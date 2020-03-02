Muhammara tarifi - Muhammara nasıl yapılır?

Muhammara tarifi ile kahvaltı sofralarınızı lezzetlendiremeye ne dersiniz? Ev usulü muhammara tarifi ile hem damak tadınızı lezzetlendirecek hem de bir daha hazır satılan kahvaltı soslarına para ödemeyeceksiniz. Ceviz, salça ve baharatın muhteşem uyumuyla ev usulü muhammara tarifinden bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz.

Muhammarayı, çayın yanında, kahvaltı sofralarınıza, meze olarak tüketebilirsiniz. Üstelik muhammara tarifini evinizde bulunan malzemelerle her an hazırlayabilmeniz mümkün. Sıcacık ekmeğin üzerine enfes lezzette ev usulü muhammara sürüp afiyetle yemek istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Peki, muhammara nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik muhammara tarifi...

İşte tadını asla unutmayacağınız ev usulü muhammara tarifi

Malzemeler:

- 5 tane kırmızı biber

- 1 çorba kaşığı domates salçası

- 1 çorba kaşığı biber salçası

- 1 diş sarımsak

- 4 tane etimek

- 1 su bardağı ceviz içi

- 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 çorba kaşığı limon suyu

- 1 çorba kaşığı nar ekşisi

- 1 çay bardağı beyaz peynir veya kaşar loru(istenirse)

- Kırmızı pul biber

- Toz kırmızıbiber

Muhammara nasıl yapılır?

1- Biberler közlenir ve ince kıyılıp etimekler, ceviz ve sarımsak ile rondoda çekilir.

2- Daha sonra rondoya çırpma ucu takılır ve biberler, peynir, salçalar, baharatlar, yağ, limon suyu ve nar ekşisi eklenip hepsi karıştırılır.

3- Daha sonra tadı kontrol edilip servis tabağına alınır.