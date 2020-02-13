Kolay kurabiye tarifleri-Kurabiye çeşitleri

Kurabiye tarifleri zaten yeterince güzel sonuçlar doğuruyorken bir de kolay kurabiye tarifleri verirsek herhalde okuyucularımızı çok mutlu etmiş oluruz. Tatlısı ile tuzlusu ile tahinlisi tarçınlısı ile yemelere dolamadığımız kurabiyeler arasında en beğeneceğiniz 4 taneyi sizin için hazırladık. Peki kolay kurabiye nasıl yapılır? İşte kurabiye tarifleri ve kurabiye çeşitleri...



İşte birbirinden lezzetli kurabiye tarifleri

Tarçınlı kurabiye tarifi

Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz tarçınlı kurabiye tarçın severlerin krizlerini atlatmalarında yardımcı olacaktır.



Tarçınlı kurabiye için malzemeler:

-3 yemek kaşığı şeker

-½ su bardağı pudra şekeri

-¼ su bardağı sıvı yağ

-1 yumurta beyazı

-1.5 Yemek kaşığı tarçın (1 tatlı kaşığı hamuru için ayırın)

-Vanilya

-Un

-Margarin

-Kabartma tozu

-Kesme aparatları

Tarçınlı kurabiye yapılışı:

Bütün malzemelerinizi geniş bir kabın içinde karıştırın ve hamur haline gelene kadar yoğurun. Kıvamı yerine gelince hamuru ufak parçalara ayırıp kesme aparatlarıyla şekillendirin. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra bir başka kabın içinde karıştırdığınız 1 tatlı kaşığı tarçın ve 3 yemek kaşığı şekeri kurabiyelerin üzerine dökün.

Tahinli kurabiye tarifi

Tahin pekmezin vazgeçilmez dostu olmakla birlikte birbirinden güzel kurabiyelerin de vazgeçilmezidir.



Tahinli kurabiye için malzemeler:

-½ su bardağı sıvı yağ

-½ su bardağı yoğurt

-1 yumurta sarısı

-125 gram tereyağı

-Kabartma tozu

-Kıvamı kadar un

İç harcı için malzemeler:

-Tahin (1 su bardağı)

-Ceviz (1 su bardağı)

-Şeker (1,5 su bardağı)

Tahinli kurabiyenin yapılışı:

Bir kabın içinde un haricindeki tüm hamur malzemeleriniz karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra unu ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Daha sonra hamurdan bir parça alın ve elinizde uzunlamasına olacak şekilde rulo yapın. Merdane yardımıyla ruloyu büyütün. Hazırladığınız bu hamurun içine Başka bir kapta karıştırdığınız içi malzemeleri koyun ve sarın. Hamur bittikten sonra 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Çabuk kurabiye tarifi

En güzel yanı sadece 5 dakika da ve az malzemeyle yapılıyor olması.

Çabuk kurabiye için malzemeler:

-Kabartma tozu

-1 bardak pudra şekeri

-Margarin

-1 yumurta

-Alabildiğine un



Üzeri için malzemeler:

-Fındık

-Ceviz

-Fıstık

-Şeker

Çabuk kurabiye yapılışı:

Margarini, pudra şekerini ve yumurta sarısını iyice karıştırın. Üzerine un ve kabartma tozunu ekleyin. Yumuşak bir hamur olana kadar karıştırın. Elinize aldığınız bir parça hamuru elinizde yuvarlayın ve yumurta sarısına batırın. Önceden 180 derecede ısıttığınız fırına dizdiğiniz kurabiyeleri kızarana kadar pişirin. Çıkardıktan sonra üst harcına iyice bulayın ve servis edin.





Tuzlu kurabiye tarifi

Bu kurabiyenin en güzel yanı bayatlamaması. Dilediğiniz zaman çıkarıp aniden gelen misafirlerinize servis edebilirsiniz.



Tuzlu kurabiye tarifi malzemeleri:

-250 gram margarin

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-Kabartma tozu

-2 yemek kaşığı toz şeker

-2 yemek kaşığı sirke

-3 bardak un

-Tuz

-Yumurta sarısı

Tuzlu kurabiyenin yapılışı:

Sıvı yağ ve margarini karıştırın. Margarin elinizin ısısıyla eridikten sonra yumurta sarısı hariç diğer malzemeleri ekleyin. En son unu ekleyin ve yoğurun. İyi bir kıvam elde ettikten sonra şekil verin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırına dizin. 190 derecede pişirin. Yaklaşık 20 dakikada hazır olacaktır.





