Ramazan pidesi tarifi - Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı pide malzemeleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ev yapımı ramazan pidesi tarifleri için arayış arttı. Evde pide yapmak isteyenler, ramazan pidesi malzemelerini öğrenmek istiyor. Peki ramazan pidesi nasıl yapılır? İftara saatler kala ramazan pidesi yapmak için harekete geçenler için ramazan pidesi tarifi haberimizde...

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.

Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.

Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.

Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.

Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.

Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

Bir paket maya (25g)

2 su bardağı ılık süt

yarım tatlı kaşığı şeker

yarım su bardağı ılık su

yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği

1 yemek kaşığı tuz

5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)

Üstüne sürmek için :

bir yumurta sarısı

bir yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Bolca susam,

çörek otu