve muhteşem bir noktada konumlanmış kültürel yapıdır. Her sene yerli ve yabancı turistler Kız Kulesi'ni görebilmek için bölgeye ziyaret gerçekleştirmektedir. O yüzden İnternet üzerinden pek çok kişi Kız Kulesi hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor.

Kız Kulesi Nerede?

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı'nda yer almaktadır. Detaylı şekilde Üsküdar Salacak'ta yer alan tarihi bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Üsküdar bölgesi için Bizans döneminden kalan tek eser olduğunu da eklemek gerekir. Aynı zamanda İstanbul'un pek çok değişik noktasından Kız Kulesi'ni görmek mümkün. Tabii Üsküdar Salacak en yakın olan ve rahatlıkla ziyaret edilebilecek bölgedir.

Kız Kulesi'ne Nasıl Gidilir? (2020)

Kız Kulesi'ne gidebilmek için İstanbul’un farklı noktalarından Üsküdar'a ulaşmanız yeterlidir. Özellikle İstanbul'a gelip ziyaret edenlerin mutlaka gezip görmesi gereken alanlardan biridir. Boğazın muhteşem havası ile sahil kenarında yürüyerek bölgenin en yakın noktasına ulaşabilirsiniz. Tabi İstanbul'un değişik semtlerinden rotaya bağlı olarak güzergahlar değişkenlik gösterir.

Hem karayolu hem de deniz yolu aracılığıyla Kız Kulesi'ni görebilmek için Üsküdar'a rahatlıkla ulaşım gerçekleştirmeniz mümkün. Böylece değişik manzaralardan Kız Kulesi'ni görebilir; birebiri ziyaret ederek eşsiz tarihi yapıya şahitlik edebilirsiniz.