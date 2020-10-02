Nisan Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Sağlıklı beslenmek adına dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri meyve ve sebzeleri mevsiminde yemektir. Bu nedenle nisan meyveleri ve sebzelerinin sadece ilkbahar mevsiminde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Nisan Meyveleri Hangileridir?

1- Çilek

Çilek, hem en lezzetli hem de en faydalı nisan meyvelerinden biridir. Aft ve pamukçuk gibi ağız içi yaralarının çok daha kısa bir sürede geçmesini sağlar. Ağız kokusunu da gideren çilek cilt ve saç sağlığı için de bol bol tüketilmelidir.

2- Elma

Elma ağacı, hem sonbahar hem de ilkbahar aylarında meyve verir. Bu nedenle yılın dört mevsimi yenen nadir meyvelerden biridir. Elma, gribi önler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve öksürüğü keser. Beslenme uzmanlarına göre elmayı kabuğuyla yemek çok daha faydalıdır.

3- Yeşil Erik

Kalsiyum deposu olarak nitelendirilen yeşil erik, kemik kaybını önler. Yüksek miktarda fosfor, çinko, lif ve demir içeren erik karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.

4- Limon

Çorbalarda ve salatalarda kullanılan limon, beyin fonksiyonlarının daha düzenli .çalışmasına yardımcı olur. Ateş düşürücü etkisi de olan limon, boğaz ağrısına da iyi gelir.

Nisan Sebzeleri Hangileridir?

1- Havuç

Havucun içerisinde bol miktarda A vitamini bulunmaktadır. Bela Karoten adıyla da bilinen bu vitamin, göz sinirlerine iyi gelir. Düzenli aralıklarla havuç tüketmek görme yeteneğimizi güçlendirir ve gece körlüğü riskini azaltır.

2- Isırgan Otu

Genellikle salatalarda kullanılan ısırgan otu, eklem ağrılarına iyi gelir. Alerjik astımı olanlara sıklıkla önerilen bu şifalı ot, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

3- Bezelye

Makarna, ıspanak ve pilav gibi yemeklerin yanında da tüketilen bezelye, en faydalı nisan sebzelerinden biridir. Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur. Folik asit ve potasyum açısından zengin olan bezelye, cildin erken yaşlanmasını ve ciltteki kırışıklıkları da önler.

4- Kuşkonmaz

Salata dışında çorbası da yapılan kuşkonmaz, ülser ve gastrit gibi mide hastalıklarına iyi geliyor. Öksürüğü kesen ve kanı temizleyen kuşkonmaz, kemik sağlığı için de sık sık tüketilmelidir.

Nisan ayında yetişen diğer sebzeler ise Hindiba, Ebegümeci, Semizotu bitkileridir.