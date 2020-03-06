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06.03.2020 - 15:24 |

PembeNar kadınları Kadınlar Günü özel söyleşisinde bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde PembeNar ve Milliyet ailesi olarak çok özel bir etkinlikte okurlarımız, köşe yazarlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya geldik.

PembeNar kadınları Kadınlar Günü özel söyleşisinde bir araya geldi

#Sanaözel mottosuyla bir araya geldiğimiz Kadınlar Günü söyleşimizde, Erdoğan Demirören Konferans Salonu'nda bir araya geldiğimiz okurlarımız, köşe yazarlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla çok özel ve dopdolu bir gün geçirdik.

Öğretim Görevlisi, Nefes Eğitmeni ve İletişim Danışmanı hocalarımız Canan Karakul ve Aynur Yüce'nin numeroloji sunumlarıyla başlayan söyleşi nefes terapisi ile devam etti. Canan ve Aynur hocalarımızın yönlendirmesiyle katılımcılar doğru nefes almayı öğrendi.

PembeNar kadınları Kadınlar Günü özel söyleşisinde bir araya geldi

Bu etkileyici deneyimin ardından sahneye İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım çıktı. İlişkilerde yaptığımız hataları, birbirimizi anlamadığımız noktaları ve ilişkiden beklentimizi nerede tutmamız gerektiğini onun keyifli anlatımıyla kahkahalarla dinledik.

Program Anti Aging Uzmanı Dr. Halil Öser'in sağlıklı yaşlanma üzerine değerli sunumuyla devam etti. Öser, estetik operasyonların hangi noktada ve ne kadar gerektiği, nasıl olması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

PembeNar kadınları Kadınlar Günü özel söyleşisinde bir araya geldi

Yazarlarımızdan Astrolog Seçkin İlbuğa'nın 2020'ye ve kadınların 2020'de sahiplenmesi gerektiği rollerle ilgili yaptığı sunum katılımcılarımızın büyük merakla beklediği sunumlardan biriydi. İlbuğa, burçlara özel tüyolarını da paylaştı.

Keyifli söyleşimizin son konuğu Influencer Melis Erkılıç oldu. Erkılıç, katılımcılarımızdan birine makyaj yaparak doğru makyajın nasıl olması gerektiği hakkında ipuçlarını paylaştı.

PembeNar kadınları Kadınlar Günü özel söyleşisinde bir araya geldi

Söyleşimizin hediyeleri de Kozmoklinik ve Avon'dan geldi. Babe, Batiste, Arm & Hammer, Femfresh gibi markalarıyla kadınların vazgeçilmezi olan Kozmoklinik'in sürpriz hediye paketi ile Avon'un parfümleri katılımcılarımızdan büyük ilgi gördü.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Ev hayatınız ile ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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Yakın çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde size keyif veren şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru biraz gerginlik artabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

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Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir parasal yapılanma içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu. İlişkiler içinde rahat zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde ise kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ile ilgili beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve şanslı hissedebilirsiniz.  Akşama doğru yapacağınız planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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İş hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konuları gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular yorucu hale gelebilir.Devamını Oku

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Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Bugün ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde ilişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kendinizi tedirgin ve yorgun hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Bugün ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde ilişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kendinizi tedirgin ve yorgun hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Akşama doğru gerginlikler artabilir. Baskı altında karar vermeye çalıştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Çalışma hayatında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başkalarından destek alacağınız zamanlarda olabilir. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Akşam saatlerin de yaptığınız planlarda değişikliler olabilir.Devamını Oku

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