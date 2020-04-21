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21.04.2020 - 18:11 |

Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?

Kuşkonmaz, hem sebze olarak tüketilir hem de süs amacıyla yetiştirilir. Aslında kuşkonmaz bir tür bitki cinsidir. Ilıman bölgelerde sıkça rastlanır ve yetişen kuşkonmaz genellikle balık türleri ile tüketilmektedir. Türkiye'de de üretimi hızlı şekilde artan kuşkonmaz, oldukça faydalı besin içeriklerine sahiptir. İşte kuşkonmaz pişirme yöntemleri ve diğer detayları.

Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?

Kuşkonmaz hem çiğ şekilde hem de zeytinyağlı şekilde tüketilebilir. Damak zevkine göre iki farklı pişirme yöntemini de kullanabilirsiniz. Kuşkonmazları tüketmek için öncelikle sebzeleri oldukça iyi şekilde temizlemelisiniz. Özellikle bitkinin tamamen temizlenmesi için bir tencereye su koyarak tuz eklemeli ve bekletmelisiniz.

Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?

Kuşkonmazları bir salata içerisine ekleyerek, çeşitli yeşillikler ile tüketebilirsiniz. Salataya ayrı bir lezzet veren kuşkonmaz, soslar ile beraber daha da lezzetli hale dönüşmektedir. Ayrıca damak zevkine göre kuşkonmazları küçük küçük doğrayarak, üzerine yumurta kırabilir ya da omlet şeklinde de pişirebilirsiniz.

Zeytinyağlı Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?

Zeytinyağlı kuşkonmaz sağlık açısından sayısız faydaya sahiptir. Zeytinyağlı kuşkonmaz pişirmek için öncelikle kuşkonmazların tümünü temizlemelisiniz. Ardından bir tencereye bir miktar su ve tuz ekleyerek, kuşkonmazların hepsini tenceredeki suya atmalısınız.

Yaklaşık 2 dakika kadar kuşkonmazları suda haşlayarak, sudan çıkarmalısınız. Sıcak sudan çıkan kuşkonmazları şoklamak için hemen soğuk suya sokmalısınız. Eğer kuşkonmazları bekletirseniz kendi doğal rengini kaybedecektir. Bu nedenle mutlaka şoklama işlemi yapmanız gerekir.

Soğuk sudan da çıkardığınız kuşkonmazların suyunu süzün. Tercih ettiğiniz kadar sarımsağı alarak ince şekilde doğrayın. Ardından limonları da halka şekilde kesmelisiniz. Bu işlemlerden sonra bir tavada öncelikle zeytinyağını kızdırmalısınız.

Kızan yağın üzerine ise haşlanan kuşkonmazları dizin. Üzerine kesilen limonları ve bir miktar toz şeker, tuz ve sarımsağı kuşkonmazların üzerinde gezdirin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra 1 su bardağı suyu da karışımın üzerine ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak yüksek ateşte yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın. Kaynama işleminden sonra hafif kısık ateşte pişmesini sağlayın ve soğumaya bırakın.

Kuşkonmaz Çorbası

Kuşkonmaz çorbası da oldukça lezzetli bir çorba türüdür. Çorbayı hazırlamak için öncelikle yağı, soğanları ve kuşkonmazları kavurun. Sebzeler her biri kavurma işleminden sonra yumuşayacaktır. Ardından tam buğday ununu ilave ederek, birkaç dakika daha kavurun.

Kavrulan malzemelerin üzerine sıcak su ve sütü ekleyerek, tüm sebzelerin iyice yumuşaması için pişirmeye devam edin. Pişirme işlemini bitirmeden önce de tuz ve karabiber ekleyerek, tüm malzemeleri bir blender yardımı ile ezin.

 

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