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25.04.2020 - 12:09 |

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi yapımı - tarifleri - malzemeleri

Ramazan pidesi yapmak için hazırlık yapmaya başlayan vatandaşlar, ramazan pidesi nasıl yapılır sorusunu araştırırken, evde ramazan pidesi yapımı nasıl olur öğrenmek istiyor. Ramazan pidesi tarifleri araştırdıktan sonra tercihe göre seçilen Ramazan pidesi malzemeleri nelerdir? İşte Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan ramazan pidesi tarifleri...

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi yapımı - tarifleri - malzemeleri

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Ramazan pidesi mis kokusuyla bu yıl da en çok tercih edilen ürünlerden biri. Bu yıl bir değişiklik yaparak fırınlardan değil de evde ramazan pidesi yapmak isteyenler, ramazan pidesi yapımı hakkında arayışta. En güzel, en çıtır ya da en yumusaş ramazan pidesi yapmak isteyenler için ramazan pidesi tarifi haberimizde...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Bir paket maya (25g)
2 su bardağı ılık süt
yarım tatlı kaşığı şeker
yarım su bardağı ılık su
yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği
1 yemek kaşığı tuz
5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un
5-6 yemek kaşığı su
(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)
Üstüne sürmek için :

bir yumurta sarısı
bir yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı yoğurt
Bolca susam,
çörek otu

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.

Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.

Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.

Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.

Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.

Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.

 

 

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