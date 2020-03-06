PembeNar kadınları Kadınlar Günü özel söyleşisinde bir araya geldi

#Sanaözel mottosuyla bir araya geldiğimiz Kadınlar Günü söyleşimizde, Erdoğan Demirören Konferans Salonu'nda bir araya geldiğimiz okurlarımız, köşe yazarlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla çok özel ve dopdolu bir gün geçirdik.

Öğretim Görevlisi, Nefes Eğitmeni ve İletişim Danışmanı hocalarımız Canan Karakul ve Aynur Yüce'nin numeroloji sunumlarıyla başlayan söyleşi nefes terapisi ile devam etti. Canan ve Aynur hocalarımızın yönlendirmesiyle katılımcılar doğru nefes almayı öğrendi.

Bu etkileyici deneyimin ardından sahneye İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım çıktı. İlişkilerde yaptığımız hataları, birbirimizi anlamadığımız noktaları ve ilişkiden beklentimizi nerede tutmamız gerektiğini onun keyifli anlatımıyla kahkahalarla dinledik.

Program Anti Aging Uzmanı Dr. Halil Öser'in sağlıklı yaşlanma üzerine değerli sunumuyla devam etti. Öser, estetik operasyonların hangi noktada ve ne kadar gerektiği, nasıl olması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

Yazarlarımızdan Astrolog Seçkin İlbuğa'nın 2020'ye ve kadınların 2020'de sahiplenmesi gerektiği rollerle ilgili yaptığı sunum katılımcılarımızın büyük merakla beklediği sunumlardan biriydi. İlbuğa, burçlara özel tüyolarını da paylaştı.

Keyifli söyleşimizin son konuğu Influencer Melis Erkılıç oldu. Erkılıç, katılımcılarımızdan birine makyaj yaparak doğru makyajın nasıl olması gerektiği hakkında ipuçlarını paylaştı.

Söyleşimizin hediyeleri de Kozmoklinik ve Avon'dan geldi. Babe, Batiste, Arm & Hammer, Femfresh gibi markalarıyla kadınların vazgeçilmezi olan Kozmoklinik'in sürpriz hediye paketi ile Avon'un parfümleri katılımcılarımızdan büyük ilgi gördü.