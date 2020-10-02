Ocak Ayı Meyveleri Ve Sebzeleri Nelerdir? İsimleri İle Ocak Meyveleri

Birçok sebze Ocak ayında marketlerde ve pazarlarda satışa çıkarılıyor. Karnabahar, beyaz lahana ve pırasa, sadece Ocak ayında değil kış mevsimi boyunca en çok tüketilen sebzeler arasında yer alıyor.

Ocak Ayı Meyveleri Nelerdir?

1 - Portakal - Mandalina - Greyfurt

Ocak ayında en çok tüketilen meyvelerin başında portakal, greyfurt ve mandalina geliyor. Narenciye olarak da bilinen bu meyveler gribe yakalanma riskini azaltıyor. Diş etinde ve ağızda çıkan yaraların çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

2- Nar

Nar, gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarına karşı korur. Bağırsak hareketlerini düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir. Narın en az bilinen faydalarından bir diğeri ise hafızayı güçlendirmesidir. Odaklanma sorunu olan kişilerin düzenli aralıklarla nar tüketmesi öneriliyor.

3- Ayva

İçerisinde en fazla selenyum minerali bulunduran meyvelerden biridir. Reçeli de yapılan ayvanın en önemli özelliği tokluk hissi vermesidir. Öğün aralarında tüketilen ayvalar, daha hızlı kilo verilmesini sağlar.

Ocak ayında yetişen diğer meyveler - Muz - Bal kabağı - Limon - Armut - Yer Elması

Ocak Ayı Sebzeleri Nelerdir?

1- Pancar

Son yıllarda daha çok tüketilen ve turşusu da yapılan pancar, sindirim sistemini düzenler. İçerisinde yüksek miktarda fosfat olduğu için kemik sağlığını korur.

2- Ispanak

Beslenme uzmanlarının haftada en az 2 gün yenmesini önerdiği ıspanak, demir açısından oldukça zengindir. Kronik yorgunluğun önüne geçer. Grip, nezle, sinüzit gibi kışın daha çok görülen hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

3- Lahana

Kırmızı lahana - Brüksel lahanası ve beyaz lahana, sofralarda sıklıkla tükettiğimiz sebzelerin başında geliyor. Bol miktarda K ve C vitamini içerdiği için, kan basıncını dengeler. Lahana turşusu ise iştah açar ve hazmı kolaylaştırır.

4- Pırasa

En önemli antioksidanlardan biridir. Havuç ile birlikte tüketildiği için göz sağlığına iyi gelir. Fosfor, potasyum ve kalsiyum içeren pırasa damar sertliğini önler.

Ocak ayında yetişen diğer sebzeler: Şalgam - Brokoli - Taze Yeşil Kabak - Havuç - Kuzu Kulağı - Tere - Roka - Taze Soğan ve Pazı