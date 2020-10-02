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02.10.2020 - 14:33 |

Mantar Nasıl Temizlenir? En Kolay Yöntemler İle Mantar Temizleme

Mantar, oldukça lezzetli ve protein bakımından çok zengin bir sebzedir. Görünüşü açısından sevimli olan mantarlar, Türk mutfağının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alır. Mantarların çeşitlerine göre farklı temizleme seçenekleri vardır. Ülkemizde en çok tercih edilen mantar türü kültür mantarıdır. Mantarlar, diğer sebzelerin aksine yıkanmadan temizlenmelidir. Bu sayede içindeki vitamin ve besin değerleri korunur. Mantar temizliğine dair tüm detayları hazırladık.

Mantar Nasıl Temizlenir? En Kolay Yöntemler İle Mantar Temizleme
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Mantarın türüne göre temizleme yöntemi değiştiği için lezzetli mantar yemekleri yapmak için kullanacağınız mantar türüne göre temizleme seçeneğini kullanmanız gerekir.

En Kolay Yöntemler ile Mantar Temizleme

Üst kısmından tutulan mantar sapından ayrılır.

Siyahlıkların olduğu kafa kısmındaki zarlar dikkatli bir şekilde soyulur. Bu işlemi daha kolay yapabilmek için bıçak kullanabilirsiniz. Bıçakla zarın ucunu kaldırdıktan sonra zarı kolay bir şekilde soyabilirsiniz.

Zarı soyduktan sonra kalan parçaları nemli bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Mantarınızı su ile temizlemeyi tercih ediyorsanız bu iş için üretilmiş olan mantar temizleme araçlarını kullanarak kolay bir şekilde mantarlarınızı temizleyebilirsiniz. Diş formasına benzerliği ile dikkat çeken sebze yıkama fırçaları, mantar temizlemeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Mantarlarınızı bu yöntemleri kullanarak temizledikten sonra birbirinden lezzetli mantar yemekleri hazırlayabilirsiniz.

Mantar Temizlemenin Püf Noktaları

Sebzeleri yıkayarak temizlemek, pek çok kişi için el alışkanlığı haline geldi. Fakat bazı besinler, suya değdiği anda bozulabiliyor ve kararabiliyor. Bu nedenle sebzelerin özelliklerine göre temizleme biçimleri uygulamanız gerekir. Mantarlar olabildiğince soyularak temizlenmelidir. Fakat mantar çok pis ve soyularak temizlenmeyecek durumdaysa bir adet limonu bir kaba sıkarak temizleyeceğiniz mantar kadar kaba su ekleyin.

Su miktarı çok olmaması gerekiyor. Hazırladığınız limonlu suya mantarları batırıp çıkararak nemli bir bez ya da bir kağıt havlu yardımı ile mantarın siyah bölgelerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bu sayede mantar çok fazla suya maruz kalmadan temizlenmiş olur. İstiridye mantarını da bu yöntemi kullanarak kolaylıkla temizleme şansı bulabilirsiniz.

Mantar Nasıl Pişirilir?

Mantarlar, marketlerde ve pazarlarda satılıyor. Mantar yemeği pişirmenin en önemli püf noktası mantarın nasıl temizlenmesi gerektiğini bilmeniz ve uygulamanızdır. Mantar, sote, kızartma, haşlama, kavurma ve ızgara şeklinde de yapılabilen çok lezzetli ve besin değeri yüksek bir sebzedir. Et ile benzetilmesi de bu yüzdendir. Et gibi pek çok yöntem ile pişirilerek yemeklerde kullanılabilir.

Sabah kahvaltıda tüketmek için küçük küçük mantarları doğrayarak yumurtalı omlet hazırlayabilir ya da akşam yemeği için et ile birlikte soteleyerek harika yemekler oluşturabilirsiniz. Zevkinize göre pek çok yemekte mantara yer verebilirsiniz.

 

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