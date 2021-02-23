Köri Nedir, Nasıl Yapılır? Köri Baharatı Ve Köri Sosu Nerelerde Kullanılır?

Çok yumuşak bir tadının bulunması ve neredeyse her yemek ile uyumlu olması körinin günümüzde bu kadar yaygın tercih edilme nedenidir. Köri sosu ya da köri baharatı ayrıca Türk yemekleri ile de uyumlu olup ikisi arasında mükemmel bir kombinasyonu yakalamak mümkündür.

Köri Nedir, Nasıl Yapılır?

Köri yukarıda da bahsedildiği gibi bir baharat olup farklı malzemeler ile sos haline getirilmesini mümkündür. Et, tavuk, makarna ve daha birçok yemek ile uyumlu olan köri yumuşak yenilişi ile dikkat çeker. Köri sosunu yaparken ihtiyaç duyulan malzemeler

Zencefil

Kişniş

Karanfil

Kimya

Biber

Hint cevizi

Zerdeçal

Sumak

Köri ağacı

Yukarıda yer alan bitkiler ve baharatlar tek tek toz haline getirilip karıştırıldıktan sonra elde edilen baharat köri haline gelir. Burada dikkat edilmesi gereken şey hazırlanan karışımın parlak ve sarı bir renge sahip olmasıdır. Ayrıca köri baharatını hazırlarken damak tadınıza göre acı ve yoğun olmasını sağlayabilirsiniz.

Köri Baharatı ve Köri Sosu Nerelerde Kullanılır?

Köri baharatı günümüzde en fazla tavuklu yemekler de tercih edilir. Bunun nedeni fleto kesilmiş olan tavukların köri baharatı ve krema ile hızlı bir şekilde marine edilip servise hazır hale gelmesidir. Ayrıca köri baharatı hazır krema ile karıştırıldıktan sonra penne ve et soslamak için de yaygın olarak kullanılır. Sadece lezzet bakımından değil sunum ve koku açısından da yemeği iyileştiren köri sosu günümüzde en çok tercih edilen baharatlar arasındadır.